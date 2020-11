Analyse par les survivants

Équipe17 apporte Les survivants, un jeu de survie après son succès The Escapist, sera-t-il à la hauteur du battage médiatique? Je peux vous dire que j’aime le thème et la proposition de départ.

Les jeux de survie sont clairement à la hausse ces derniers temps et The Survivalists vient avec une proposition très fraîche dans ce genre et surtout très très amusant de jouer en mode coopératif. À un moment donné de cette analyse, je vous laisserai un gameplay avec mon ami Mario (MLGMakun) où nous vivrons le plaisir de ce jeu.

Histoire

Nous avons peu de choses à dire dans cette section puisque nous serons un naufragé qui devra trouver ses astuces pour survivre aux dangers qui surgissent pendant nos heures d’exploration.

Nous apparaîtrons inconscients au bord d’une plage après avoir personnalisé notre personnage, une fois que nous apparaîtrons, nous déciderons si nous voulons qu’ils nous donnent des conseils ou si nous jouons et enquêtons absolument sur l’ensemble du jeu à nos risques et périls.

Gameplay

Dans les survivants nous aurons beaucoup de maux de tête surtout la nuit et surtout avec la nourriture, un bien que nous verrons parfois comme rare.

Nous allons commencer par faire notre base, appelons-la ainsi pour la nuit. Un lit, de quoi s’envelopper et un petit feu pour se réchauffer et cuisiner.

Tout commence très petit mais au fur et à mesure que nous apprenons de nouvelles «recettes» pour construire des objets, nous verrons comment le jeu se développe de façon exponentielle. La courbe de progression est parfaite.

The Survivalists est plus amusant avec les monètes

Un détail étonnant dans ce jeu est l’ajout d’aides. Les singes sauvages peuvent être de grands alliés dans ce jeu et nous pourrons leur apprendre à copier nos mouvements.

Aussi simple que de les libérer d’une cage ou de les tenter avec de la nourriture pour qu’ils nous gardent le respect éternel. Une fois que nous pouvons les contrôler, nous devrons le sélectionner et lui dire de copier notre mouvement, un exemple, si je coupe un arbre et lui apprends à le copier, en lui donnant une hache, notre ami primate fera ce travail pour nous. Celui-ci sera répliqué de la cuisine à la collection ou à la création d’objets tels que des armes, des bateaux, des meubles, etc.

Au fur et à mesure que nous avancerons, nous pourrons obtenir un bon arsenal de tout grâce à la fabrication de coffres depuis notre personnage aura un espace très limité pour charger des objets Donc, à titre de recommandation, je vous conseille de penser à atteindre l’apprentissage du stockage le plus tôt possible si vous voulez survivre à ces longues journées qui vous attendent.

Difficulté et durée

The Survivalists est un jeu qui une fois que vous aurez le contrôle des menus d’artisanat, ce sera relativement simple si vous obtenez un bon arsenal de singes pour faire le travail à votre place. Si, en revanche, vous décidez de partir seul dans cette aventure, votre vie peut être assez compliquée.

Tout ne sera pas à explorer et à collectionner. Aussi nous aurons des confrontations avec des orques et des êtres étranges cachés dans des grottes ou de petits campsEncore une fois, si vous disposez de l’équipement de combat nécessaire, il sera plus que facile de prendre les trésors qu’ils cachent.

Quant à la durée, c’est un jeu infini et si vous y jouez avec des amis (vous pouvez en rejoindre jusqu’à trois dans le même jeu), le résultat est un jeu amusant et infini. Dans mon cas, nous en avons joué 2 en même temps et le temps s’est écoulé sans s’en rendre compte.

Section technique

Les survivants Il possède une section technique sublime, la prise en main du personnage et de l’environnement est un délice.

Le menu de construction a beaucoup de détails pour que nous ne manquions pas les éléments dont nous avons besoin pour sa construction. La même chose se produit avec toutes les informations et objets que nous trouvons dans les scénarios.

Graphiquement, le style de pixel que Team17 a utilisé pour avoir peur et vraiment que chaque objet que nous plaçons est très difficile.

La section sonore fonctionne également très bien sans se démarquer.

Conclusion finale

Avec The Survivalists, Team17 parvient à donner une touche amusante au genre de survie en créant quelque chose avec des graphismes efficaces mais simples pour nous divertir pendant des heures et des heures grâce à un gameplay exquis.

Un titre beaucoup plus apprécié en compagnie d’amisN’oubliez pas que vous pouvez jouer jusqu’à quatre joueurs en même temps et que la répartition des tâches et l’arsenal de singes feront que tout se déroulera beaucoup plus rapidement.

Sans aucun doute, un jeu hautement recommandé car il a une courbe de progression qui s’adapte à merveille que vous soyez un spécialiste ou un débutant dans ce genre.

Pour

Section graphique très travailleuse La création d’objets est parfaite Les aides monetes nous sauveront

Contre

Peut-être qu’avec le passage des heures, quelque chose de répétitif en mécanique devient