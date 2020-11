Analyse de Tools Up!, On s'amuse à reformer

Aujourd’hui, nous apportons l’analyse de Tools Up!, un jeu de Tout dedans! Jeux ce qui au premier abord nous donne une légère ressemblance avec Overcooked, c’est à la fois en termes de design et de mécanique que l’on peut même penser que ce sont les mêmes développeurs (ils ne le sont pas) et on verra si c’est plus amusant de cuisiner ou de travailler dans le monde de rénovation domiciliaire.

Histoire

L’histoire est simple, dans Tools Up! Nous sommes une équipe de travailleurs qui sont arrivés avec notre fourgon dans un bâtiment pour entreprendre sa réforme de manière un peu hâtive.

Petit plus à dire car ici, ce qui compte vraiment, c’est le gameplay et le plaisir que l’on passe seul ou avec jusqu’à trois autres amis dans le travail de peinture, de pose de sols, de tirage de cloisons et bien d’autres choses.

Gameplay

La mécanique est simple, nous devrons faire du porte-à-porte dans un immeuble réformant ce que le plan que nous trouverons sur le terrain nous demande. Une fois que nous l’avons en main, nous pouvons voir ce que nous devons faire dans chaque pièce de cette maison.

Tools Up!, Des réformes en un temps record

Chaque séjour aura un certain temps pour terminer la rénovation, cette fois et notre bon travail de bricoleurs déterminera si nous méritons les trois étoiles.

Comme prévu, au fur et à mesure que nous grimperons dans les plantes, le film deviendra compliqué et Nous passerons de la peinture des murs à la pose de papier peint, à la destruction des murs ou à la gestion de fantômes indisciplinés.

Au début nous aurons tout le matériel nécessaire dans les différentes salles mais à d’autres occasions nous devrons attendre que les livreurs nous les apportent, ce qui mesure très bien vos mouvements pour ne pas vous arrêter une seconde en attendant le matériel.

Le niveau se terminera lorsque nous aurons terminé toutes les pièces de la maison que nous verrons représentée sur le plan avec une coche verte et plus tard nous laissons la maison vide d’objets et totalement propre.

Difficulté et durée

Tools Up! c’est un défi si vous voulez obtenir les trois étoiles, d’autant plus que nous avançons et plus si nous jouons avec plus d’un joueur où les crashs ou me laisser passer peuvent jouer contre nous. Cependant, c’est un titre abordable pour tous les types de public qui, en quelques essais, vous obtiendrez facilement les trois étoiles.

Concernant la durée, nous aurons 30 niveaux dans ledit bâtiment mais à cela s’ajoutent d’autres modes de jeu et un nouveau DLC qui élargit leurs réalisations et dans ce cas si elles sont plus difficiles que les précédentes.

Avec tout cela, on peut dire que dans notre cas, passer les 30 niveaux de la campagne nous a pris environ 2 heures environ.

Section technique

Ici, nous devons dire que Tools Up! ça a l’air vraiment bien, la prise en main du personnage est excellente et saisissez exactement ce que vous voulez saisir malgré la rencontre occasionnelle d’une bonne quantité d’objets.

Les animations sont amusantes et pas du tout grossières. Quant à la physique, lorsque nous lançons un objet ou que certains des aides nous apportent du matériel et heurtent des objets au sol s’ils peuvent nous faire des bêtises mais en général ils se comportent très bien.

Graphiquement c’est un jeu très attractif, comme c’est le cas avec Overcooked, qui est celui que nous avons comparé au début de cette analyse.

Les personnages ventrus et différents personnages que nous débloquerons ils sont vraiment drôles et ajoutent une touche d’humour au titre.

Quant à sa bande-son, elle colle et suit le rythme du jeu, avec des moments plus calmes et des moments tendus lorsque le temps presse.

Conclusion finale

Tools Up! C’est un titre qui nous donnera de bonnes heures de jeu et qu’il est fortement recommandé si vous avez l’opportunité de jouer en compagnie car de cette façon les rires seront beaucoup plus présents, cependant c’est un jeu qui est également beaucoup apprécié par vous-même.

Pour

Une coopérative très amusante est des modes de jeu encore plus agréables avec différentes cartes

Contre

La coopérative n’est pas en ligne