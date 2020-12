Analyse des crimes d'Oniria, on joue au détective

Aujourd’hui, nous voyageons dans le monde de rêve offert par cKolmos Game Studios et Badland à Crimes d’Oniria. Un jeu avec une touche artistique art de voxel où nous devrons résoudre différents crimes comme s’il s’agissait d’un roman et c’est très cool. Tu t’inscris?

L’histoire

Nous sommes à Oniria, le pays des rêves et nous serons chargés d’aider le détective Santos et l’inspecteur Torres à enquêter sur les scènes de crime dans le cadre des Rondadores, une société secrète qui maintient l’ordre dans les rêves.

Juste avant les premières élections, un tueur en série menace la paix du Palacio de los Deseos, la capitale d’Oniria. Les lurkers doivent se déplacer rapidement car les sentiers sont volatils dans le monde des rêves. Ils auront l’aide des objets des scènes de crime, témoins des meurtres. Pour aggraver les choses, une conspiration se prépare dans l’ombre. Les guildes d’Oniria mènent une bataille tacite pour contrôler l’avenir des rêveurs. Alors que chacun poursuit ses propres intérêts, les habitants natifs d’Oniria, connus sous le nom de Kabus ou «cauchemars», traquent les rêveurs …

Crimes d’Oniria C’est un roman visuel très particulier

Oniria Crimes est une combinaison de roman visuel avec aventure graphique pointer-cliquer, où des objets vous aideront à découvrir ce qui s’est passé sur chaque scène de crime.

Gameplay

Comme dans n’importe quel jeu de police et d’assassins, nous aurons une scène de crime. Nous verrons cela dans une brève introduction où une personne nous accompagnera qui nous expliquera plus ou moins ce qui s’est passé.

Une fois la pièce en question scannée, il sera temps de passer aux interrogatoires. il va falloir se déplacer sur la scène avec le pointeur et cliquer sur les différents objets que l’on retrouve en lui, oui, les interrogations sont aux objets puisque dans le monde d’Oniria les corps se dématérialisent Qui aurait pu voir un meilleur crime qu’une agrafeuse, un CD ou un tapis?

Au fur et à mesure que nous demandons et interrogerons une liste de suspects sera créée dans notre livre avec différents points à prendre en compte, comme où il se trouvait au moment du crime, s’il avait une relation professionnelle ou amoureuse, etc.

Une fois que nous avons interrogé tous les objets dans la pièce et fait le différents mini-jeux qui nous propose, comme dans le premier cas, l’ordinateur de type dragueur de mines ou la combinaison du coffre-fort, répartissant les numéros dans différents livres.

Lorsque nous pensons avoir tous les indices nécessaires, il sera temps de déclarer coupable ou non coupable. aux différents suspects. Pour cela, nous devrons choisir deux des options de chacune et déclarer, si tout s’est bien passé, nous pouvons aller sur les lieux de la résolution de l’affaire.

Une fois que nous arrivons à cette scène et discutons avec notre partenaire, il sera décidé si nous avons réussi ou non, si nous sommes positifs, nous passerons au cas suivant. La vie d’un rôdeur est un non-stop!

Si l’affaire n’a pas été résolue correctement, nous pouvons retourner sur les lieux du crime et essayer de le résoudre à nouveau.

Durée et difficulté

Oniria Crimes a 6 cas différentsCela peut sembler relativement peu mais la vérité est que chaque cas est long, atteignant une durée approximative de 1 heure chacun, car il est essentiel de lire attentivement chaque discours et énoncé des objets, aussi ridicules qu’ils puissent paraître, car la réponse peut être n’importe où.

Cela en fait un jeu d’expertise et d’intuition détective, ce n’est pas un jeu dit facile malgré le plaisir de la proposition et ses graphismes sympathiques.

Les six chapitres à résoudre dans Crimes d’Oniria avoir une histoire commune qui nous offrira même une fin différente. Si vous êtes un ami de ce type de jeu, vous voudrez peut-être le rejouer et prolonger un peu plus votre rêve.

Section technique

Nous sommes confrontés à un jeu d’esthétique pixel lié à trois dimensions, cela fait l’esthétique Voxel Art se sent bienNous serons dans des pièces relativement sombres et sombres qui lui donnent encore plus d’atmosphère de crime.

Il a une bonne quantité de clins d’œil au cinéma culte tel que Blade Runner quand on demande un simple miroir et de nombreux autres jeux classiques. La reconnaissance des Geeks sera très présente.

Chaque pièce est très différente et riche en contenu, donc si vous êtes un amoureux de cette esthétique, vous pouvez profiter encore plus de ce jeu.

Sa bande son se conforme sans plus attendre puisque nous n’écouterons de la musique qu’au début et à la fin de chaque cas, lors de notre enquête nous aurons pratiquement les sons FX des différents objets et de notre pointeur sous forme de scan.

Nous aurons tout le texte localisé dans notre langue, avec lequel on peut profiter du jeu à 100% puisque le jeu est parfaitement traduit et a une dose d’humour qui animera un peu chaque cas. Il est vrai que ce serait un point très négatif de ne pas savoir que l’étude derrière Oniria Crimes est espagnole.

Conclusion finale

Oniria Crimes est un jeu adapté à tous les publics, qui n’a jamais rêvé de résoudre un crime? Ou parler à un tableau? … enfin ça peut-être pas tant, mais blagues à part, c’est un jeu assez travaillé qui nous fera sourire avec le sens particulier d’un simple trou de balle mais qui nous fera réfléchir encore et encore depuis les crimes et les pistes sont vraiment bien construites.

Si vous êtes amateur d’aventures graphiques ou de romans ou simple gamer occasionnel, nous pouvons certainement vous le recommander car, bien que n’ayant pas une durée exagérée, il vous donnera quelques heures de qualité.

Pour

Chaque cas est un défi Des graphismes parfaits pour ce jeu

Contre

Un peu plus de résolution de cas avec une vidéo de la façon dont le crime a été