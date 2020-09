Aujourd’hui, nous vous apportons un titre qui laisse une marque, OkunoKA Madness, le titre développé par Ignition Publishing et Caracal Games cela ne nous laissera pas indifférents.

C’est un Speedrunner, et en tant que tel ce sera soit un défi, soit un véritable cauchemar puisque l’agilité et les réflexes seront la clé pour sortir victorieux de cette aventure effrénée.

L’histoire

Chez OkunoKA Madness nous conduirons Ka. Un bug bleu qui devra être en charge de vaincre l’armée d’Os, ils ont envahi la terre et notre mission sera de les empêcher de la détruire.

Gameplay

Nous sommes confrontés à un jeu qui chaque niveau dure quelques secondes comme ils sont courts mais très directs, à cela s’ajoute que nous devrons le faire de manière effrénée puisqu’à la fin de chacun d’eux nous aurons la partition classique par lettre en fonction de la rapidité avec laquelle nous la terminons.

D’un autre côté, Ka est immortel, cela ne veut pas dire que ce sera une promenade, plutôt que vous devrez être prêt à mourir, car ce sera un tonique commun à chaque niveau jusqu’à ce que nous collections une sorte de peluche noire qui le termine.

OkunoKA Madness est un défi

Si c’est ainsi, OkunoKA Madness sera un défi caché dans de superbes graphismes faits à la main. Sans aucun doute, cela et les 4 ou 5 premiers niveaux nous tromperont car après les premières minutes de jeu, la difficulté sera augmentée à chaque course que nous donnons.

La prise en main est simple puisque nous nous appuierons sur les sauts et l’échange de boutons pour utiliser nos pouvoirs élémentaires faisant apparaître et disparaître des murs sur notre passage. Cependant, la précision des sauts sera cruciale puisque notre saut dépendra beaucoup de la vitesse et il vous faudra être extrêmement habile à l’automne pour ne pas mourir dans le vide ou traversé par des pointes parmi d’autres obstacles.

Niveaux dynamiques et très complexes

Nous aurons plusieurs mondes composés d’un total de 100 niveaux, chaque monde est composé de 20 phases où pour finir nous affronterons un boss final qui ne nous facilitera pas la tâche non plus. Comme prévu dans chaque monde, nous aurons plus de pouvoirs élémentaires (glace, feu et tonnerre) et un échange rapide entre eux sera la clé pour aller de l’avant.

Difficulté et durée

Nous sommes confrontés à un match comme je l’ai dit à plusieurs reprises DIFFICILE. Oui, je le dis en majuscules car malgré plusieurs modes de jeu, aucun ne sera facile, à partir du deuxième monde le désespoir dans certains niveaux commencera à être latent.

Faites attention que cela ne soustrait pas, loin de là, cela devient un défi qui vous fera piéger pendant des heures et des heures jusqu’à ce que vous arriviez à passer chaque niveau avec succès. Même en le finissant dans un temps pas très bon, vous voudrez améliorer cette marque et vous surpasser obtenir le « S » convoité.

Vous pourrez défier vos amis du monde entier grâce à ses tableaux de bord personnalisables à la fois localement et partout dans le monde!

La durée est plus que juste, avec ces 100 niveaux et le différents modes de jeu comme lui mode folie qui sera encore plus complexe ou le mode contre la montre où vous pouvez choisir l’écran où vous voulez battre le record.

Section technique

Ici OkunoKA Madness m’a gagné, je ne sais pas si par essence Origines de Rayman qui distille dans ses niveaux colorés ou simplement parce que c’est le choix artistique qui lui convient le mieux.

Nous en verrons niveaux dessinés à la main avec beaucoup de détails, rien de répétitif, avec une bonne quantité d’ennemis aussi avec un haut niveau de détail et quelques écrans entre mondes peints à l’aquarelle qui ne se sentent pas mal non plus.

En ce qui concerne sa section sonore, il se marie également parfaitement à la fois à la vitesse du jeu et à ses graphismes, encore une fois à de nombreuses reprises cela me rappelle le titre Ubisoft.

Dans la version Xbox, nous n’avons trouvé aucun problème de plantage pendant nos longues heures de jeu qui d’ailleurs nous devons être reconnaissants pour la rapidité avec laquelle nous réapparaissons une fois que nous mourons, se résout avec une animation très subtile de quelques secondes qui ne nous fera pas tomber dans le désespoir lorsque nous mourrons plusieurs fois de suite.

Je dois mettre un bémol à sa partie technique et c’est qu’à de nombreuses reprises vous tombez dans le vide sans savoir ce que vous y trouverez … dans la plupart des cas vous trouverez la mort puisque vous ne savez pas où bouger, cela fera partie du test et du procès jusqu’à ce que vous sachiez toute la scène. Peut-être aurions-nous aimé avoir une vue d’ensemble de la scène au moins au début.

conclusion

OkunoKA Madness n’est pas un titre pour tous les publics, seuls les réflexes rapides seront en mesure de le faire avec sa proposition stimulante, si vous ne faites pas partie de ces privilégiés cela peut vous coûter un peu mais la satisfaction de pouvoir dépasser le niveau après des dizaines de tentatives n’a pas de prix.

Visuellement, cela nous surprendra avec des niveaux très variés et colorés qui en font un titre encore plus rond et qui peuvent prêter à confusion en pensant que ce sera une promenade.

Notre personnage et son comportement sont parfaits et c’est la clé pour ne pas sombrer dans le désespoir en raison d’une mauvaise réponse aux commandes.

Félicitations pour la grande évolution que les gars de Ignition Publishing et Caracal Games

OkunoKA Madness

Développé par: Jeux de Caracal

Distribué par: Publication d’allumage

Taille approximative du téléchargement: 2,22 Go

La description: OkunoKA Madness est un titre de plate-forme où vous incarnez KA, un héros de couleur bleue qui doit sauver le monde des âmes des griffes d’Os, son ennemi mortel.

Vous devrez sauter, courir et surmonter des obstacles dans des mondes uniques et colorés avec plus de 100 niveaux, vous affronterez des boss excentriques, vous trouverez des secrets cachés et vous pourrez débloquer des tonnes de surprises et un monde encore plus difficile: la folie!

Plateformes: Xbox One, Playstation 4, Steam, Nintendo Switch

PRIX: à partir de 14,99 € | DATE DE SORTIE: 09/08/2020

Pour

Design artistique brillant Chaque niveau est un défi Des temps de chargement inestimables

Contre

Certaines caméras nous jouent des tours, c’est vraiment dur