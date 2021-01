Analyse de Football Manager 2021 Xbox Edition

Nous avons sûrement tous rêvé d’être des footballeurs d’élite, mais grâce à Football Manager 2021 beaucoup d’autres ont apprécié ce qu’on ne voit pas, ce qui n’a pas autant d’impact que d’être Cristiano Ronaldo ou Messi.

Football Manager nous met dans la peau de la gestion définitive d’un club de football depuis des années et des années et nous vous racontons ici les nouvelles de Football Manager 2021 Xbox Edition, un titre qui revient en tant que jeu Xbox Play Anywhere.

Avant de commencer avec les nouvelles que ce nouvel opus apporte, nous devons parler des possibilités que nous offrent les gars de Sports Interactive Games.

Une fois de plus Football Manager est à nouveau l’un des jeux avec le plus grand nombre de licences officielles pour les équipes de football professionnellesOui, nous devons souligner quelque chose qui nous affecte directement car le championnat espagnol n’en fait pas partie. Cela ne veut pas dire que les noms des joueurs et tout ce qui entoure le club sont les originaux et passent presque inaperçus, un détail que nous avons aimé car dans d’autres titres sans licence, cette section n’est généralement pas tellement prise en charge.

Nos premiers pas dans Football Manager 2021 Xbox Edition

Les débuts dans un titre de ce type ne sont généralement pas faciles, il faut être prêt à lire beaucoup et prendre son nouveau poste au sérieux car si vous n’attendez que l’arrivée du jour de match vous êtes perdu et on vous fait gagner plus de deux heures il faudra du temps pour contester le premier.

CNous commençons par notre présentation et le choix des domaines que nous voulons contrôler.Nous allons continuer avec l’embauche et les postes spécifiques et nous devrons même connaître le travail de la carrière avant que la balle ne commence à rouler. Évidemment, le marché des transferts et les séances de formation seront une autre des sections cruciales pour atteindre les objectifs fixés en début de saison.

Les nouvelles les plus marquantes

INTERACTION – Dans Football Manager 2021, le système d’interaction a été amplement renouvelé, ce qui vous place au cœur de votre club de football et vous donne les outils nécessaires pour faire la différence.

LA MANIÈRE DE GÉRER AVEC LES JOUEURS ET LES MÉDIAS A BEAUCOUP CHANGÉ ET AURA UN IMPACT PLUS GRAND SUR TOUT LE JEU.

Si vous souhaitez plus d’informations sur cette section, vous pouvez aller sur le lien suivant et découvrir tout sur le Gestes, causeries rapides, conférences de presse et conversations en face à face.

JOUR OUVRABLE – Vous serez mieux équipé que jamais pour atteindre les trois points grâce à un workflow qui vous aidera à préparer, diriger et analyser l’action des 90 minutes les plus importantes.

Les jours de jeu ont été améliorés pour offrir une expérience plus réaliste et immersive, avec une présentation modernisée, une simulation soignée et une concentration sur votre travail, qui a lieu dans les jours précédant le jeu, pendant le jeu et une fois qu’il sonne. le coup de sifflet final.

Si vous souhaitez plus d’informations sur cette section, vous pouvez accéder au lien suivant.

CONTRAT – Les fonctionnalités de Football Manager sont alimentées par les commentaires des joueurs, des membres de l’étude et, essentiellement, du personnel du monde du football. L’embauche en FM cette année a été polie avec des informations provenant de vrais joueurs, managers et entraîneurs à tous les niveaux du jeu. Nous avons fait évoluer les outils mis à disposition du manager et nous nous sommes efforcés de simuler au mieux le marché sur lequel il évolue.

Si vous souhaitez plus d’informations sur cette section, vous pouvez accéder au lien suivant.

FIN DE LA SAISON – Les campagnes sont longues et souvent ardues. En fin de compte, ce qui compte, ce sont les résultats de l’équipe sur le terrain. À la fin de la saison, la performance du manager est analysée et, qu’on le veuille ou non, le football dépend des résultats. L’important est de profiter des réalisations chaque fois que vous le pouvez, d’apprendre de chaque saison et de faire des ajustements pour améliorer la suivante.

Durée et difficulté

S’il est vrai qu’en passant du temps, vous pouvez maîtriser toutes les sections, FM21 est un jeu complexe et vous devrez consacrer beaucoup de temps pour être un pro. Cependant, nous aurons d’innombrables textes explicatifs et tutoriels qui nous apprendront tous les recoins de ce chef-d’œuvre de la gestion de club.

Section technique

À ce stade, nous devons souligner les bonnes performances que nous trouvons dans la Xbox Series X où les processus de chargement sont minimes et cela nous donne même la possibilité d’ajouter plus d’équipes lorsque nous commençons un nouveau jeu, ce qui indique clairement que dans la série Xbox X, nous pouvons enregistrer jusqu’à 10 équipes tandis que dans Xbox One, nous ne pouvons le faire qu’avec 5 pour des performances optimales.

En revanche, nous n’aurons la possibilité de choisir que la base de données des joueurs petits ou moyens, laissant la grande base uniquement pour la version PC. Quelque chose qui nous surprend mais que nous trouverons quand même n’importe quel joueur auquel nous pouvons penser des ligues principales.

Les commandes sont le grand talon d’Achille de Football Manager 2021 Xbox Edition. Nous comprenons que nous sommes confrontés à un jeu qui a toujours été géré avec un clavier et une souris, mais je pense qu’avec l’énorme nombre de menus et de sous-menus que nous avons sur chaque écran, ses contrôles auraient dû être un peu mieux optimisés.

Nous en avons deux, un dans lequel nous naviguerons dans les menus que dans mon cas je ne savais pas comment je les ai atteints avec les boutons RB et LB et un autre qui sera un pointeur dans lequel le déplacement initial est éternel et lorsque vous avancez, il est déclenché et vous finissez par passer le menu qui vous vouliez appuyer. Dans les deux cas, cela devient tellement frustrant que vous laissez les choses en suspens à cause du temps énorme que vous perdez pour y arriver.

Conclusion finale

Football Manager 2021 Xbox Edition peut être complexe, mais si vous consacrez suffisamment d’heures à son apprentissage, vous pouvez en profiter comme un véritable directeur technique. Il est vrai que c’est un titre coupé de sa version PC mais qu’il a suffisamment de contenu pour en profiter de la même manière.

Sans aucun doute, si vous êtes passionné par les jeux de simulation et de stratégie, c’est un titre qui ne peut manquer dans votre galerie car le niveau de réalisme est brutal.

Pour

Grande base de données de toutes les ligues Fonctionne comme la soie sur les nouvelles versions de la Xbox Series XL 21 vous donnent un énorme extra

Contre

Contrôles un peu complexes sur la console