Aujourd’hui, nous apportons l’analyse de Métamorphose un titre le moins curieux. À de nombreuses reprises, nous voyons comment les jeux passent au grand écran ou aux livres. Dans ce cas Métamorphose Il est inspiré de l’œuvre littéraire The Metamorphosis de Franz Kafka, publié en 1915 et qui raconte l’histoire de Gregorio Samsa, et comment il se réveille en étant un grand insecte.

L’histoire

Comme je l’ai indiqué dans cette courte introduction, ce titre est basé sur ledit travail littéraire avec lequel nous allons gérer Gregor, nous nous réveillons chez notre ami Joseph et après avoir lu une lettre et quitté la pièce, nous pouvons remarquer à quel point le monde devient de plus en plus grand. … d’accord, nous sommes ceux qui rétrécissent, en plus … nous sommes un putain de cafard!

Maintenant notre objectif est d’inverser cette transformation en découvrant la raison de cette métamorphose et comment inverser le processus pour redevenir humain.

Gameplay

Après avoir surmonté les premières minutes du jeu où nos têtes explosent avec la folie de voir comment tout devient gigantesque, on devient un insecte et on passe d’une plateforme à l’autre, puisque l’on n’oublie pas que Metamorphosis est un jeu de plateforme haute qualité avec des touches d’exploration et surtout un simulateur de marche.

Après une cinématique dans laquelle nous tenterons de nous rapprocher de notre ami qui est accusé de quelque chose qui n’est pas précisé, il sera temps de commencer à communiquer avec les autres insectes du monde mystérieux que ses créateurs ont fait pour atteindre Tower pour faire appel contre le accusation rejetée contre notre ami.

Au fur et à mesure que nous progressons, notre personnage devient moins humain

Il faut souligner que nous pourrons nous déplacer librement tout au long de la scène, parfois immense mais qui voyagera assez rapidement grâce aux jambes fortes de notre personnage qui pourra grimper pratiquement n’importe où. Si nous avons des difficultés nous pouvons imprégner nos jambes pour grimper pendant quelques secondes sur des murs ou des pentes de 90 degrés.

Dans la bureaucratie, la paperasse, les règles et les cercles sans fin c’est là que tourne toute l’histoire de la métamorphose

Tout au long des scénarios, nous traverserons des recoins impensables aux yeux d’un humain en résolvant des énigmes et en activant des mécanismes pour tracer notre chemin. Chaque décision que nous prendrons changera légèrement le cours de l’histoire. Cela affectera également les réalisations du jeu et vous devrez donc charger le dernier point de contrôle plus d’une fois.

Difficulté et durée

Metamorphosis sera un titre qui ne plaira peut-être pas à tous les palais mais si vous êtes curieux, la difficulté ne sera pas l’un de ses problèmes. Nous nous limiterons à être un simple messager et à accomplir des missions d’un endroit à un autre sans grande possibilité de se perdre malgré des scénarios assez volumineux, c’est quand même un titre un peu linéaire que malgré le fait de profiter grandement de ses plateformes, nous avons une mission très claire. et marqué.

On peut boucler tout notre parcours en moins de 4 heures de jeu, c’est peut-être l’un des inconvénients, une aventure très agréable est vraiment courte. Heureusement, si nous voulons le compléter avec 100% de réalisations et de scores de jeu, nous devrons passer un peu plus de temps pour que tous les objets de collection soient dispersés dans ses vastes zones.

Section technique

Je commencerai par les scénarios qui ramèneront sans aucun doute de beaux souvenirs à ceux d’entre nous qui apprécient Alice Return to Madness, fou et varié mais avec une super esthétique travaillée avec beaucoup de détails. Nous avons de petites fissures dans le mur où il y a tout un monde au monde géant lui-même à la vue d’un insecte. Avec une vue allongée des décors peints à la main qui rendent sa taille imposante encore plus impressionnante.

L’originalité est l’une de ses clésDes juke-box avec un pub à l’intérieur aux bureaux remplis de papiers et de stylos flottant pour rendre la folie de la bureaucratie plus visuelle dans ce jeu.

Ce que nous aimons, c’est la facilité de se déplacer en étant un insecte et de voir comme si nous y réfléchissions, nous pouvons atteindre n’importe quel coin de la scène, quelle que soit sa hauteur. Un travail de scénographie qui rend cela possible.

Le doublage est tout simplement sublime, autant ou plus que sa bande-son qui nous accompagnera en changeant comme nous le faisons tout au long de notre croisade bureaucratique, et son importance dans Métamorphose est telle que nous verrons comment à mesure que nous avancerons, nous comprendrons les personnages pire et nous ne pouvons que le faire lire les sous-titres, une métaphore claire de la façon dont la bureaucratie est impossible à comprendre pour les citoyens ordinaires. Les sous-titres sont en espagnol parfait.

conclusion

En bref, Metamorphosis est plus un film que nous apprécierons à notre rythme qu’un jeu en lui-même, nous n’aurons aucun combat et nous résoudrons tout avec le mot mais l’histoire et l’approche que ses développeurs lui ont données sont encore curieuses.

Les graphismes sans être brillants sont très élaborés ainsi que sa section technique où l’on ne trouve aucun problème sur Xbox One et c’est un délice de voir la construction de ces scénarios du point de vue d’un petit insecte où tout semble beaucoup plus colossal.

Bien que nous aurions aimé que cela dure un peu plus longtemps et que les décisions aient un poids beaucoup plus tangible dans l’histoire, de manière générale nous avons aimé la proposition et nous pouvons la recommander pour détendre les jeux d’action.

Pour

Très original De notre personnage, tout est superbe Jouabilité de haute qualité

Contre

Mécanique de décision très courte peu exploitée