À ce jour, il est impossible de nier le grand succès qu’ils ont eu Épée et bouclier Pokémon. La huitième génération des célèbres créatures de poche est actuellement considérée comme l’un des épisodes les plus vendus de toute la série principale de la franchise. Dans notre analyse initiale, nous avons mis en évidence tous les avantages de ces nouvelles livraisons, mais il y avait alors certains aspects dans lesquels elles pourraient s’améliorer. The Wilderness Area, première tentative de GAME FREAK d’offrir une «carte ouverte» à explorer librement, manquait de ce facteur exploratoire qui avait caractérisé la série dans le passé.

Loin de laisser Pokémon Sword and Shield tel quel, la société a dévoilé par surprise en début d’année une nouvelle approche pour continuer à améliorer ces titres: le Pass Expansion, qui comprend deux nouvelles cartes ouvertes, de nouvelles histoires, des personnages et … bien sûr, Pokémon. En juin, nous avons publié notre critique de The Island of Armor, le premier des deux «packs» de contenu qui finiraient par arriver. Mais maintenant c’est au tour du deuxième pack: Les Neiges de la Couronne. Cette nouvelle extension est disponible depuis quelques jours, et après l’avoir testée attentivement, nous vous présentons ci-dessous notre analyse de cette région glacée et toutes les surprises qu’elle nous offre.

Une aventure légendaire

Si l’essence de L’île des armures C’était renforcer, surmonter, nous rendre plus forts grâce à toutes sortes de mécanismes supplémentaires, The Snows of the Crown se concentre davantage sur notre côté aventureux. Le début est différent de ce à quoi on s’attendait, et c’est même comique, puisque toute l’expédition n’est rien de plus qu’une tentative de Peony, une ancienne animatrice de gym, de passer du temps avec sa fille Ariette (qui comme chaque adolescente, veut aller au bal et Live Dinamax Adventures, dont nous parlerons plus tard). Avant que nous le sachions, nous enfilons notre uniforme de scout et plongeons tête la première pour trouver Pokémon légendaire. Non seulement cette nouvelle zone présente le retour de nombreuses créatures préférées et plébiscitées par les fans (telles que Nidoking et Nidoqueen, Metagross ou tous les monstres préhistoriques), mais elle regorge de créatures légendaires à rechercher et à capturer.

L’histoire entière est structurée en “légendes«Que nous devons enquêter et résoudre, et c’est à ce moment-là la nostalgie nous frappe carrément. Après quelques générations au cours desquelles les Pokémon légendaires nous sont présentés de manière quasi instantanée et simple, nous revenons ici à ces moments où nous devions nous déplacer d’un endroit à l’autre, à la recherche d’indices et nous grattant la cervelle. S’il est nécessaire de tous les compléter pour «finir l’histoire», la légende qui a le plus de poids est sans doute celle de Calyrex, le nouveau Pokémon légendaire… ou devrais-je dire “nouveau”. Sans entrer dans beaucoup de détails, l’histoire du Pokémon Monarque nous propose divers objectifs dans lesquels nous découvrons les origines de sa légende et l’aidons à retrouver sa puissance initiale et à se réconcilier avec un vieil ami, pour lequel nous devrons explorer différentes zones de Las Nieves de la couronne. Au final il faut lui faire face, dans un combat qui (inspiré des anciens titres) ne nous permet pas de le capturer sans combattre. Calyrex s’avère être un ennemi plus puissant que prévu, et l’investissement dans les Ultra Balls peut être élevé.

Mais Calyrex n’est pas le seul à nous emmener à l’aventure. le oiseaux kanto Dans leur nouvelle forme Galar (Articuno, Zapdos et Moltres), ils ne sont pas faciles à attraper, car chacun va à chacune des cartes ouvertes et il faut les chasser (comme c’était le cas à l’époque avec Raikou, Entei et Suicune) afin de les capturer. D’un autre côté, le “Regis” de la troisième génération nous attendent patiemment dans leurs ruines respectives, et ils proposent quelques énigmes pour y accéder (ne vous inquiétez pas, cette fois il n’est pas nécessaire d’apprendre le braille). Et bien que cela ne fasse pas partie de l’histoire, le professeur Sonia nous présente une quête particulière. De la même manière que nous l’avons fait avec les Digglets dans The Island of Armor, il faut ici chercher des empreintes de pas appartenant à différents légendaires de la cinquième génération pour pouvoir les retrouver à la fin. Tout cela montre l’effort et l’engagement qui ont été mis en JEU HABITUEL en faisant de cette nouvelle zone non seulement une carte dans laquelle capturer des Pokémon, mais ils nous invitent à explorer et à rechercher comme nous ne l’avons pas fait dans la zone sauvage.

Un endroit pour se perdre

Toutes ces découvertes ont beaucoup plus de sens quand on voit que la nouvelle carte est une évolution et une amélioration par rapport aux précédents. La zone de nature sauvage se limite à être une zone large et plate afin que nous puissions voir «l’horizon» et que tout soit bien en vue, de sorte qu’elle n’a pas de secrets à explorer. L’île d’armure est allée plus loin, mélangeant toutes sortes de terrains différents pour rendre chaque zone unique. Mais The Crown Snows dans Pokémon Sword and Shield va encore plus loin. C’est toujours une grande carte et avec des zones plus délimitées en raison de son climat et de sa conception, mais maintenant elle fournit une sensation plus naturelle. L’inégalité constante entre certaines parties de la route et d’autres nous fait voir le terrain sous un angle différent. Les grottes cachent désormais plus de secrets qu’avant, transmettant à nouveau ce sentiment de «se perdre» comme dans les premiers opus de la série. Cela a pris un peu de temps supplémentaire et des «essais et erreurs», mais la société se rapproche de plus en plus de notre idée de «Pokémon du monde ouvert».

Mais la nouvelle zone n’est pas la seule nouveauté. Les Pokémon légendaires continuent de gagner en pertinence grâce au nouveau mode de jeu coopératif: le Aventures Dinamax. Situé dans le Supernido Dinamax juste au moment d’entrer dans cette nouvelle zone, cette option nous offre une chaîne de Max Raids dans lequel nous devons essayer de survivre selon les mêmes règles (quatre Pokémon vaincus au total et dans la rue) jusqu’à ce que nous atteignions le légendaire en service. Ici notre ingéniosité est mise à l’épreuve, puisque nous ne pouvons pas participer avec nos créatures habituelles, mais avec des monstres de prêt. Au fur et à mesure que nous avançons, on nous présente une carte avec différents raids dans lesquels nous voyons le type et la silhouette du Pokémon (et quelques options supplémentaires telles que des améliorations ou des baies) et parmi les différents joueurs, nous votons pour décider du chemin à choisir. Nous pouvons attraper tous les Pokémon du raid et remplacer notre partenaire actuel par l’un d’entre eux, mais à la fin de l’aventure, nous ne pouvons ramener à la maison qu’un des Pokémon capturés (et si nous prenons le Pokémon légendaire, nous ne pouvons pas le reprendre. même si nous sortons). Cette nouvelle offre coopérative conserve le plaisir du mode de démarrage et l’élargit en ajoutant ce facteur supplémentaire de difficulté. Jouer avec d’autres joueurs dans ce mode est très amusant, bien qu’avec l’IA, cela puisse être plus frustrant.

Et le dernier grand ajout, comme dernier défi à toute notre histoire à Galar, est le Tournoi des étoiles de Galar. Ici tous les personnages connus de la région (rivaux, leaders et autres personnages importants) se retrouvent pour participer à un tournoi par paires. Le plus grand attrait dans ce mode, en plus d’être un double tournoi et les récompenses possibles, est que nous pouvons voir des interactions spéciales entre les différents couples, ce qui nous donne un aperçu supplémentaire des relations entre tous les personnages. Ce n’est pas tout à fait la «confrontation extrême» qu’il semblait être dans l’annonce initiale, mais si vous faites partie de ceux qui combattent encore dans la Pokémon League, vous avez maintenant un format différent qui anime un peu les choses.

Pokémon Sword and Shield: Les Neiges de la Couronne – Un contenu “de légende”

Malgré l’atmosphère glaciale de ce nouveau territoire, Les neiges de la couronne ils deviennent instantanément un endroit confortable pour terminer notre visite de Pokémon Sword and Shield. Cette nouvelle zone est plus vivante que jamais, de nouvelles options de jeu élargissent l’expérience globale de ces titres, et les Pokémon légendaires supplémentaires ne sont plus “un triste ajout” aux protagonistes. Mais surtout, ce dernier contenu du Pokémon Sword and Shield Expansion Pass jette les bases de ce que les futurs épisodes de la série peuvent offrir.

Nous avons analysé «Pokémon Sword and Shield – Neiges de la couronne» grâce à une copie numérique fournie par Nintendo Espagne. Version analysée: 1.3.0



Nous laisse gelés d’émotion

Les neiges dans la couronne représentent le point culminant du Pass d’extension Pokémon Sword and Shield. La nouvelle zone améliore considérablement ce que nous avons vu jusqu’à présent, avec une aventure remplie de Pokémon légendaires et des options supplémentaires pour profiter davantage des jeux. Avec cela, on peut considérer que Pokémon Sword and Shield sont les jeux parfaits pour commencer dans cette franchise.

AVANTAGES

La nouvelle carte regorge de secrets qui vous invitent à l’explorer

La recherche du Pokémon légendaire est très excitante

Les aventures de Dinamax améliorent ce qui a été vu à ce jour dans les raids

LES INCONVÉNIENTS

Le tournoi Galar Stars est moins excitant que prévu …

… alors nous aurions aimé voir un défi plus difficile

