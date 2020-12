La saga Monde étrange C’est l’un des plus légendaires pour tous ceux qui avaient autrefois une PlayStation. le gentil Abe, au-delà de sa drôle de flatulence, il a proposé une proposition des plates-formes les plus difficiles qui ont attiré tous ceux qui entraient dans le Fermes hostiles. Il y a quelques années, nous avons eu l’occasion de profiter un remake sensationnel avec Oddworld New ‘n’ Tasty qui a finalement achevé son chemin récemment avec l’arrivée sur la plateforme qu’il lui restait encore à explorer: Nintendo Switch. Et les possibilités de l’hybride sont incroyables pour un jeu de ces caractéristiques.

Le légendaire mudokon, de retour en action

Abe est un mudokon l’esclave est les fermes hostiles, au service des magnats du mal qui rêvent de faire la nourriture parfaite pour en faire une coupe. Après avoir pratiquement éteint les Paramitas et les Scrabs, ils se lancent dans un nouveau projet dont l’ingrédient principal est la viande de mudokon. Abe découvre ce plan et tente de fuir l’usine, pour laquelle il est persécuté ad nauseam. Sur son chemin, il devra sauver ses compagnons et découvrir que votre avenir est bien plus prometteur qu’il n’y paraît au premier abord.

Switch et ses énormes possibilités, une nouvelle capacité pour Abe

Il convient de noter que le remake original sur le reste des plates-formes était déjà un jeu sensationnel, donc son arrivée sur Nintendo Switch ne varie pas excessivement par rapport à ce qui a été vu à l’époque; C’est le même jeu, eh bien, seulement que son adaptation à l’hybride comprend quelques variations pour les commandes du même. Au cas où vous ne sauriez pas quel type de gameplay Oddworld New ‘n’ Tasty propose, sachez que c’est un jeu vidéo très difficile avec des énigmes qui nécessitent une pratique légendaire d’essais et d’erreurs être surpassé. Votre mission est de sauver tous les mudokon que vous rencontrez et pour cela vous devrez les faire traverser des montagnes, des chemins pleins d’ennemis et d’autres obstacles qui ne vous faciliteront pas la tâche.

Tout cela en tenant compte du fait que Abe peut à peine attaquer mais contrôler ses ennemis être éliminé au reste. Cette dynamique augmente la difficulté, il faut donc bien réfléchir face aux nombreuses énigmes qui se dressent sur votre chemin. Cependant, comme au niveau jouable il n’y a pas une seule différence, je vous invite à lire l’analyse originale du jeu vidéo sur PS4 afin que vous découvriez toutes ses grandes fonctionnalités par rapport à la mécanique et tout ce que vous devez savoir pour contrôler la belle mudokon.

Mais ce qui compte vraiment dans cette analyse, c’est comment Oddworld New ‘n’ Tasty se comporte sur Nintendo Switch et il convient de noter que ses performances sont plus que remarquables. Tant en mode ordinateur portable qu’en mode bureau, il se développe de manière totalement stable et sans aucun inconvénient. cela compromet votre fluidité. C’est un point important, tout d’abord en raison des différences plus que notables que certains jeux vidéo ont généralement entre leurs versions portable et de bureau et deuxièmement, parce qu’il s’agit d’un jeu vidéo dans lequel une réduction minimale peut ternir l’expérience, entraînant des pertes. une énigme aux conséquences désastreuses pour le mudokon à sauver. Par conséquent, le travail a été consciencieux à cet égard et a été transféré de manière exceptionnelle sur la console hybride de Nintendo.

La magie de la coopérative

L’un des aspects les plus populaires d’un jeu vidéo, en particulier parmi la famille Nintendo Switch, est la possibilité de jouer avec des amis ou en famille. Oddworld New ‘n’ Tasty a cette option, bien que ce soit quelque chose de différent de ce que vous pourriez penser. Et ce n’est pas une coopérative en tant que telle, mais l’option classique passez le Joy-Con à un autre coéquipier lorsque vous êtes vaincu. Cela aurait été génial si avec l’arrivée sur Nintendo Switch la possibilité de vivre l’aventure avec deux mudokon, mais c’est quelque chose qui J’aurais probablement rompu l’expériencecar c’est un jeu destiné à l’aventure individuelle. Cependant, si vous voulez voir qui peut gérer l’assaut des sligs, des slogs et du reste des ennemis avec quelqu’un le plus, cela peut être une proposition très divertissante.

Abe est toujours un must

L’arrivée d’Oddworld New ‘n’ Tasty sur Nintendo Switch ajoute un jeu à son catalogue qui mettait déjà beaucoup de temps à arriver pour montrer à quel point le passage du temps a bien fait à ce titre bien-aimé. Ses possibilités en mode portable sont superbes et la possibilité de jouer où vous voulez et quand vous voulez est tout ce que nous attendions pour avancer à travers les différents niveaux et résoudre vos énigmes avec le confort offert par une console comme celle-ci. Sans doute, Un must pour lui donner une autre passe avant que le très attendu Oddworld Soulstorm arrive sur le marché.