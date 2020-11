Sackboy se faufile dans la première de PlayStation 5 avec humilité … et s’avère être l’une des surprises du catalogue initial de la console. Une plateforme avec beaucoup de personnalité, qui gagne chaque nouveau monde que nous débloquons.

Une plateforme est probablement le meilleur moyen de comprendre comment les développeurs parviennent à présenter un bon défi: un mécanicien est présenté et le joueur est placé dans un environnement sûr. Une fois le concept de base compris, il se pratique sur un seul niveau et, petit à petit, la complexité augmente jusqu’à, en règle générale, se terminer par une phase ou un boss qui vous demande de montrer que vous les maîtrisez. Beaucoup de Mario jouent comme ça avec différents obstacles qui mettent le saut du plombier à l’épreuve, par exemple. Ori et la forêt aveugle le font avec leurs capacités, comme l’élan, se terminant dans cette scène brutale de l’arbre Ginso. Et quand vous êtes un expert, le jeu vous donne une pause et vous prépare à un nouveau mécanicien.

Dans Sackboy: A Big Adventure, j’avoue que cela me manque un peu. Le jeu propose les différentes capacités avec lesquelles Sackboy est capable de surmonter les obstacles, mais ne semble jamais le pousser à la limite. Une partie de ce défi des plates-formes les plus pures est perdue. Cela semble quelque peu condescendant au joueur, ne punissant jamais le péché de la recrue à un nouveau niveau. Ce qui se passe, c’est qu’en mettant fin au premier monde et en commençant le suivant, vous commencez à voir que Sackboy a d’autres vertus: ses mécanismes ne sont pas si simples quand il en lance un nombre effarant à votre visage. Simplement, Sackboy ne manque pas d’idées.

Ce qui commence comme un jeu de saut tranquille avec ce petit planeur Yoshi se transforme en un festival de mouvements: se balancer avec un crochet, coller aux murs, s’accrocher aux surfaces, prendre des combinaisons spéciales … Les phases qui au début semblaient voyantes, mais simples, se transforment en un affichage d’occurrences intéressantes qui montrent que Sumo Digital a dominé le genre. Le même vous êtes dans une phase où les tuiles disparaissent sous vos pieds, que dans une salle remplie de lasers, que dans une phase de défilement automatique, une plate-forme en mouvement constant ou, attention, des phases musicales inspirées avec aisance dans celles de Rayman Legends. Il n’y a pas une petite quantité de musique sous licence que Sackboy utilise tout au long du jeu, créant des reprises de chansons pop bien connues, mais aussi utilisant des versions originales pour créer ces scénarios rythmiques. Il y a quelques niveaux qui utilisent cette ressource, mais pour ne pas gâcher la surprise nous ne mentionnerons que le Funk Uptown par Mark Ronson et Bruno Mars. Croyez-moi, certains d’entre eux vont vous surprendre.

Rien ne semble très original, mais tout est fait avec un soin exquis. C'est un de ces jeux dont la finition n'est pas la fin, car vous avez rapidement envie d'aller chercher toutes ces orbes et secrets que vous avez laissés dans chaque niveau. Niveaux conçus non seulement en détail, mais intelligemment, afin que même un novice puisse comprendre votre approche, mais qu'un expert puisse en tirer le meilleur parti s'il veut trouver tous les éléments à débloquer.

Il m’est impossible de ne pas mentionner ici Super Mario 3D World, car Sackboy indique clairement à la fois dans ses niveaux et dans la structure de son monde (et de ses secrets) qu’il s’est beaucoup concentré sur le travail de Nintendo: cinq mondes, tous avec leurs phases cachées et leurs surprises pour les plus expérimentés. Même la courbe de difficulté semble similaire, les premiers mondes étant assez simples et atteignant la fin avec des défis avec lesquels vous devrez peut-être plus d’une tentative. Pour cette raison, quiconque ne regarde que les premières heures du jeu et dans ses premières phases, ne verra qu’une plateforme simple et conviviale, qui ne tarde pas à mettre fin à tous les préjugés une fois qu’elle commence à devenir intéressante.

Le paradis des idées

Vous avez utilisé l’un de ces jeux qui bénéficie beaucoup de ce nouveau système PS5Donc je suppose que le mot qui définit Sackboy est variété. A ce répertoire constant d’idées s’ajoute une série de défis au cas où vous échoueriez. 15 zones supplémentaires que l’on retrouve dans certains niveaux et qui représentent une course contre la montre et pour l’or. C’est ici, dans ces phases avec un peu plus de difficulté, le premier moment où vous vous rendez compte que le noyau de Sackboy est plus intéressant qu’il n’y paraissait. Alors qu’avant vous ne voyiez qu’un personnage un peu lent qui répond avec peu de caractère au contrôle de la commande, on découvre bientôt que il y a aussi de la place pour des sauts serrés, précipités et même coordonnés; clouer cette plate-forme qui n’est pas là mais vous savez qu’elle apparaîtra lorsque vous tomberez et combinerez quelques rebonds qui, si vous échouez, vous obligeront à redémarrer le niveau s’ils veulent cet orbe qui vous manque.

Les mondes et les niveaux du jeu augmentent à la fois en variété et en défi

Cependant, si vous êtes un expert en plates-formes, vous risquez de manquer un défi supplémentaire. Son attitude bienveillante envers le joueur est perceptible, en particulier dans le patrons finaux, ils ont une dynamique intéressante, mais ils ne nous mettent pas vraiment en difficulté en pouvant continuer à partir du même point où nous mourons (comme s’il restait le dernier contact) si nous perdons une vie, au lieu de nous emmener au checkpoint. Oui, si nos vies sont épuisées, nous devrons répéter toute la phase, mais il est difficile que cela se produise avec le joueur le plus expérimenté.

Il y a d’autres aspects de Sackboy qui sont remarquables, comme la grande collection de costumes et des parties de ceux-ci que nous pouvons collectionner tout au long de l’aventure, et je suppose qu’ils doivent l’être car après tout, le jeu appartient à la franchise LittleBigPlanet et, pour Donc tu dois avoir ce goût pour personnalisation; mais ils semblent être une raison comme les autres de collectionner des objets de collection dans chacun des niveaux et, à la fin d’une phase, d’être beaux sur la photo. Comme excuse pour se montrer devant des amis, c’est bien, car c’est l’un de ces jeux qui profite beaucoup de ce nouveau système PS5 qui vous avertit lorsqu’un ami a dépassé une marque importante pour vous encourager à faire de même. En outre, il utilise également d’autres fonctionnalités de la console, telles que cartes d’aide, Avec lequel vous pouvez trouver des secrets auxquels vous résistez en regardant une série de vidéos comme guide pour les trouver.

C’est fantastique de voir dans les cinématiques le niveau de détail du petit sackboy qui peut être vu même le plus émousséLe grand absent, cependant, est le multijoueur en ligne. Bien que toute l’histoire du jeu (une vraiment si simple et pas très pertinente qu’elle ne mérite pas beaucoup de mention) tourne autour de l’aventure pour un joueur, il y a la possibilité de jouer avec jusqu’à trois autres joueurs; mais, pour le moment, cette fonction n’est autorisée que localement car le mode en ligne n’est pas arrivé à temps pour le lancement. Et c’est dommage car, d’une part, nous sommes à un moment où il n’est pas facile d’inviter des amis et, de plus, il y a des phases supplémentaires qui ne peuvent être jouées exclusivement qu’en compagnie, donc l’expérience aurait pu être plus complet encore.

Les phases mélangent bien l’habileté, l’exploration, les secrets et certaines d’entre elles sortent de l’ordinaire pour offrir des niveaux musicaux ou avec des conditions particulières

Mais même sans cela, Sackboy est très ferme. Ce n’est pas un jeu fait pour sortir le coffre de la nouvelle génération, et c’est pourquoi je pense peut être parfaitement apprécié sur une PlayStation 4 sans crainte de manquer son véritable potentiel, même si ces 60 images par seconde sont grandement appréciées. Oui, il y a quelques petits fioritures, comme l’utilisation de tracé laser sur certaines surfaces métalliques ou réfléchissantes, par exemple, et c’est fantastique de voir dans les cinématiques le niveau de détail du petit sackboy, que l’on peut même voir dans les moments forts. Mais, quand même, Sackboy n’a pas besoin d’un affichage technique majeur et préfère s’appuyer sur les réalisations de ses mondes et niveaux basés sur l’iconographie papier et carton du monde LittleBigPlanet. Oui, le nouveau DualSense dans sa version PS5, il a, après Astro’s Playroom, sa meilleure utilisation ici, avec une utilisation très réussie de la vibration haptique et des déclencheurs adaptatifs.

Je suis venu à Sackboy sans prétention et je me suis retrouvé non seulement une agréable surprise, mais l’une des meilleures plateformes de l’année. Il est vrai que sa base est bien connue, s’inspirant d’autres grands du genre, mais Sumo Digital a fait un travail tellement complet, avec un débordement incessant d’imagination, qu’il conquiert. Il peut sembler étrange de sortir PlayStation 5 avec une plate-forme, en regardant le reste des jeux de lancement et d’autres tiers qui ajoutent au début de génération, mais nous ferions bien de ne pas le sous-estimer. C’est jouer à croire.

