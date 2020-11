La menace du God Slayer a mis votre monde en échec. Votre objectif est de traquer la divinité maléfique et de rétablir l’ordre dans quatre mondes dominés par le chaos. Vous avez l’aide de la déesse Aigle et un arc. Bienvenue dans l’un des jeux les plus étonnants de la prochaine génération de novembre. Bienvenue dans la revue Pathless.

Lorsque vous parlez des origines de Super Mario 64, vous parlez toujours de la même chose: l’obsession de ses développeurs et Miyamoto notamment pour réaliser un système de mouvement pour son protagoniste qui était amusant en soi, clé pour garantir un succès qui est aujourd’hui histoire du jeu vidéo et, sûrement, le meilleur jeu de première génération jamais créé. Le sans chemin, sans la capacité d’aspirer à la grandeur de l’un des plus grands exercices jouables de l’industrie, il réalise quelque chose de similaire dans le mouvement de son protagoniste: il est addictif de se déplacer sur son île en courant en tirant sur les différents objets qui accélèrent le mouvement du joueur vers le point où son action est hypnotisante, un exercice répétitif mais satisfaisant comme peu d’autres aux commandes de la PS5.

C’est pourquoi, lorsque vous mélangez le talent d’exécuter une mécanique de mouvement déjà digne avec un monde unique et une histoire simple mais captivante, vous obtenez un excellent jeu vidéo, comme cela a été le cas avec The Pathless. Il rompt avec certains canons basiques et classiques de ce que l’on comprend quand on commence à jouer sur une console, mais il est capable de briser les doutes qu’il génère en y jouant: c’est une expérience jouable si pure qu’elle semble prise d’un autre temps en pleine première de la nouvelle génération. Mais ne t’inquiètes pas! Vous pourrez également y jouer sur PC et PS4, même sur iOS une version du nouveau jeu vidéo de Jeux de calamars géants.

Bref, quelles sont les clés qui catapultent le nouveau projet des créateurs d’ABZÛ vers l’excellence? Parce que c’est l’un des jeux les plus étonnants et les plus cool du début de la nouvelle génération? Commençons par son univers et sa mise en scène fantastique.

L’aventure la plus pure

le Le tueur de Dieu il a pris le contrôle de quatre créatures légendaires qui causent le chaos dans les quatre royaumes. Le joueur joue le rôle d’une héroïne armée d’un arc qui doit s’allier avec la plus haute divinité du monde: le grand aigle. La combinaison des pouvoirs du protagoniste et de la déesse amènera l’utilisateur à se battre à travers différents mondes en explorant leurs coins et en résolvant toutes sortes d’énigmes et de batailles contre les boss finaux pour rediriger le destin de ce qui semble être un monde condamné et tenir tête au Slayer of Gods . Serons-nous capables de rétablir l’équilibre dans le monde avec juste notre arc? Il a un air oriental, il a une légère brise Ghibli et une grandeur jouable, mais c’est un jeu qui respire le style des Giant Squid Games et qui ose progresser de toutes les manières esthétiques et jouables.

Le Dieu Killer dans toute sa gloire. Serez-vous capable de mettre fin à leurs intentions malveillantes?

Que faites-vous dans The Pathless? Une fois l’aventure commencée, vous devrez obtenir des médaillons qui vous donneront accès à des tours qui purifient l’obscurité des créatures divines de chaque région. Votre devoir est de libérer trois tours dans chaque zone pour les purifier, vous devez donc utiliser votre vision transcendantale pour accéder aux zones contenant ces artefacts et résoudre les différentes énigmes proposé par les développeurs. Imaginative et certaines vraiment complexes, la production vous invite à visiter ses vastes décors à la recherche de trésors et de secrets pendant que nous voyageons en courant et en profitant de la capacité de vol de notre aigle pour accéder au endroits les plus inaccessibles de la cartographie. Une fois les trois tours de chaque zone déverrouillées, une bataille vous attend pour redonner de la lumière aux divinités. Ils sont intenses et profitent de la meilleure vertu de The Pathless: le mouvement du protagoniste.

Aussi étrange que cela puisse paraître, le rouleau d’héroïne est intimement lié à son arc, de sorte que le mouvement rapide du personnage ne peut être maintenu qu’en tirant constamment sur les différents éléments de la scène. Ils sont dispersés dans l’extension explorable du jeu, et le but du gardien de but est exécuté simplement en appuyant sur R2 et en attendant qu’il atteigne la cible en quelques millisecondes. Le mouvement fluide entre la course et le tir est délicieux, surtout dans les derniers territoires du jeu, dans lesquels on peut déjà choisir entre des objets d’usages différents qui fournissent un vitesse accrue ou sauts énormes Combinable avec la capacité de vol de notre aigle. Cela finit par être délicieux de parcourir de longues distances mêlant vol et tir.

Une expérience de vie

The Pathless est l’un des jeux les plus surprenants et les plus frais du début de la nouvelle générationIls sont aussi super les batailles finales. Ils conduiront le joueur à rechercher la bête possédée et à esquiver son assaut alors qu’il fuit avec terreur de notre arc. En l’atteignant et en tirant sur ses points faibles, le vrai combat commencera à un endroit spécial sur la carte. C’est un exercice plus ludique que stimulant, puisque la mort en tant que telle n’existe pas dans The Pathless, étant une expérience conviviale qui repose davantage sur la résolution d’énigmes et une esthétique visuelle et jouable que sur des scénarios mourants et répétitifs. Cette circonstance pourrait-elle faire reculer certains joueurs? Eh bien, cela dépend: Est-ce que Gray vous a repoussé? Eh bien, voici le sentiment dans cette section c’est un peu similaire, mais je me suis peu soucié quand le plaisir était si grand tout au long de l’expérience.

Cependant, ce n’est peut-être pas aussi varié que je le souhaiterais dans vos puzzles. Il y a des moments où arrive à abuser des mécanismes et le transport des miroirs, et je pense qu’un peu plus variable au cocktail aurait permis d’atténuer les doutes de répétition, mais rien de scandaleux qui pourrait mettre en doute les bonnes idées incarnées dans le programme. Dans le domaine du replay, il conviendrait également de préciser que toutes les batailles finales commencent de la même manière, mais qu’elles finissent toutes par avoir un résultat différent qui contribue à donner à chaque rencontre avec les boss finaux une identité incontestable. À chaque victoire, nous ajoutons de nouvelles améliorations pour le protagoniste ou l’aigle, qui nous rapprochera de plus en plus de notre destination: mettre fin au God Slayer.

Les puzzles sont une partie essentielle de The Pathless.

Couleurs plates et éclairage plus engagé à mettre en valeur l’artistique que le réaliste, chaque décision esthétique prise par ses artistes semble être prise avec précision pour mettre en évidence les bienfaits de leurs créations sur une carte abandonnée et que seule la compagnie de quelques animaux sauvages semble compromettre le calme de leur cartographie. Cette solitude est-elle importante? Non, puisqu’il parvient à le justifier avec le récit émergent sur lequel Giant Squid Games a parié. Certains corps vous offriront des indices sur chaque région et ce qui s’y est passé depuis l’arrivée du méchant Assassin, vous permettant de dessiner et de comprendre ce qui se cache derrière l’univers de The Pathless. Ça ne changera pas ta vie et peut-être J’aurais parié sur une scène plus cinématographique (parce que le peu qu’il a sont vraiment captivants), mais il est capable d’accentuer ce que ses créateurs veulent montrer.

Par la déesse Eagle

La coloration du jeu est impressionnante, avec un grand contraste entre les différents royaumes qui leur confère une grande identité les uns avec les autres.

Dans le son a tiré la théorie de équipe ICO, créant son propre langage inventé et profitant de son propre univers pour créer une œuvre de catégorie universelle. Musicalement parlant, les pièces accompagnent chaque moment avec beaucoup de mérite, mettant en valeur certaines pièces de guitare qui lors de l’exploration et des découvertes sont vraiment délicieuses. Enfin, pour flatter deux sujets qui m’ont fait apprécier encore plus ce titre si possible: suivez le chemin de nos flèches C’est fabuleux … Je serais toute la journée à regarder les flèches atteindre leurs cibles; Finalement, le relation attachante avec l’aigle, qui finit par être un compagnon d’aventure inséparable à qui vous portez affection et qui fait partie d’un tout dans le voyage.

Amis pour toujours signifie que vous serez toujours mon ami.

The Pathless vous donne tout ce que vous donnez The Pathless. Cela m’a semblé une expérience digne de jeu vidéo classique, mais pas dans le ton péjoratif de la phrase, mais dans le compliment le plus vital que je puisse faire à un jeu dans lequel je suis capable d’oublier toutes les convictions de la génération actuelle de consoles et d’en profiter simplement. Tu ne meurs pas? Ça m’est égal. Ne profitez-vous pas de tout ce que la PS5 pourrait? Moi non plus je m’en soucie Il est beau. Peut-être que résoudre les énigmes peut parfois devenir quelque peu répétitif? Giant Squid Games a réussi à développer une expérience qui dure ce qu’elle doit durer, et c’est une vertu que les studios ne sont pas toujours capables de comprendre et d’assumer. Note spéciale à sa dernière grande bataille finale et sa dernière ligne droite: un de ces moments qui justifient l’achat d’un nouveau titre pour votre collection.

La nouveauté des créateurs d’ABZÛ ne sera pas la première la plus brillante, la plus remarquable et la plus remarquable d’un novembre dominé par tracé laser, 4K et la nouvelle génération, mais c’est un jeu vidéo honnête et pur qui devient l’une des surprises dans un marché plein de grandes productions et l’un des titres les plus uniques que j’ai joué en novembre. Je ne sais pas si ce sera une expérience pour tout le monde, mais je pense que c’est une expérience pour quiconque aime les jeux vidéo.

