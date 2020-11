Chaque année, Ubisoft nous apporte le jeu qui ne peut être manqué à aucune fête: Just Dance. La tranche de cette année, Just Dance 2021, intervient après que la saga ait eu 11 ans avec nous et, bien qu’avec Just Dance 2020, un grand accent ait été mis sur ces 10 années de danse, avec cet épisode, nous revenons à la normale avec un titre qui nous apporte les meilleurs tubes pour secouer le squelette jusqu’à ce que nous tombions épuisés et restions actifs dans une année où pouvoir faire de l’exercice depuis chez soi est devenu très important. Cependant, la grande majorité des jeux avec des versements annuels peuvent sembler répétitifs ou peu innovants par rapport à la tranche précédente. Just Dance 2021 est-il une mise à jour du répertoire annuel ou est-il allé un peu plus loin? Continuez à lire et vous le savez! Mais d’abord, si vous êtes curieux de connaître la liste des chansons de ce titre qui comprend de succès comme “Rain on me” de Lady Gaga et Ariana Grande aux classiques comme “In The Navy” de The Village People, Regardez cette vidéo.

Concept de jeu

Just Dance 2021 est ce que nous pouvons appeler un “jeu de société” ou un jeu de société, où on nous montre une chorégraphie avec des personnages colorés et amusants. En tant que joueurs, nous devons choisissez un «enseignant» (lorsqu’il y a plus d’une option) et imiter leurs mouvements comme s’il s’agissait d’un miroir, suivant un guide visuel appelé pictogramme. Le jeu détecte nos mouvements grâce au Joy-Con ou à notre smartphone, du moment que nous utilisons l’application Just Dance Controller. Selon notre précision, les mouvements obtiennent un score meilleur ou pire et celui-ci s’accumule jusqu’à ce que la chanson se termine et que l’on puisse voir le décompte total. Tous les 2000 points, nous obtenons une étoile Et, comme vous pouvez l’imaginer, 5 étoiles est un très bon score. Bien que comme cela s’est produit dans les tranches précédentes, nous pouvons obtenir des “étoiles supplémentaires” qui changent de couleur à nos cinq étoiles. Ces étoiles et notre score nous aident à relever divers défis qui nous offrent nouveaux avatars, versions alternatives de certaines chansons et beaucoup de mojo. Qu’est-ce que le mojo? Eh bien, c’est la récompense de notre effort de danse et nous utilisé pour échanger des récompenses aléatoires sur une machine à balles. Ces récompenses sont esthétiques et vont des titres de notre avatar à d’autres avatars et autocollants qui nous racontent une histoire amusante.

En gros, c’est l’expérience Just Dance et dans cet épisode, comme cela se passe depuis quelques années maintenant, nous avons Mode coopératif (coopératif), qui nous aide à ajouter des scores avec des amis et ainsi débloquer les choses avant et surmonter les défis. Nous pouvons également activer Mode Sweat, où les calories que nous brûlons à chaque séance de danse sont mesurées et bien sûr revenir le Kids Mode (enfants), où il y a une série de chorégraphies conçues pour les plus petits de la maison, où les mouvements sont plus cohérents pour eux et le système de notation devient plus convivial, récompensant toujours leurs mouvements. Cependant, L’une des nouveautés de Just Dance 2021 est le mode Quickplay (jeu rapide), où nous obtenons une chanson aléatoire de toutes les chansons disponibles., pour sortir de ce dilemme auquel nous sommes confrontés plusieurs fois après avoir fait des danses, où l’indécision s’empare de nous.

Ce joli chat astronaute est l’un des professeurs du mode enfants

Just Dance 2021 – Une formule de réussite qui doit être mise à jour

Après cinq livraisons sur la console hybride de Nintendo et en examinant les changements qu’ils ont subis entre eux, on peut dire que Just Dance fonctionne. C’est un jeu très divertissant et amusant qui présente certaines des chansons les plus populaires de chaque année, un jeu qui est un succès dans toutes les fêtes et que nous aimons beaucoup. Pourtant précisément parce que nous l’aimons et parce que nous connaissons la série, nous sommes attristés de voir qu’elle a calé. On pourrait pratiquement dire que Just Dance 2021 est un renouveau de répertoire et déjà, ce qui n’a pas toujours été le cas. Depuis le début de la saga, elle s’est peaufinée petit à petit en ajoutant des mouvements plus complexes et une meilleure détection de nos mouvements, les pas de danse spéciaux qui nous ont donné beaucoup de points: les Goldmoves, les étoiles supplémentaires pour le plus de danseurs et beaucoup d’autres choses qui ont peu à peu changé Just Dance pour faire de cette saga ce qu’elle est aujourd’hui. Cependant, nous voyons que dans les 3 dernières tranches cette évolution est devenue quasi inexistante Et bien que l’année dernière avec la célébration du dixième anniversaire de la saga nous ayons terminé avec de bons sentiments, c’est cette même revue de l’histoire de Just Dance qui nous a donné envie que le prochain opus soit un pas de plus. Nous continuons de croire qu’avec Just Dance 2018, la saga a presque atteint son point culminant, étant capable de jouer avec un contrôleur dans chaque main sur des chansons qui ont profité de la vibration HD de la Nintendo Switch de manière incroyable. Cependant, ce mode n’est pas revenu et ces chansons n’ont même pas été recyclées.

Parmi le top 25 mondial en ligne, vous pouvez donc voir que cette analyse n’est pas faite par quelqu’un en dehors de la saga

Just Dance 2021 est un titre continu et que dans cette saga ce n’est pas mal. Tout ce qui a rendu ces titres si populaires le conserve avec des chansons actuelles et des classiques pour tous les goûts. Avec chaque copie, nous avons accès pendant un mois à Just Dance Unlimited, le service de streaming qui élargit le répertoire du jeu grâce à pratiquement toutes les chansons de la saga Just Dance, y compris certaines thématiques, comme ABBA. Les fonctionnalités en ligne sont toujours présentes et nous pouvons danser contre des gens du monde entier, bien que la possibilité de choisir à qui nous faisons face et de le faire avec des amis, par exemple, soit toujours absente. La section graphique a l’air très bonne et est très colorée et le son, comme d’habitude, ne déçoit pas, avec des effets sonores qui s’intègrent bien à l’action de la danse et à la navigation des menus. De manière générale, nous sommes confrontés à une autre Just Dance, avec tout le bien que cela implique, mais nous savons que cette saga a beaucoup de potentiel et nous attendons qu’elle nous surprenne pour de bon l’année prochaine.

Nous avons analysé Just Dance 2021 grâce à un code numérique fourni par Ubisoft Espagne. Version analysée 322043.561500



Just Dance 2021 continue d’être à la hauteur de la saga, mais …

Nous sommes confrontés à une saga qui commence à devenir quelque peu répétitive pour ceux d’entre nous qui en profitent depuis des années. Ce n’est pas un mauvais titre et nous avons aimé le répertoire et les danses, mais après un dixième anniversaire comme l’année dernière et après avoir montré qu’ils peuvent innover sans perdre leur essence, nous pensons que désormais, les jeux Just Dance ils doivent donner un peu plus d’eux-mêmes. Cet opus préserve l’humour et les merveilleuses couleurs qui ont fait de cette saga un succès, mais il semble que celle-ci ait été quelque peu à l’aise et qu’il faut miser sur de nouvelles expériences, comme un online mieux travaillé ou récupérer la vibration HD.

AVANTAGES

Variété de chansons actuelles et classiques

Chorégraphies très drôles

Continuez à parier sur le mode Enfants pour les plus petits

LES INCONVÉNIENTS

Toujours pas de récupération du mode Double Rumble avec vibration HD

L’innovation est à peine perceptible par rapport aux dernières années

Nous ne pouvons pas jouer en ligne avec des amis

