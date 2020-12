Analyse Morbid The Seven Acolytes

Le monde de Comme des âmes C’est passionnant et aujourd’hui nous vous apportons Morbid les sept acolytes, développé par Cours toujours et publié par Merge Games Ltd. Nous sommes face à un aspirant qui nous offre un monde sombre dans lequel nous tenterons de découvrir dans cette analyse toutes les lumières qui y sont.

L’histoire

Vous êtes le dernier combattant Dibrom vivant. Votre travail, pour lequel vous avez été formé tout au long de votre vie, est de vaincre les sept acolytes, êtres maudits et puissants, possédés par des divinités malveillantes appelées Gahar.

Les Gahar ont lié leur esprit tordu à la chair des sept acolytes, car sans hôtes ils ne pourraient pas survivre. Vous devez tuer les acolytes, privant ainsi les Gahar de leur viande. Si vous réussissez, vous aurez libéré le royaume de son joug de terreur. Si vous échouez, les petits dieux continueront de régner, les acolytes se relèveront et la folie prévaudra.

Gameplay

Je te dis déjà que Morbid: les sept acolytes Ce sera un défi constant puisque ce sera nous et nos poissons devant un monde plein d’ennemis et labyrinthique. Oui, nous n’aurons pas de carte ou quoi que ce soit du genre, juste deux barres (une pour la vie et une autre pour l’énergie) pour faire face à ces vastes et formidables scénarios.

Nous commencerons par un petit tutoriel où nous verrons qu’une grande partie de la scène peut être détruite et une collection de différentes ressources et armes qui nous donneront la vie. Dans ce sens Nous avons aimé que lorsque nous mourrons, tout reviendra à sa place et nous pourrons à nouveau cultiver.

Quant à vos ennemis seront nombreux et variésAutrement dit, si, comme dans tous les jeux de ce genre, il est plus important de faire attention à leurs mouvements et de les devancer si nous ne voulons pas mourir pour attaquer comme un fou.

Pour cela nous aurons une attaque normale, une attaque forte, un bouton de parring et une arme longue distance. Nous analyserons le système de combat dans la partie technique car il a plusieurs points à traiter.

Nous devons comprendre que Morbid: les sept acolytes Cela peut être un jeu avec des mécanismes de combat lents, alors soyez patient avec les boss car ils seront durs, très durs.

Un personnage sans progression, c’est bien?

habituellement Dans ce type de titres notre personnage monte progressivement en niveau, dans le cas de Morbid, ce ne sera pas le cas tout comme nous n’aurons pas d’augmentation de leurs statistiques. Cette fois, la solution est par BénédictionsNous les retrouverons à chaque étape et avec eux, nous améliorerons certains attributs, dont la gestion dépend de vous car les lacunes seront très limitées.

Quant à l’inventaire, dans ce cas, il rompt un peu avec la tendance habituelle car il prend un peu de la mécanique du MMOS où l’inventaire sera divisé par des grilles et nous devrons organiser les objets qu’il contient de la meilleure façon pour maximiser l’espace de chaque objet. Une fois plein, nous ne pouvons jeter que ce que nous n’utilisons pas car nous n’aurons pas la possibilité de vendre quoi que ce soit.

Morbid: les sept acolytes ça te fera perdre la raison

Quelque chose que nous avons aimé chez Morbid The Seven Acolytes est le système de santé mentale. Au fur et à mesure que nous mourrons, que nous ne sommes pas capables de bien frapper nos ennemis ou que nous subissons des dégâts excessifs, nous verrons comment certains rayons envahissent les extrémités de l’écran et nous commencerons à voir les esprits des ennemis morts, nous devrons aussi les éliminer. forme.

Et pour finir nous aurons des autels sur chaque carte où nous pouvons méditer pour régénérer toutes nos attitudes, utiliser les voyages rapides pour se déplacer dans les différentes zones, sauvegarder le jeu, voir les missions en attente ou la tradition du jeu.

Difficulté et durée

Sa durée nous devons dire que nous avons été très surpris car nous avons plus de 12 heures pour terminer le jeu et nous ne l’avons pas encore terminé à 100%.

Sa difficulté, même s’il est vrai que les ennemis sont mécaniques et que nous n’aurons qu’à frapper et esquiver rapidement, c’est quand même un défi constant qui nous mettra en difficulté à de nombreuses reprises, alors préparez-vous à mourir avec une relative facilité jusqu’à ce que vous l’ayez attrapé pointer vers les attaques.

Section technique

Je veux commencer dans cette section par le grand travail artistique que nous trouvons dans chaque coin. Le style Pixel Art que ses développeurs ont créé est extrêmement bon.

Les scénarios sont très différents et étendus avec beaucoup de détails, le grande variété d’ennemisLes s avec un design terrifiant sont à apprécier car ils nous font entrer encore plus dans l’histoire du jeu.

Pour mettre quelque chose de mal dans cette section est l’animation de combat de notre guerrier depuis On ne peut se battre que dans deux directions et pouvoir se déplacer dans huit nous fait parfois attaquer les airs avec les risques que cela comporte face à un ennemi qui nous prend la tête.

Un gameplay pas très soigné

S’il faut mettre des problèmes avec ce titre, c’est en cela, dans les décisions face au combat, puisque si avant je commentais que les animations des attaques auraient pu être travaillées un peu plus, il en va de même avec l’intelligence artificielle des ennemis.

À de nombreuses occasions, nous voyons comment les ennemis ne nous attaquent pas, étant collés à nous, ainsi le bouton de furtivité perd un peu d’intérêt quand on trouve le même résultat en marchant normalement.

Quant au bouton pour arrêter le blocage, la même chose nous arrive, il a pour fonction de bloquer les attaques et les parrys en le maintenant enfoncé ou en le pressant au moment précis, eh bien, cela ne fonctionne pas aussi bien que nous le souhaiterions finir par que normalement l’ennemi finit par nous frapper à cause de la confusion qu’il génère.

une bande-son très immersive

Oui, nous devons admettre que nous avons vraiment aimé la bande originale. Nous aurons une musique de fond assez calme pendant que nous explorons les scénarios avec un scénario plus animé lorsque nous avons des ennemis ou lorsque nous avons peu de vie qui indique avec une certaine tension que nous sommes sur le point de mourir.

Lorsque nous utilisons le bouton pour aller furtivement, la musique générale se cache avec nous, abaissant un peu le volume. de ceci et donne une touche très satisfaisante à cette fonction.

Le doublage est travaillé à la perfection et on peut l’apprécier dans un espagnol parfait.

conclusion

Morbid The Seven Acolytes est un Souls-Like qui nous a surpris, puisque sa proposition 2D avec une vue aérienne n’est pas habituelle et la vérité est qu’avec ces graphismes de style Pixe Art qu’ils proposent, il nous téléporte dans les années 80 et nous avons aimé ça beaucoup.

Il est vrai que dans la section jouable ils auraient dû peaufiner le combat ou l’IA de l’ennemi pour que le travail soit beaucoup plus rond mais la vérité est qu’il nous a divertis un bon nombre d’heures perdues par ses énormes scénarios tuant à droite et à gauche. tandis que l’écran est plein de tripes ennemies.

Vous le savez déjà, si vous êtes un amoureux des Souls, nous pouvons sans aucun doute vous recommander ce titre et si vous voulez vous lancer, cela peut être un bon point de départ.

Pour

Le style Pixel Art a vraiment fonctionné Bonne variété d’ennemis 12-15 heures de jeu très justifié

Contre

Intelligence ennemie presque nulle Animation de combat quelque peu imprécise