Aujourd’hui, nous analysons Windbound, un titre de Studios 5 vies près de Argent profond dans lequel la survie et l’aventure sont tout. Venez naviguer avec Kara dans cette revue pour Xbox One.

L’histoire

Dans Windbound nous conduirons Kara, après un naufrage, elle apparaîtra complètement seule sur les rives des îles interdites. Notre mission sera d’explorer ces îles et de découvrir les secrets du passé qui y sont cachés. Ce sera le seul moyen de retrouver votre chemin de retour

Gameplay

Comme dans tout jeu de survie, nous trouverons des obstacles tels que la faim et la fatigue, deux éléments fondamentaux qui montrent clairement dès le début que ce sera un voyage difficile.

Prendre soin de cela sera la clé car si nous mourons, nous perdrons une grande partie de nos objets en ayant à recommencer depuis le début.

Heureusement si vous ne voulez pas de complications ou si vous voulez simplement profiter du jeu, ses développeurs ont ajouté un mode histoire pour les moins pro de ce genre.

Windbound est un voyage personnel et immersif

Nous devons souligner que c’est un monde ouvert dans lequel on peut l’explorer sans suivre un script sans signes à l’écran, sans aucune information, seule notre curiosité qui nous amènera à trouver trois totems dans chaque zone pour débloquer la suivante. Avec ces totems, nous comprendrons progressivement l’histoire et pourquoi de tout.

L’artisanat sera une autre des forces de Windbound puisque nous devrons collecter toutes sortes d’objets pour construire notre bateau et l’améliorer, des armes pour affronter les créatures les plus étranges ou simplement allumer un feu et cuisiner.

À mon avis, nos moyens de transport seront la chose la plus importante du jeu.Par conséquent, à mesure que nous découvrons de nouvelles îles, nous disposerons de nouveaux matériaux pour les améliorer. Nous commençons avec un simple radeau et petit à petit nous pouvons ajouter des stabilisateurs, des voiles, des brochettes et des couvertures supplémentaires pour avoir plus d’espace de rangement pour les objets.

La chasse devient un défi car tous les animaux que nous trouverons ne seront pas faciles à éliminer, mais les objets qui nous donneront à la fois à manger et à construire de nouvelles armes ou des améliorations pour notre bateau sont nécessaires.

Comme je l’ai dit, ce ne sera pas un travail simple et nous devrons donc observer attentivement l’environnement et les procédures de chaque animal. Pour cela nous pouvons nous cacher dans les sous-bois et chercher le bon moment pour attaquer à courte ou longue distance puisque nous pouvons être encerclés et être leur proie si nous n’agissons pas rapidement et sommes précis.

N’oubliez pas que l’énergie est cruciale dans Windbound et que dans tous les processus que nous effectuons, elle sera consommée avec une relative facilité. N’oubliez pas de toujours vous reposer entre les attaques et de ne pas courir plus que nécessaire.

Difficulté et durée

Nous sommes confrontés à un jeu de survie avec lequel nous partons de la base qui sera un jeu difficile, heureusement comme je l’ai déjà dit, nous aurons un mode histoire qui vous facilitera la vie.

À cette difficulté s’ajoute le système procédural de scénarios qui nous obligera à recommencer à tout chercher à partir de zéro et à ne pas avoir d’emplacement clair.

Le monde libre nous mettra également à notre place lorsque nous atteindrons des zones qui pourraient être trop tôt pour être explorées car nous ne sommes pas encore prêts pour cela.

Concernant la durée, Windboud est un jeu auquel nous pouvons consacrer beaucoup d’heures puisque malgré le fait d’avoir 5 îles dans un océan relativement petit, encore une fois sa section procédurale fera de chaque jeu une histoire totalement différente et nous n’aurons pas le sentiment de répétition. Cependant, dans environ 5-6 heures, nous pouvons le terminer.

Section technique

Windbound est un voyage très personnel et immersif dans lequel vous vivez une aventure unique et on se perd dans la beauté de son monde, de ses habitants et de l’histoire à travers le jeu qui est généré de manière procédurale. Cela nous donne un bonus quand nous mourrons puisque chaque île sera complètement différente à première vue.

Visuellement c’est un jeu qui attire l’attention dès le premier instant, ses graphismes qui ont été comparés à ceux de zelda le souffle de la nature sont fantastiques.

Il en va de même avec sa bande son, personnellement je l’ai trouvée sublime malgré qu’elle ne soit pas ronde, le mystique se mêle à la détente et à la tension selon le moment où nous nous rencontrons et cela nous fait nous plonger davantage dans ce titre. Quant aux sons ambiants, si on aurait aimé qu’il soit un peu plus exploité.

En ce qui concerne sa maniabilité, il faut dire que parfois c’est un peu rude, surtout dans certaines zones de plates-formes où grimper ou en descendre devient un peu fastidieux.

La prise en main du bateau n’est pas facile mais si elle est plutôt bonne et malgré le fait de devoir se battre avec les phénomènes naturels que nous rencontrons, ce sera très amusant de la gérer.

Conclusion finale

Windbound est un jeu très addictif, sans s’en rendre compte dans un premier contact on passe plus de deux heures sans cligner des yeux. La section visuelle et sonore nous attrapera tellement que nous perdrons la notion du temps.

S’il est vrai que le genre de survie et la plate-forme ou les combats auraient pu être arrondis un peu plus en corrigeant quelques bugs dans ses contrôles, c’est un jeu à prendre en compte. N’oublions pas qu’il s’agit d’un jeu indépendant à petit budget et que le travail que vous y trouverez est de grande qualité.

Pour

Une histoire qui nous surprendra graphiquement est une bande-son de 10 qui nous entoure

Contre

Contrôles approximatifs un peu courts sur les plates-formes et les batailles