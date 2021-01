Si vous me posez des questions sur le meilleur smartphone que vous pouvez acheter avec 200 euros, mentionner très probablement un appareil Xiaomi ou Redmi. Cette dernière, une sous-marque chinoise qui n’était autrefois qu’une gamme d’appareils, est rapidement devenue l’une des meilleures options pour ceux qui recherchent un terminal bon marché. Avec la permission de Realme.

Le Redmi Note 7 a été l’un des smartphones que nous avons le plus recommandé ces derniers mois. Pour moins de 200 euros, l’appareil chinois proposait des fonctionnalités assez intéressantes, comme un écran Full HD + de 6,3 pouces, le Snapdragon 660, un double capteur arrière et une batterie de 4000 mAh.

Son successeur naturel est le Redmi Note 8, mais comme nous le savons, La firme chinoise se distingue par le lancement d’un immense nombre de modèles sur le marché. Aujourd’hui, vous pouvez trouver le Redmi Note 8, le Redmi Note 8 Pro et le plus récent, le Redmi Note 8T. Nous allons nous concentrer sur ce dernier modèle, que j’utilise comme chauffeur quotidien depuis quelques jours. Les différences ne sont pas nombreuses, en fait, pratiquement toutes les spécifications avec la version standard. Si une option ou une autre est meilleure, c’est une question à laquelle nous répondrons plus tard.

Fiche technique

Xiaomi Redmi Note 8T, fiche technique Spécifications Redmi Note 8T Dimensions 75,4 mm x 161,2 mm x 8,6 mm Écran LCD 6,3 pouces, résolution Full HD + et processeur 409 PPP Qualcomm Snapdragon 665 RAM3 / 4 Go Système d’exploitation MIUI 11 sur Android 9 Stockage 32 Go / 64 Caméras Go / 128 Go Quad arrière: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | Batterie avant 13 MP 4000 mAh Autres jack 3,5 mm, radio FM, NFC, charge rapide, lecteur d’empreintes digitales arrière Prix de départ179 euros

Conception et affichage

Comme dans de nombreux autres terminaux que nous avons vus cette année, on trouve un sandwich de verre et de bords métalliques. Ce n’est pas l’appareil le plus confortable à tenir, mais le verre est toujours agréable au toucher et les bords arrondis aident.

Dans son dos, un module aligné à gauche et qui abrite ses 4 caméras en position verticale. Il se démarque considérablement, c’est pourquoi ce Redmi Note 8T danse lorsque nous le supportons sur n’importe quelle surface. Une couverture nous aiderait à terminer facilement leur danse, mais ceux qui aiment porter leur smartphone nu devraient savoir qu’écrire avec l’appareil posé sur la table est quelque peu inconfortable.

Ce Redmi Note 8T a un panneau LCD de 6,3 pouces, une résolution Full HD + et une densité de 409 pixels par pouce. Nous parlons des mêmes chiffres que le Redmi Note 8, donc si vous avez eu l’occasion de l’utiliser, vous pouvez vous faire une idée. C’est un panneau correct, avec des angles de vision qui n’ont rien d’enthousiasmant. Ses couleurs sont agréables, peut-être un peu sourdes, mais compte tenu du prix de l’appareil et que l’on est confronté à une technologie LCD, c’est une dalle conforme.

Là où nous trouvons des différences par rapport à son modèle frère, c’est dans l’utilisation de l’avant. Comme dans le Redmi Note 8, il arrive avec une encoche en forme de goutte, mais son menton semble avoir grandi pour abriter la sérigraphie signature. Je ne comprends pas la raison de ce changement, sa justification l’aura, mais cela ternit l’esthétique de l’appareil, avec une façade encore moins utilisée que dans son prédécesseur, le Redmi Note 7.

Expérience générale

Le cerveau de ce Redmi Note 8T est le Qualcomm Snapdragon 665, même processeur que nous avons trouvé dans le Redmi Note 8. C’est une puce que nous avons testée à d’autres occasions et qui intègre également d’autres terminaux tels que le Xiaomi Mi A3 et le Realme 5. L’appareil se déplace très bien au quotidien, les applications que nous utilisons habituellement ne posent aucun problème et MUI est une couche mature qui, au-delà des goûts esthétiques, se comporte très bien.

Il est également capable de se déplacer sans trop de problèmes applications et jeux plus exigeants comme Asphalt 9 ou Call of Duty: Mobile, il n’y aura donc aucun problème si vous souhaitez demander autre chose depuis le terminal Redmi. Compte tenu de son prix, il est au-dessus de la plupart de ses concurrents en termes de performances.

Comme nous l’avons dit, la couche de personnalisation de Xiaomi, que dans ce Redmi Note 8T en est à sa dixième éditionIl présente de nombreux avantages mais aussi des défauts importants. Le problème que MIUI a avec les notifications est connu de tous, ce à quoi, parce qu’il n’y a pas d’autre possibilité, j’ai dû m’habituer. Cordialement, Je n’ai plus à redire sur la fourchette asiatique.

Autonomie

Cela a été l’une des fonctionnalités exceptionnelles des derniers terminaux Redmi, et cela continue de l’être dans cette Note 8T. Votre batterie a une capacité de 4000 mAh et prend en charge une charge rapide jusqu’à 18W. Cependant, on ne peut pas parler de la vitesse de cette charge car le terminal qu’ils nous ont donné ne disposait pas de ce chargeur.

Oui, je peux parler des performances de ces 4000 mAh, dont je suis plus que satisfait. Ils suffisent pour arriver à la fin de la journée sans problèmes, même en utilisation intensive. En consultant les réseaux sociaux, en jouant à des jeux et en prenant des photos tout au long de la journée, il a réussi à se rendre dans la nuit sans aucune hâte. Dans pratiquement toutes les occasions, j’ai dépassé 7 heures d’écran, dépassant 8 heures dans certains cas. L’expérience aurait été complète avec ce chargeur 18W, mais nous ne pouvons rien reprocher à la batterie de l’appareil chinois.

Tout comme les caméras du Redmi Note 8T

Le terminal Redmi Il a 4 capteurs sur son dos. Une chambre principale de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels atteignant 120 degrés, une macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur d’autres 2 mégapixels.

Je mentirais si je disais que je n’ai pas été surpris par les caméras du Redmi Note 8T. Dès la première photo, j’ai eu le sentiment d’utiliser les caméras d’un terminal beaucoup plus élevé, les photographies avaient un grand niveau de détail et l’interprétation des scènes était correcte même dans des situations assez complexes. Telles ont été mes impressions.

Photographie de jour et mode portrait

A la lumière du jour j’ai pu faire de très bonnes photos dans une multitude de réglages, comme je l’ai dit, avec un niveau de détail exceptionnel. Ce Redmi Note 8T n’a pas trop de problèmes avec la plage dynamique, ni avec l’interprétation des couleurs, ce qui nous donne des images fidèles à la réalité. De plus, grâce au grand angle et à la macro, nous pouvons obtenir d’excellents résultats dans des situations très variées. Ce dernier mode vous permettra de vous rapprocher de toutes sortes d’objets, en les capturant dans les moindres détails.







Le mode portrait du terminal Redmi est également remarquable, avec une découpe correcte même dans des situations assez complexes. Par exemple, la photo du perroquet que je laisse dans la galerie aurait posé problème pour de nombreux autres smartphones. J’ai pris la même photo avec des appareils plus chers qui n’ont pas pu maintenir la structure où la figure est mise au point. Le portrait des personnes, généralement plus simple, a également donné d’excellents résultats. L’interprétation des couleurs est toujours correcte et, Bien qu’il n’ait pas le flou le plus naturel du marché, les résultats sont très attractifs.

Mode nuit

Lorsque le soleil se couche, l’appareil chinois souffre, comme la plupart des gens, du bruit apparaît et on perd beaucoup de détails. Cependant, et grâce au mode nuit, nous pouvons prendre plus que des photos décentes, dans lequel on récupère de nombreuses textures en éliminant une bonne quantité de grain. Encore une fois, le Redmi Note 8T surprend à nouveau, surtout si l’on prend en compte la fourchette de prix dans laquelle nous nous trouvons.

Caméra frontale

Le Redmi Note 8T abrite un appareil photo de 13 mégapixels dans l’encoche de sa face avant. Avec lui, nous pouvons prendre des selfies, également en mode portrait, qui ont été corrects dans la plupart des situations. Le niveau de détail est bon, ainsi que la découpe lorsque l’on utilise le mode bokeh, mais ce n’est pas aussi surprenant que les capteurs à l’arrière.

Redmi Note 8T: conclusions et avis d’Explica.co

Le grand nombre de terminaux que Xiaomi et Redmi présentent chaque année peut nous prêter à confusion à de nombreuses reprises. Il n’y a pas de grandes différences entre le Redmi Note 8 et ce Redmi Note 8T, au-delà des changements de conception et de l’inclusion de fonctionnalités telles que la connectivité NFC, ce qui est apprécié.

Nous avons recommandé la version standard à de nombreuses reprises et ce Redmi Note 8T ne sera pas moins. Pour moins de 200 euros vous pouvez avoir conception et affichage corrects, performances remarquables et caméras exceptionnelles si nous les comparons avec des terminaux concurrents. En outre, son autonomie est vraiment bonne et cela vous permettra d’atteindre la fin de la journée sans aucun problème, même si vous exigez beaucoup de votre appareil.

Pouvons-nous critiquer quelque chose du Redmi Note 8T? Bien sûr, par exemple, Nous ne comprenons pas les changements dans la conception de sa façade qui lui ont donné un aspect un peu daté, pour avoir un cadre plus bas même que son prédécesseur. Nous aurions pu également demander plus d’angles de vision et de couleurs de votre écran. Cependant, au-delà de ces détails, et compte tenu du prix de l’appareil, je ne pense pas qu’on puisse trop lui en vouloir. Que demander de plus pour moins de 200 euros?

Où acheter le Redmi Note 8T

Sur Amazon, nous pouvons trouver le Redmi Note pour 174 euros, dans sa version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

8,8 Redmi Note 8T

Redmi devient un succès certain.

