Asterix & Obélix XXL, l’original, est sorti en 2003 sur Playstation 2. Il est également venu sur GameCube et Game Boy Advance. La principale raison de la jouer était due à la présence des Gaulois, mais ni sa proposition jouable ni technique ne se démarquait particulièrement; C’était amusant, oui, et 17 ans plus tard, nous obtenons cette version “romastérisée”, est-ce que ça va à la hauteur? Analyse d’Astérix & Obélix XXL Romastered.

Beaucoup d’entre vous se souviendront d’Astérix et Obélix XXL. Le titre de Etranges Libellules était un cadeau d’anniversaire classique et communions pour le plus petit de la maison, et vous avez sûrement un agréable souvenir de lui. Lancé en 2003, le jeu vidéo nous a fait voyager à travers la Gaule, la Normandie, la Grèce, l’Helvétie, l’Égypte et Rome. Les Romains avaient envahi notre village et kidnappé nos amis, alors, en conduisant Astérix et Obélix, nous avons dû parcourir leurs scènes, battre les Romains et autres ennemis pris dans la bande dessinée, résoudre de petites énigmes, trouver le moyen de sortir de la zone, sauter, détruire boîtes et obtenez des casques romains pour les échanger contre différents avantages pour nos personnages. La grâce du jeu est qu’il cachait de nombreux secrets dans ses niveaux, ce qui nous a fait revenir sur eux et allonger le temps que nous pouvions passer avec. Idiot, cela pourrait vous offrir dix ou douze heures de plaisir qui étaient un cadeau dans ces années si vous compreniez bien tout, et plus encore si vous jouiez avec les modes de difficulté supplémentaires. Mais jouer aujourd’hui à Astérix et Obélix XXL Romastered, dix-sept ans plus tard, et si nous faisons le sain exercice de retirer le bandage de la nostalgie de nos yeux, il est évident que le jeu n’a pas bien vieilli du tout et qu’il avait besoin d’une révision beaucoup plus approfondie.

Astérix et Obélix XXL non c’était un jeu remarquable lors de sa sortie. Techniquement, c’était juste, c’était répétitif et avec des options jouables très peu profondes. Le jeu mélangeait trois idées: combat, plates-formes et énigmes. Plusieurs combos sont progressivement incorporés dans les combats, mais ni ceux-ci ni les différences de maniement d’Astérix et d’Obélix ne vous ont fait finir par faire un peu plus que de taper sur les boutons. Il fut un temps où il était commode de faire une charge pour esquiver, mais la chose fondamentale était de frapper jusqu’à ce que votre pouce ait la forme d’un bouton. À tel point que parfois il ressemblait plus à un musou sans cervelle qu’à un beat’em up. Ses superficies étaient assez grandes et le sont toujours. Cela servait à trois choses: cacher ses secrets, vous obliger à faire le tour pour trouver la sortie, et aussi placer des boîtes pour détruire et obtenir des casques romains, la monnaie du jeu. Près de 20 ans plus tard, cette conception de la zone est insuffisante, sans inspiration et très naïf. Il y a une certaine grâce à faire attention à la boîte à casser, à se rendre compte qu’il vaut mieux sauter dessus d’abord pour trouver un secret, ou simplement les détruire toutes; mais guère plus.

Les énigmes ne sont pas géniales non plus. Il existe un bouton spécifique pour collecter, déplacer et activer des objets. J’insiste, ça pourrait marcher avant, mais ces énigmes sont très insignifiantes aujourd’hui. Le jeu vidéo a parcouru un long chemin, mais pas Astérix et Obélix. Maintenant vous pensez: il se peut que, bien que chaque section séparément soit faible, ensemble elles fonctionnent bien; mais ce n’est pas comme ça. La caméra aurait été modifiée pour cette revue, mais bien sûr, elle ne peut pas être ajustée beaucoup non plus. Astérix et Obélix XXL fonde beaucoup de ses secrets sur ne pas les voir à l’œil nu. Cela a été très bien résolu par la saga Crash Bandicoot en ayant des environnements de voyage linéaires, comme un circuit, mais ceux de ce jeu sont en trois dimensions; nous devons déplacer la caméra, mais cela montre que, plusieurs fois, il n’a pas envie de révéler ce qu’il cache. Pas plus qu’un développement narratif maladroit qui tente de transmettre l’intrigue sans inspiration ni fortune sur la base d’un narrateur omniscient. Tout cela appartient au jeu de base, mais que nous apporte cette romastérisation? Résout-il tous ces problèmes ou non?

Un remastering excessivement continu

Romastered est un correctif très médiocre sur Switch qui ne résout pas les problèmes de jeu

Cette romastérisation ne suffit que pour rejouer le jeu original si vous êtes nostalgique.Avant de commencer, la version Nintendo Switch ne s’est pas bien passée. Vous avez un problème avec la fréquence d’images et l’image n’est pas aussi nette qu’elle devrait l’être. Better fortune a sa version pour PS4 (également sur Xbox One), avec une fréquence d’images plus stable et un travail de remasterisation beaucoup plus chanceux, propre et clair. Cela dit, il existe des jeux qui, avec de meilleurs graphismes, fonctionnent déjà aujourd’hui. Il y a la trilogie Crash; la vérité est que je ne pouvais pas arrêter de penser à Crash Bandicoot car dans ce jeu il y a aussi un million de boîtes à détruire. Mais, contrairement aux titres du personnage créé par Naughty Dog, cet Astérix et Obélix XXL avaient besoin de beaucoup plus. Et c’est que le travail de cette revue n’est que cela: la section graphique est améliorée pour le rendre un peu plus actuel, mais ce n’est pas suffisant.

La modélisation des personnages reste médiocre et sans expression, et le cadre artistique des paramètres n’est pas non plus convaincant dans sa version Switch. Une chose qui est appréciée est que, d’une simple pression sur un bouton, le jeu change et arrive à adopter l’apparence du titre original. En ce qui concerne la conservation et l’étude du jeu vidéo, c’est très apprécié, mais il y a un problème: j’ai aimé la palette de couleurs, la clarté de la scène et la fluidité du jeu plus dans sa version de PS2 que l’actuelle dans le Nintendo Hybrid. Encore une fois, les paramètres graphiques montrent un meilleur visage sur Playstation 4 et Xbox One.

Sur Switch, cette romastérisation a donné à ses environnements et ses personnages un ton plus sombre et sourd, tandis que le jeu Playstation 2 est plus coloré et, honnêtement, les bandes dessinées Uderzo et Goscinny (comme on vous manque, René ) ils sont plus colorés que sobres. En jouant sur la version Playstation 2, les limitations jouables qui persistent en 2020 sont de plus en plus digérées; Mais lors du passage à la nouvelle version, tout cela est grandement exagéré car il ressemble à un jeu actuel qui fonctionne comme un ancien. Le pire de tout est de faire arrêter nos personnages et de les regarder dans les yeux. C’est comme s’ils n’avaient pas d’âme; car ses aspects graphiques et de modélisation ont été améliorés, mais pas ses animations.

Son système de jeu semble très peu profond à ce jour Astérix et Obélix XXL Romastered est un jeu conçu pour les enfants et les très nostalgiques

Autrement dit, cette romastérisation ne suffit que pour rejouer au jeu original si vous êtes nostalgique, que vous l’avez manqué et que vous voulez vous en souvenir, ou si vous avez un enfant à la maison passionné par les Gaulois. En plus de ces ajustements techniques, un niveau de difficulté supplémentaire est ajouté qui est déverrouillé après avoir joué, et il existe quelques nouveaux modes jouables pour lutter contre la montre et presser plus de scénarios. Mais il en fallait beaucoup plus. Astérix et Obélix méritaient plus. Dans tous les cas, une fille ou un petit garçon qui ne prend pas en compte cette “évolution de l’environnement”, trouvera une bonne relation entre le jeu amusant et correctement remasterisé.

