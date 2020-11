Bakugan: Champions of Vestroia est un jeu vidéo divertissant, tout à fait dans la veine de Pokémon Sword and Shield et Yokai Watch. Il n’atteint le niveau de qualité d’aucune licence, mais il offre l’essentiel: du combat, de l’exploration et une histoire amusante pour devenir le meilleur entraîneur de Bakugan de tous les temps.

Êtes-vous prêt pour un accès de nostalgie super efficace? Bakugan revient! Une fois de plus, les Bakugan quittent Vestroia, sa dimension d’origine, atterrir sur Terre, se lier d’amitié avec des enfants humains et lutter les uns contre les autres. Vous vous souvenez certainement de cet anime. Il a commencé sa diffusion vers 2007 et nous a quitté vers 2013. Évidemment, Bakugan est né dans le sillage de Pokémon. Mais alors que les animaux à collectionner de Nintendo sont mignons, adorables et câlins, les Bakugan ont toujours été durs à cuire. Leurs créatures ont la forme de dinosaures, de robots et de monstres mythiques. Une fois que vous avez pris la peine de les connaître, vous découvrez qu’ils apprécient l’amitié autant que les Pokémon, seulement qu’ils ont une plus grande propension à se battre. Ils aiment se battre ils sont accros au combat.

Bakugan est une série animée très typique de son époque, de cette première décennie confuse et folle de l’an 2000. Peut-être à cause de cela, parce qu’elle n’est pas plus flexible ou parce qu’elle finit par être dévorée par ses concurrents directs, c’est pourquoi l’anime est parti dégonflant jusqu’à disparaître. Cependant, au milieu de 2020, dans l’année la plus imprévisible de notre histoire récente, ils reviennent sur Terre. Et ils le font avec un jeu vidéo très intelligent, qui sait s’adapter à l’époque et qui est parfait pour débuter à Bakugan ou y revenir. Dans la section artistique, le titre présente de nombreuses similitudes avec le récent Pokémon Sword and Shield. La modélisation de leurs personnages est similaire, aussi le choix de la palette de couleurs, la présentation de leurs personnages et environnements; mais en rythme et en ton, il ressemble beaucoup plus à Yo-Kai Watch. Parce que Bakugan: Champions of Vestroia s’inspire des manières, se promène dans la ville, parle avec des amis et dépeint une société dans laquelle les Bakugan sont déjà bien implantés… malgré le fait que pour en trouver un, il faut les trouver à l’intérieur du cratère produit par une météorite. Le mélange est bien élaboré, et il est facile d’imaginer les mêmes enfants qui étaient ravis par les jeux qui dévorent ce Bakugan: Champions of Vestroia est basé.

Les combats sont éternels, très longs, et ils sont lents, très lentsEt je fais référence à ce public particulièrement jeune car en raison du rythme de son action, de la façon dont les combats sont planifiés, de sa mise en ligne, du nombre de Bakugan à collecter ou du ton de l’action elle-même, c’est un jeu vidéo qui limite ses options à aborder. les et les guider vers ce qui est important: le combat. Est la chose vraiment importante. La campagne principale est longue, pleine de missions secondaires et de combats. Avec eux, vous améliorerez votre Bakugan et entraînerez votre équipe, obtiendrez des Baku-Coins et achetez des capacités passives et actives pour vos créatures. Il y a une histoire, mais elle est très peu pertinente. Tout est une excuse pour se battre, se battre et se battre, acquérir de meilleures compétences et ne pas être trop distrait du cœur du problème. Afin de ne pas trop confondre le joueur, il n’y a que environ 80 Bakugan Pour les collectionner, ils se répètent beaucoup pendant les combats, ce qui permet de comprendre rapidement à quoi chacun sert, ses classes, ses forces et ses faiblesses. Le plus gros problème non plus est de ne pas tous les avoir.

Bakugans, au combat!

Les batailles sont amusantes contre des collègues, mais contre l’IA elles deviennent lourdes

Les Bakugan se battent par équipes de trois. Chacun a quatre capacités qu’ils peuvent utiliser, soit attaquer, soigner ou soutenir. Contrairement à Pokémon, ici il n’y a pas de décalage en tant que tel. Chaque compétence a un temps de recharge, vous devez donc attendre jusqu’à ce que vous utilisiez l’une ou l’autre; mais pour les utiliser, vous devez faire autre chose. Alors que l’énorme Bakugan se regarde et se frappe, les entraîneurs se précipitent à travers la scène, rassemblant l’énergie qu’ils lancent sur leurs créatures. Cela les alimente en essence pour, une fois que le temps de refroidissement le permet, lancer leur attaque spéciale. Et où est la grâce? Eh bien, en narguant le rival en lui volant son énergie, en bloquant son avance avec notre corps et en obtenant des capacités passives qui nous permettent de mieux gérer l’énergie que lui.

C’est un beau retour à Bakugan, mais manque de rythme

C’est à cause de cette approche que jouer en ligne est amusant, à condition de le faire avec des amis et d’être proches les uns des autres, car contre des inconnus, la pêche à la traîne peut être infernale. Cette façon de comprendre les luttes fonctionne pour le jeune public, mais ce n’est pas pour tout le monde. Les combats durent éternellement, très longtemps, et ils sont lents, très lents. Bien qu’il y ait une certaine profondeur dans l’utilisation des pouvoirs eux-mêmes ou dans le choix des créatures, il n’y a pas de rythme de jeu qui les rend agréables. Ces combats fonctionnent lorsque vous jouez avec des amis lorsque leurs Bakugan sont déjà bien préparés, mais pendant la campagne, ils deviennent très lourds. Le jeu est capable d’atteindre vingt heures, et plus, mais parce que ces combats peuvent durer six ou sept minutes, et il faut faire beaucoup. C’est-à-dire qu’il y a une bonne base, je comprends l’idée, mais l’aventure m’a rendu très lourd à cause de cet excès. En outre, L’IA ennemie est un gâchis, ils sont plus bêtes qu’un balai.

Il manque de profondeur, affine son combat, ajoute de l’agilité à son rythme de jeu et peaufine une partie graphiqueA ces problèmes, qui se résolvent une fois que l’on peut se battre contre des collègues, il s’ajoute qu’il n’est pas en mesure d’apporter quoi que ce soit de spécial dans le développement de l’intrigue ou dans son gameplay aux références qu’il prend. Les temps de chargement entre les zones sont longs et la fréquence d’images diminue. Pour toutes ces raisons, Bakugan: Champions of Vestroia est un jeu vidéo qui sait mettre à jour et rafraîchir Bakugan, et le fait avec des idées intéressantes, mais il manque de profondeur, affinant son combat, ajoutant de l’agilité à son rythme de jeu et peaufinant une section graphique et artistique. qui ne sait pas se démarquer. Cela fonctionnera très bien pour l’enfant qui a mangé des Pokémon et en veut plus, mais pas pour le «jeune adulte» qui connaît déjà bien ce genre et en consomme depuis les années 90.

