Analyse de Mars Horizon, allons-nous arriver sur Mars?

Eh bien, quand on pensait que tout était inventé, il semble Horizon de Mars, un simulateur spatial que vous pourriez peut-être à première vue penser qu’il s’agit d’un jeu vidéo de niche, mais la vérité est que ce n’est pas le cas et nous allons vous montrer dans cette analyse.

L’histoire

Mars Horizon, vient grâce à La société irrégulière, Auroch numérique Pourtant le Agence spatiale européenne. Notre course spatiale débutera en 1957, une fois que notre agence aura été choisie parmi l’ESA, la NASA ou les agences soviétiques, chinoises et japonaises. Il ne s’agira pas seulement de lancer des fusées jusqu’à ce que nous arrivions sur Mars puisque nos relations avec le reste des pays affecteront également notre course à l’espace.

Gameplay

Tout commence par un petit tutoriel où nous lancerons une fusée sonde dans l’espace, avec ce lancement, nous commencerons à recevoir nos premiers points Science et Support.

Ce sera critique dans Mars Horizon car nous disons que Il est divisé en trois volets (recherche, base et missions) que nous devrons améliorer petit à petit pour continuer à atteindre des sommets plus élevés, on parle bien sûr d’êtres humains mettant le pied sur Mars.

Nous aurons un menu latéral sur le côté gauche de l’écran Avec lequel nous allons gérer les missions, la base, la technologie ou l’embauche d’astronautes entre autres.

Par exemple, une fois que nous avons enquêté sur un bâtiment, il sera disponible pour le placer dans notre base, cela sera nécessaire puisque chaque fusée nécessitera une avance à la fois en salle scientifique et en extension de la rampe de lancement par exemple.

Au fur et à mesure que nous avançons, nous pouvons même avoir des salles pour des visites, des conférences ou entre autres. Assez de variété pour vous divertir pendant quelques heures.

Cela affectera également le coût de production des fusées puisque meilleure est la technologie, plus leur construction sera coûteuse, mais grâce à certains bâtiments, nous pourrons réduire un peu les coûts.

En tant que jeu de gestion, nous comptons d’une part pour gagner la course à l’espace, que nous réussirons en étant les premiers à terminer les missions appelées “jalons”, ceux-ci nous mettront en avance sur la concurrence et d’autre part, nous aurons des «missions de demande», ce qui nous donnera un montant économique essentiel pour continuer à avancer et d’autre part, ils nous donneront du prestige pour accroître notre popularité et obtenir un meilleur financement.

Mars Horizon est un défi hautement addictif

Je l’ai déjà évoqué mais c’est que si le monde de l’espace nous attire modérément, ce jeu va nous rattraper énormément.

Entrant un peu dans la mécanique des missions, il se décompose en plusieurs étapes. Nous commençons par le Charge utileC’est là que nous mettrons tout le matériel nécessaire à la mission ainsi que les astronautes. Une fois choisi, il faudra attendre quelques semaines pour que sa construction cède la place à l’étape suivante.

Maintenant il est temps de construire le véhicule, une fois enquêté, nous en aurons plusieurs à choisir, le jeu lui-même indiquera si nous avons besoin d’un bâtiment spécifique pour sa construction et son utilisation ou au contraire, il nous donnera directement l’autorisation. Tout cela aura un pourcentage de fiabilité.

La fiabilité sera la troisième étape pour le succès car plus la fiabilité est grande, plus nous aurons de chances de succès dans notre lancement.

Heureusement pour cette fiabilité, nous aurons une série d’indications qui seront marquées en vert si elle est correcte ou avec un X rouge pour indiquer que, par exemple, les poids ne sont pas compensés.

Une fois cette étape terminée, nous passerons à la suivante, qui sera date notre lancementCeci sera également indiqué dans notre calendrier par des couleurs qui indiqueront une date plus favorable qu’une autre pour son lancement.

Une fois que le jour du lancement arrive, nous verrons une barre avec le pourcentage de réussite de la mission qui peut être affecté par les phénomènes météorologiques qui peuvent réduire ou améliorer le décollage, à ce stade, nous pouvons décider si nous voulons retarder le décollage ou jouer et voir quoi se produit si le pourcentage est toujours dans les valeurs optimales.

Ici, nous allons voir une sorte d’animation dont nous devons dire qu’elles sont très simples mais c’est très cool de rompre avec autant de zones de texte. Après le compte à rebours, nous verrons le décollage et si tout s’est bien passé, nous pouvons commencer par la mission en question.

La gestion est un aspect crucial de Mars Horizon. Vous devrez concevoir et construire le vaisseau spatial approprié, embaucher et former l’équipage et prendre des décisions stratégiques depuis le contrôle de mission pour survivre au voyage sur Mars.

Une fois localisé au point exact, nous commencerons un petit mini-jeu pour mener à bien la mission en question. Au début nous aurons une petite variété de termes tels que énergie, communications et données. Disons que nous devrons investir de l’énergie pour obtenir ces ressources. Au fur et à mesure que nous progressons dans le jeu, nous pourrons également choisir les astronautes ou les navires.

Atteindre ces objectifs nous donnera la mission accomplie après plusieurs lancers. Il est à noter qu’une charge utile avec une bonne fiabilité diminuera la probabilité de panne car il faudra parfois sacrifier un point d’énergie pour obtenir ce que l’on recherche ou au contraire le laisser se perdre.

Une fois que nous aurons réussi à explorer plusieurs planètes, ce sera au tour d’ajouter la course tout-en-un, Mars est l’objectif de chaque entreprise spatiale. A ce moment, comme je l’ai déjà dit, nous verrons comment un nouvel onglet est ajouté dans le menu de gauche où nous verrons le pourcentage que nous avons pour mener à bien cette mission. Avec 60% de progrès, nous pourrons essayer de mettre le pied sur Mars. Ce pourcentage augmentera au fur et à mesure que nous effectuerons des missions et des enquêtes.

Durée et difficulté

Je dois dire que j’ai pris ce titre avec beaucoup de respect pour la grande variété et la fidélité des objets spatiaux que nous y trouverons, je pensais qu’il me faudrait des connaissances pour faire face à un tel objectif mais la vérité est que Il dispose d’un tutoriel très bien travaillé et d’écrans explicatifs qui vous faciliteront la vie.

D’autre part, l’argent est généralement l’un des principaux problèmes dans les jeux de gestion et plus encore dans un jeu spatial où la construction d’une fusée à des niveaux avancés de la carrière coûte une fortune mais la vérité est que nous n’avons pas eu beaucoup de problème et Il est très bien calibré pour ne pas couper nos progrès et l’expérience de jeu.

Quant à la durée, vous pouvez sans aucun doute y consacrer des heures et des heures, dans mon cas je dois dire que je ne m’en lassais à aucun moment. Une fois notre mission la plus importante terminée, nous pouvons la rejouer avec une autre société et être plus ou moins diplomate, vous choisissez.

Section technique

Dans ce cas, nous n’allons pas nous concentrer sur le niveau graphique puisqu’à ce stade, Mars Horizon grince beaucoup avec des graphiques très polygonaux et irréels qui ne correspondent pas au reste des ressources que nous y voyons puisque chaque fusée que nous y trouvons est parfaitement recréé grâce aux accords passés avec le Agence spatiale européenne et c’est ce qui compte vraiment.

Chaque monument historique est fidèlement recréé et c’est très cool, pour cela, nous aurons le Spacepedia, où nous aurons un référentiel de fichiers super bien expliqués des missions et du système solaire.

On peut voir tout cela parfaitement sous-titré en espagnol dans un ouvrage assez complet puisqu’il s’agit d’un jeu avec une grande quantité d’informations sur chaque écran.

conclusion

Un simulateur différent, la vérité est que quand on pense que tout est inventé, Auroch Digital et The Irregular Corporation arrivent et nous apportent cette expérience adaptée à tous les publics qui nous met aux commandes d’une agence spatiale.

Bien que ses graphismes soient le point le plus négatif du jeu, nous ne pouvons cesser de l’apprécier pendant de nombreuses heures à jouer aux astronautes.

Pour

Très bon niveau de progression Tutoriel et directions parfaits Assez bon mini-jeu