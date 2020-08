Aujourd’hui, nous apportons l’analyse de Coquille mortelle, un nouveau titre à la Dark Souls dans lequel il boit beaucoup mais comme je vais vous le montrer dans cette revue, les gars de Cold Symmetry lui ont donné une formidable personnalité et peut-être sommes-nous avant l’étudiant le plus avancé de ce genre.

Avant de commencer l’analyse, il faut souligner le développement derrière Mortal Shell puisque cette merveille a été réalisée par une étude composée de 15 membres rien de plus.

L’histoire

Dans Mortal Shell, nous incarnerons Eredrim. Comme dans ce type de jeu, nous devrons découvrir la vérité de tout et découvrir pourquoi nous sommes là, dans un monde où le danger sera à l’ordre du jour.

Une histoire très profonde que je ne vais pas vous éviscérer car je pense que cela vous en coûterait beaucoup quand il s’agirait de prendre le dessus. Autrement dit, peu importe l’histoire que nous racontent les différents personnages et événements que nous rencontrons, tout ira à un deuxième niveau, ici ce qui compte vraiment, c’est sa section jouable.

Nous serons un être sans visage, plutôt sans rien puisque nous devrons posséder une armure ou un Shell pour pouvoir découvrir ce qui nous est réellement arrivé.

Gameplay

Nous commencerons par un petit tutoriel pour apprendre les commandes de base et surtout pour faire comprendre dès le premier instant que ici vous n’êtes pas venu pour « vous amuser » si vous n’avez pas sué et souffert pour éliminer tous les ennemis qui croisent notre chemin.

Une fois le tutoriel terminé, nous passerons par un petit trou pour trouver le premier des Coquille. Nous aurons un total de quatre, chacun d’eux avec ses propres capacités, comme c’est le cas avec le quatre armes que nous aurons également dispersées dans ce monde labyrinthique.

L’échange entre ces armes et ces obus se fera depuis notre base grâce au Sester Genessa, une entité qui remplira les fonctions de point de contrôle. C’est là que nous améliorerons nos compétences.

Le goudron et les vestiges seront essentiels dans Mortal Shell

Le Tar est la monnaie avec laquelle améliorer ou acheter des objets dans le magasin conçu pour cela. Une pièce qui sera très convoitée et que chaque fois que nous mourrons, nous perdrons absolument tout, si nous voulons la récupérer, nous devrons retourner là où notre corps est mort et le récupérer, si vous mourrez à nouveau en chemin, la perte sera irréversible. Nous devons souligner que une fois la barre de vie consommée, l’armure sera vide et notre personnage aura une chance d’y retourner avant de mourir enfin.

Les vestiges sont la deuxième monnaie du jeu, cela sera beaucoup plus compliqué à réaliser et sera destiné à libérer des souvenirs du passé de chaque Shell et ainsi obtenir des capacités différentes.

Un détail que j’ai adoré est l’option de durcissementdisons ça C’est l’un des principaux mécanismes du jeu, est le moyen de nous protéger contre les attaques ennemies. Pour ce faire, lorsque nous tuons des ennemis, nous obtiendrons de la détermination, une fois que la barre est pleine, nous pouvons appuyer sur le bouton LB pour se transformer en pierre et arrêter le coup ennemi.

On peut même combiner l’attaque et avant de le faire appuyer sur le bouton durcir Pour une fois que cet effet s’estompe, continuons l’attaque que nous faisions et grattons quelques secondes clés pour frapper nos ennemis complexes.

Armures (Shell) et armes, peu nombreuses mais vitales pour progresser

Avant d’aller expliquer un peu ce point clé dans Mortal Shell, je dois souligner que quelque chose que je n’ai pas aimé, c’est qu’avec un peu d’habileté échappant aux ennemis, vous pouvez tout obtenir depuis le début du jeu, cela réduit l’envie d’explorer puisque malgré le fait d’avoir différents objets que nous devrons utiliser plusieurs fois pour vraiment connaître l’effet qu’ils produisent, nous nous rendrons compte que c’est dans les armes et Shell que se trouve la clé du jeu.

Les coquilles d’EredrimHarros, le vassal sera la première armure, des capacités principales équilibrées qui se combinent avec la possibilité de les ennemis laissent des vestiges supplémentaires à la mort. Nous aurons également une plus grande chance d’accumuler des prémonitions en prenant un vestige, c’est notre vie dans le jeu. Avec cette armure, la détermination se régénérera plus rapidement.Tiel l’acolyte Ce serait l’armure légère du jeu, avec très peu de détermination mais avec beaucoup d’endurance. Comme une compétence exceptionnelle serait de nous guérir en cas d’empoisonnement, un autre serait la probabilité que nous jetions du poison sur l’ennemi avec nos coups avec lesquels nous nous guérirons également.Salomon l’érudit il aura beaucoup de détermination et de durabilité. En tant que capacités exceptionnelles, ce sera d’obtenir une barre de détermination chaque fois que nous parlons à un personnage du jeu ou une plus grande oppression qui est le temps dont nous disposons pour rentrer dans notre corps une fois mort.Eredrim, le Vénérable C’est le Shell qui a le plus de vie mais qui aura le moins de résistance et qui peut nous alourdir beaucoup. Nous aurons la capacité de résister à l’attaque d’un ennemi sans tomber au sol, d’obtenir 15% de vie en plus ou d’étourdir les ennemis plus régulièrement. Les armes d’Eredrim

Les armes sont un autre élément clé de Mortal Shell, Les quatre armes que nous trouverons ont un coup léger et un coup lourd, tous deux en combos à trois coups mais que nous pouvons insérer à notre guise en appuyant sur les deux boutons dans l’ordre que nous voulons.

Un déblocable générique pour toutes les armes sera également d’obtenir une arbalète qui lancera des flèches à distance causant une grande quantité de dégâts.

Chaque arme aura ses propres capacités spéciales.

Espadon, ce sera celui que nous obtiendrons au début du jeu qui aura un dommage moyen et une perte de résistance. En tant que compétences, nous devrons éliminer un pic dans la partie de la poignée qui fera beaucoup de dégâts aux ennemis et le second sera le même mais nous mettrons le feu à l’ennemi.Espadon du martyrC’est une arme à deux mains avec laquelle avec le coup dur nous tirerons directement sur l’ennemi ou du moins le déstabiliserons. En tant que compétences, nous en aurons une qui, lors de son exécution, gèlera tous les ennemis que nous touchons dans le coup et la seconde gèlera notre arme et en frappant les ennemis individuellement, elle les gèlera également et les étourdira. C’est sans aucun doute la meilleure arme du jeu.Masse enflamméeDans ce cas c’est une arme plus rapide que les précédentes et avec laquelle la précision dans le coup est plus grande car l’attaque est plus horizontale, vous assurez une attaque en zone. En tant que compétences, nous devrons allumer notre arme et mettre le feu aux ennemis en les frappant et le second donnera un coup dans la zone mettant le feu à tous les ennemis que nous avons à proximité et se terminera par une explosion frappant le sol.Marteau et ciseau, Ce serait l’arme légère du jeu et la plus rapide de toutes puisque nous en utiliserons une dans chaque main, avec le ciseau que nous empoisonnerons en frappant. En tant que compétences, nous aurons une attaque très rapide que nous éliminerons les ennemis en un seul coup et dans la deuxième capacité, nous lancerons un clou sur l’ennemi le laissant étourdi.

Durée et difficulté

Mortal Shell est définitivement un jeu difficile ou du moins c’est ce que j’ai ressenti. D’après ce que j’ai pu lire, il a même été réduit par rapport à la bêta avec laquelle certains joueurs ont pu jouer, ce que j’ai au moins apprécié. À ma connaissance, je dirais que c’est encore plus difficile que Dark Souls.

Vous devez être prêt à mourir encore et encoreSurtout jusqu’à ce que vous repreniez les mécanismes du jeu et appreniez à anticiper pour esquiver les attaques au moment précis car cela a un léger retard et si vous le faites une fois que l’attaque a commencé, vous allez manger le coup.

Ce qui rend les choses encore plus difficiles, ce sont les quelques points de contrôle que nous trouvons à travers le monde, ceux-ci seront comptés sur les doigts d’une main et nous serons obligés de parcourir de longues routes avec la peur que cela suppose puisque les ennemis sont très complexe.

Des ennemis qui nous défient constamment

Quelque chose qui brûle mais que vous appréciez à la fin est la difficulté des ennemis, tous, absolument tous les ennemis sont coriaces, chacun dans sa mesure mais même le plus simple nous coûtera de les éliminer.

En termes de durée, nous aurons environ 10 ou 12 heures de plaisir, si dans les premières lignes je disais qu’il faudrait transpirer et souffrir mais aussi s’amuser car en enlevant une des cartes, le reste est vraiment amusant.

Section technique

Il faut d’abord mettre en évidence le choix de la manière dont on veut terminer le jeu, on n’a pas d’ordre établi puisque chaque zone se connecte avec d’autres avec lesquelles on peut se déplacer à volonté. Il y aura cinq zones différentes que supprimer l’un d’entre eux qui est plus monotone sera un plaisir de les explorer, même si une fois que vous aurez les armes, vous ne serez pas incité à le faire.

Le travail effectué sur le jouable nous a semblé le plus remarquable de Mortal Shell, malgré le peu d’armes, chacune est très différente les unes des autres et avec la grande variété et la complexité des ennemis, ce sera un véritable défi.

Graphiquement, c’est un jeu incroyableMondes très différenciés et détaillés, le personnage principal avec ses obus et ses armes est merveilleux à manipuler et à voir chaque effet laissé par les coups et le mouvement de l’armure.

Profitez-en sur Xbox One X à 4k et 60fps

Au niveau sonore, nous aurons le jeu avec des voix en anglais et entièrement traduit en espagnol dans ses sous-titres. Nous jouerons avec des accords musicaux très subtils laissant de l’espace pour écouter chaque gémissement ou cri des ennemis puisqu’il est essentiel de pouvoir les esquiver dans le temps.

conclusion

Nous devons dire que, comme le reconnaissent ses développeurs, Mortal Shell boit beaucoup d’âmes sombres, Cela est apprécié même dans les menus qui sont une copie authentique mais qui malgré cet hommage à l’amour qu’ils traitent ont su lui donner sa propre personnalité à ce titre qui a des mécanismes de jeu très uniques et différents de tout ce que l’on voit dans les âmes.

Un indé avec des osiers AAA

La grande qualité graphique qui nous surprendra dès le début et la complexité et le travail effectué sur chacun des ennemis qui les rendent uniques et stimulants font de Mortal Shell un jeu à prendre en compte si vous aimez vraiment les défis difficiles.

SECTION TECHNIQUE

10,0 / 10

Pour

A true Souls La grande variété et complexité des ennemis Graphiquement brillant

Contre

Peu de variété d’armes Boss avec une santé excessive qui deviennent trop longues