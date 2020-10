Qui a dit que les extraterrestres ne venaient sur Terre que pour la conquérir? Ils peuvent venir pour beaucoup de choses, comme partir en vacances, rencontrer des gens, se faire des amis… et travailler! C’était l’idée de Laboratoire HAL quand en 2018 il a lancé OVNI à temps partiel pour les appareils mobiles. Ce joli petit titre était l’une des stars de la plus récente Présentation Partner Showcase, comme sa sortie soudaine a été annoncée dans Commutateur Nintendo. Deux ans après sa première apparition et avec quelques ajouts supplémentaires, ce jeu devient une autre des propositions du Big N pour donner de l’espace et de l’importance à certains titres plus petits.

Mais qu’est-ce que l’OVNI à temps partiel? N’est-ce pas dommage de travailler? Pas du tout, car le travail de notre petit protagoniste d’OVNI est plus amusant que vous ne le pensez. Alors, éloignez-vous … voici le crochet!

Le maître de l’équilibre

La première chose qui attire notre attention sur les OVNIS à temps partiel est son esthétique. Le style artistique de ce jeu nous rappelle beaucoup ces titres de Kirby pour Game Boy Advance qui a développé cette même étude à l’époque. Tout a ce look 2D pixelisé qui a l’air simple mais est conçu avec beaucoup de qualité. La palette de couleurs est très variée et frappante, et le design des personnages leur donne beaucoup de charisme. Et par-dessus tout, qu’est-ce que cet OVNI nous rappelle de la transformation de Kirby à partir de ces vieux jeux? Par contre, la bande son est sympa, mais un peu répétitif, puisque c’est toujours la même chanson encore et encore (une mélodie entraînante avec quelques “Hataraku, UFO!” entre les deux), mais qui s’adapte à chacun des environnements (musique de ferme, technologie, cirque, etc. ).

Les mécanismes de jeu sont très simple: notre OVNI a un crochet avec lequel il peut saisir des objets et les déplacer dans le niveau. Dans chaque niveau, il nous est proposé de prendre une série d’objets et de les placer sur une plate-forme ou une zone spécifique. Le truc? Nous devons empiler les objets les uns sur les autres en créant une colonne ou une structure qui parvient à maintenir l’équilibre et ne s’effrite pas. Cela peut sembler facile, mais c’est très complexe. L’étude a été commandée pour créer un moteur physique très réaliste, de sorte que la forme et le poids des objets déterminent si la structure reste debout ou tombe. Cela affecte également nos propres mouvements: d’une part, des objets plus gros et plus lourds ralentissent notre vitesse; par contre, des mouvements brusques font trop balancer le crochet, ce qui nous empêche de positionner correctement la pièce ou même de heurter accidentellement d’autres objets.

À partir de là, la proposition dans chacun des 30 niveaux disponibles dans le jeu, c’est différent. Les sujets vont du travail dans une ferme ou un musée à la participation à un spectacle de cirque ou à l’aide à un scientifique pour créer des inventions. Et avec cela, nos métiers sont différents, comme la cueillette de fruits, la reconstruction de temples ou le stockage de jouets dans un magasin. À cet égard, l’OVNI à temps partiel est assez simple et direct: les niveaux sont courts et l’objectif principal de chacun est facile à atteindre. Le défi vient avec objectifs supplémentaires de chaque niveau, qui sont plus compliqués. L’une d’elles consiste généralement à terminer le niveau dans un délai imparti, mais d’autres sont plus complexes, comme la construction d’une structure en suivant un modèle, en atteignant une hauteur spécifique ou en utilisant chacun des différents types de fruits ou de poissons de votre structure. En les remplissant, nous obtenons des médailles pour débloquer les niveaux suivants.

En vacances!

Mais ce n’est pas la seule raison pour refaire les emplois disponibles. En fonction de nos réalisations dans chacun (temps restant, objectifs supplémentaires, etc.), nous obtenons de l’argent dont l’utilisation principale est celle de acheter des costumes pour notre OVNI. Ces costumes n’apportent pas plus qu’un changement esthétique et une petite animation spéciale propre à chacun (sans aucune utilité dans les œuvres), mais il faut reconnaître qu’ils sont très drôles et adorables. Autre que cela, le titre présente un longue liste de réalisations disponible au cas où nous cherchions ce niveau de difficulté supplémentaire. À la fin, des animations supplémentaires du protagoniste interagissant avec le monde sont déverrouillées, mais rien d’autre.

Voir également

Désormais, Part Time UFO ne se limite pas à être une copie directe de sa version mobile, et nous ne parlons pas seulement de son adaptation à une résolution plus élevée. Le jeu a plusieurs nouvelles fonctionnalités exclusives de cette version, comme un mode coopératif pour deux joueurs. Bien que les objectifs de chaque niveau restent les mêmes, l’activation de ce mode coopératif rend les niveaux plus difficiles à ajuster la difficulté pour deux joueurs. Ils ont plus d’éléments pour que les deux joueurs (chacun avec leur propre Joy-Con) travaillent ensemble. L’autre nouveauté réside dans deux modes de jeu supplémentaires. D’une part, le Tour infinie C’est juste cela: une façon dont on nous donne des objets aléatoires et que nous devons empiler pour essayer de créer la structure la plus élevée possible avant qu’ils ne tombent. D’autre part, terminer tous les travaux débloque le Île au trésor, une sorte d’aventure dans laquelle nous devons traverser des salles pour résoudre des énigmes et éviter les obstacles pour récupérer leurs trésors. Cela devient le défi le plus difficile, car nous perdons du temps si des dangers nous frappent, mais en même temps nous devons déplacer les clés sur la carte jusqu’à la porte.

OVNI à temps partiel – Gagner votre pain avec de l’huile de crochet

OVNI à temps partiel est arrivé sur Nintendo Switch, mais pas pour devenir la bombe de 2020, mais pour être une petite bouffée d’air frais entre tant de grands lancements. C’est un jeu très court, mais il dégage tellement de charisme qu’il vous encourage à continuer à jouer. Les mécaniques sont simples au début, mais les maîtriser parfaitement demande beaucoup de pratique et de patience. La seule chose que nous pouvons vous dire après une dure journée de travail est: Bon travail, OVNI!

Nous avons analysé l’OVNI à temps partiel grâce à un code numérique fourni par Nintendo Espagne. Version analysée: 1.0.0

Il est temps de travailler!

La proposition d’OVNI à temps partiel est simple: prenez des objets et empilez-les. Mais derrière, il y a un jeu amusant et stimulant dans lequel apprendre à équilibrer et à atteindre tous les objectifs. Le style artistique est adorable (la comédie musicale pas tellement) et peut être court, mais pour un jeu rapide en solo ou accompagné, Part Time UFO est un excellent choix.

AVANTAGES

Mécanique facile à apprendre, mais difficile à maîtriser

Le style artistique apporte beaucoup de charisme au jeu

Il a un mode coopératif pour jouer avec des amis

LES INCONVÉNIENTS

Dans l’ensemble, c’est un jeu très court

Vous entendrez tellement la même chanson que “Hataraku, UFO” restera dans votre esprit

