Analyse de Pumpkin Jack, Halloween est arrivé

Arrive Halloween et quelle meilleure façon de le faire qu’avec Citrouille JackNous ne voulons pas classer ce titre comme “jouez-le uniquement pour Halloween” mais sa mise en scène est plus qu’optimale pour ces dates. Pour cette raison, nous expliquons tout ce que ce titre de développeur nous offre Nicolas Meyssonier qui voit la lumière après plusieurs tentatives frustrées, mais sans aucun doute un exemple que si vous voulez vous pouvez.

Histoire

L’histoire est très simple mais efficace. Tout commence par l’ennui. Le diable, hors de la normalité, décide d’appeler la terre le royaume de l’ennui et lance une malédiction sur elle qui libère une grande variété de monstres juste pour le plaisir.

Les humains décident d’appeler le sorcier le plus puissant du monde pour détruire ces ennemis. Le diable décide donc d’appeler son propre champion, Jack. Si Jack est vraiment le méchant. Son âme était enfermée par le diable lui-même dans une citrouille et il lui accorde un corps pour l’envoyer combattre le sorcier.

Gameplay

Sans doute Pumpkin Jack est un jeu très inspiré de Medievil ou Jack & Dexter comme son propre développeur l’a dit à plusieurs reprises.

Nous sommes face à un classique des plateformes 3D, nous y trouverons tout ce qui est récurrent dans ce genre. Des plateformes compliquées à l’humour caractéristique de ces jeux en passant par la résolution d’énigmes plus ou moins complexes.

Notre mission sera d’avancer à travers un monde linéaire et dirigé en éliminant les étranges ennemis qui se sont retournés contre nous, pour cela nous devrons sauter à travers les plates-formes à la recherche du bon mouvement, collecter des objets de collection et détruire tout ce que nous trouvons pour collecter la vie.

En commençant par un tutoriel pour apprendre les mouvements de base tels que sauter, grimper, utiliser le double saut, faire une esquive ou frapper dans un premier temps avec une pelle fossoyeuse, nous verrons comment cela se développe progressivement.

Un hibou que nous rencontrerons à certains moments prendra en charge cette évolution en nous donnant des instructions.

Aussi nous aurons l’aide précieuse d’un corbeau qui voyagera sur notre épaule et que nous pourrons lancer son attaque pour sauver des obstacles ou tuer des ennemis après une recharge de 5 secondes.

Dans chaque scénario, nous aurons un dernier ennemi, très différent entre eux et cela par curiosité Ils n’auront pas de barre de vie mais nous devrons les frapper de différentes manières pour y mettre fin. Une fois éliminés, nous pourrons continuer notre aventure et nous recevrons une arme différente que nous pourrons échanger à notre guise.

Scénarios et mécanismes très différents

Nous devons dire que nous avons vraiment aimé le variété d’ennemis et différents scénarios que malgré le maintien d’un style sombre sont très disparates.

A cela s’ajoute la combinaison d’énigmes, de plateformes, de moments qui nous devrons quitter notre corps pour traverser des zones que nous ne pouvons résoudre qu’avec la tête ou phases de roulage entre des plates-formes qui s’effondrent ou qui roulent dans un wagon et traversent le niveau sur des rails presque détruits. Sans aucun doute, une variété qui donne un énorme plus au titre.

Nous aurons deux sections dans chaque région que nous ouvrirons uniquement en manipulant la tête et deux autres qui seront en course, soit sur des rails, soit en sautant dans le feu. Cela nous a énormément plu car dans chaque région c’est la même mécanique mais complètement différente.

Durée et difficulté

Nous aurons 6 phases que nous pouvons compléter en quelques 5 ou 6 heures du jeu. Nous avons également la possibilité d’explorer et d’essayer d’obtenir tous les objets de collection (20 dans chaque monde plus un gramophone) qui nous donneront un plus à la durée.

le têtes de corbeau qui est le principal objet de collection Il est utilisé pour acheter des costumes à Jack, qui nous fournira un vendeur mystérieux caché dans chaque phase. Et quant aux gramophones, ils servent à Jack pour marquer une danse différente selon la musique qu’ils jouent. Dans les deux cas, nous débloquerons les réalisations respectives.

La difficulté augmente au fur et à mesure que nous avançons, mais il est vrai que c’est un jeu généralement simple, à la fois pour éliminer les ennemis et pour résoudre les différentes énigmes que nous rencontrons.

Section technique

Citrouille Jack C’est un jeu efficace dans tout ce qui est présent dans le jeu, de bons mouvements du personnage, de bons combats, mais nous avons manqué de progrès ou de croissance chez Jack, limitant le tout à quelques armes que vous devez échanger si vous voulez que les combats soient un peu plus divertissants.

Un autre échec dans cette section est pas mal de baisses de performances et surtout les plus gênantes, on ne sait pas sur quel bouton on doit appuyer dans les différentes actions puisque sur l’écran au lieu de nous dire le nom du bouton (X, Y, B, RT, etc.) Ce que nous allons voir est le mot «erreur», nous supposons que cela sera résolu avec un correctif mais à partir du 26 novembre, cette erreur continue d’apparaître malgré la mise à jour occasionnelle déjà lancée.

Graphiquement Citrouille Jack va vous conquérir

L’inspiration de Medievil est latente tout au long du jeu et dès la première image que nous y verrons, nous ne pourrons pas arrêter de penser à ce classique. Aux couleurs vertes et violettes qui imprégneront chaque scène, elles se mêlent d’épouvantails, de cimetières, de mines et de paysages médiévaux. Sans aucun doute un hommage à Medievil qu’ils ont capturé de manière très satisfaisante.

Les effets de lumières et d’ombres à la fois des objets statiques et du feu se conforment parfaitement sans être d’une qualité sublime, mais ils sont très efficaces et pénètrent très bien par les yeux.

Quant à la bande son, il faut dire qu’elle suit les mêmes traces de son inspiration et on aura une musicalité au niveau dudit classique ou j’oserais même dire que parfois ça le surpasserait.

Les dialogues sont très amusants et seront en espagnol complet pour que nous puissions suivre chaque blague que Jack et notre partenaire corbeau publient.

Conclusion finale

En guise de conclusion, je ne peux que dire que Citrouille Jack Nous avons beaucoup aimé malgré les erreurs mentionnées dans le texte des boutons à l’écran ou tout simplement pécher en termes de combat de notre personnage.

Pourtant et malgré tout ça, Pumkin Jack est une bouffée d’air frais aux titres de ce genre qui nous transporte à cette époque où l’important était de s’amuser à jouer et d’ailleurs si on le fait à ces dates car surement on va encore le fixer mieux.

Grâce à Tête haute Oui Nicolas Meyssonier pour cet hommage gratifiant aux amateurs de puzzles et de plateformes 3D!

Pour

Super bande-son Graphiquement très accrocheur Beaucoup de variété de situations dans chaque monde

Contre

Durée un peu courte Bogues majeurs de version Le personnage n’a pas de croissance