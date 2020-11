Le laboratoire japonais HAL revient avec un jeu qui ressemble plus aux puzzles BoxBoy qu’à l’action de plate-forme de son Kirby classique. Qu’est-ce que l’OVNI à temps partiel? Bref, une petite surprise pour la Nintendo Switch qui fait du charme, à la fois pour ses énigmes ingénieuses, et pour son look pixel art attachant.

Il y a des moments où les jeux de plaisir direct, simple, simple dans le concept mais charmant pour cette raison même. C’est exactement ce que j’ai avec UFO à temps partiel. Et cela m’a surpris, non seulement à cause de sa force jouable, mais parce qu’en réalité ce jeu existait déjà depuis trois ans. Il a été publié au format mobile et a déjà reçu plus que des critiques notables. Maintenant, il arrive sur Nintendo Switch sans perdre un iota de son charme. Au contraire, c’est encore mieux.

L’autre surprise est de savoir qui se cache derrière ce jeu vidéo: HAL Laboratory, les créateurs de la saga Kirby. Bien bien … si vous regardez les dessins, personne ne manque sûrement. Le jeu est très agréable, à la fois pour l’intrigue et le contenu. Nous sommes un OVNI qui, probablement fatigué de recharger les énergies sur notre planète, a maintenant cédé pour trier et reconstruire les choses. Il fait cela avec sa grue spéciale, que ce soit pour charger des vaches de ferme dans un camion, ériger une tour de pom-pom girl ou reconstruire des ruines en Grèce.

L’approche m’a beaucoup rappelé la série WarioWare, plus que pour le jouable, pour le ton moqueur qu’elle dégage. En outre, il utilise le même look de pixel rétro. Cependant, le jeu a sa propre personnalité, et maintenant sur Switch, il propose une coopération locale et quelques nouveaux modes, ainsi que quelques améliorations. Mais si vous voulez une évaluation rapide: ça vaut le coup de jouer. C’est un charme de jeu, il est proposé à un prix réduit (numérique uniquement) et si vous voulez en profiter en compagnie, c’est une bonne option.

L’OVNI le plus attachant sur Terre

C’est facile? Au début, beaucoup. Alors oublie d’être patientL’approche OVNI à temps partiel est très simple: prendre des objets d’un endroit à un autre soit pour former un puzzle, reconstruire quelque chose, faire une glace et “mettre ce que c’est ici”. Les situations sont parfois aussi absurdes que de placer les choses de telle manière qu’un lutteur de sumo soutient plusieurs personnes ou qu’un éléphant garde son équilibre pendant que nous lui lançons toutes sortes d’animaux. Tout est pensé pour que tu esquisse un sourire, et la meilleure preuve est que le jeu vous encourage à capturer les résultats fous pour les partager sur vos réseaux sociaux.

Ils sont proches de 30 tests différents, ce qui ne suffit pas pour de nombreuses heures de jeu … plutôt pour quelques après-midi. Le concept jouable n’est pas non plus conçu pour cela, bien qu’il soit vraiment rejouable. La raison? Qu’il y a trois objectifs par niveau, chacun plus compliqué. Le plus typique est de terminer dans le temps établi, mais il y en a d’autres dans le style d’atteindre une certaine hauteur (dans le cas de l’empilement d’objets) ou d’autres plus alambiqués, comme empiler trois boules de glace ou reconstruire le squelette d’un tyrannosaure d’une manière absolument parfaite.

Infinite Tower est une modalité supplémentaire qui propose de placer tout ce qui arrive dans un hélicoptère.

C’est facile? Au début, beaucoup. Alors oubliez d’être patient. Je me suis retrouvé un peu déséquilibré dans certaines situations, et je pense que c’est ce qui sépare le jeu d’être allé plus loin. Je considère que sa courbe de progression est quelque peu accélérée, bien qu’en réalité ils n’aient pas su calibrer les possibilités du système de jeu. Il existe des tests très satisfaisants, mais d’autres ne sont pas aussi stimulants. En particulier, les phases de laboratoire (dans lesquelles vous devez commander des pièces dans le style Tetris) peuvent devenir particulièrement fastidieuses.

En supprimant cela, le jeu est agréable. Vous débloquez de nouveaux niveaux non seulement en complétant les précédents, mais aussi en remplissant les objectifs proposés. Ce n’est pas facile, même si l’ajout d’un coopérative pour deux joueurs localement cela peut être une bonne aide. Tant que vous vous retrouvez avec quelqu’un avec suffisamment de talent, bien sûr, car Part Time UFO est avant tout un jeu qui demande de la précision aux commandes. Un léger mouvement peut faire dérailler la mission, et je n’exagère pas.

Précisément, le système physique a été l’un des centres d’attention du laboratoire HAL dans ce développement. Évidemment, tout ce qui se trouve dans le plan 2D dans lequel le jeu évolue. Quelque chose de très basique, mais très approprié. Le poids de chaque objet est pris en considération et comment il peut influencer le reste lorsque nous les plaçons sur une surface instable. La force de gravité peut également être perçue lorsque nous sortons la grue et prenons n’importe quel objet pour la déplacer, ainsi que l’inertie. Ouais, c’est vraiment cool pour le type d’expérience que c’est.

Certaines énigmes peuvent être relativement simples, mais d’autres vous énerveront.

Disons simplement que le jeu ne fait pas de choses étranges, et c’est déjà un exploit. Vous pouvez le vérifier dans l’un des modes accessoires qui sont déverrouillés pendant que vous jouez: Tour infinie. Facile. Empilez tout ce qui se présente à vous et priez pour qu’il corresponde à ce qui précède afin de construire une tour de 20, 35 ou 50 mètres, ce qui est la réalisation maximale qui est proposée (et pratiquement impossible pour moi). Allez, si vous voulez un défi, vous devriez l’essayer. L’autre modalité incluse est beaucoup plus aventureuse et casse-tête: Île au trésor. Il apparaît quand on passe tous les jobs à temps partiel, et c’est une mini-aventure, courte mais divertissante, le bon côté c’est qu’on peut aussi l’apprécier en coop.

Ces derniers sont les ajouts les plus importants à la version Switch par rapport à la version mobile. Plus? Hormis certaines phases qui n’étaient pas présentes sur les mobiles, il existe une variante de difficulté plus élevée pour chaque tâche. C’est aussi important le système de réalisation introduit, qui s’ajoute à la possibilité d’acheter des vêtements pour notre OVNI particulier. Pour un si petit jeu, la vérité est que vous ne pouvez pas demander beaucoup plus en termes d’options et de rejouabilité.

C’est vraiment cool pour le type de jeu dont il s’agitPart Time UFO est très travaillé, également dans l’audiovisuel. Graphiquement, c’est un jeu qui tente d’imiter une autre époque, mais avec une grâce indiscutable. Les designs pixélisés et colorés sont la clé de voûte d’un jeu visuellement saisissant (à sa manière). Et je veux dire par là que s’ils vous montrent une capture d’écran du jeu, vous la reconnaîtrez probablement tout de suite. Il a du charisme, il a de la personnalité. Et si la musique n’est pas la plus inspirée, elle accompagne ce spectacle de sympathie très japonaise. Parce que oui, vous pouvez dire que ça vient du Japon.

