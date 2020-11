Il y a quelques semaines, Roccat a lancé plusieurs nouveaux claviers de sa série Vulcan, des claviers au design très distinctif conçus pour le public gamer. Parmi ces nouveaux appareils se trouve le Roccat Vulcan TKL, un modèle compact dans lequel le bloc numérique a été détaché et qui est depuis quelques semaines notre clavier de chevet.

Les Roccat Vulcan se distinguent par leur qualité de fabrication, leur excellente réponse et un éclairage qui se démarque grâce à des interrupteurs visibles, ainsi que des touches à profil bas qui lui confèrent une apparence très caractéristique. Après des semaines d’utilisation, nous vous donnerons notre avis et notre verdict, si vous voulez savoir ce que c’est, continuez à lire.

Design gamer avec une touche d’élégance

Le nouveau clavier Roccat se présente dans un design compact avec une largeur de 36 cm, une profondeur de 13,33 cm et une hauteur de 3,4 cm. À première vue, une base en aluminium anodisé avec une finition brossée se distingue, culminant par des bords biseautés de couleur métallique. Cela se traduit par un poids de 660 grammes et surtout par un aspect qui dégage de la qualité et qui dans les mains est extrêmement agréable au toucher.

Avec le clavier lui-même, nous avons un câble plastifié avec un port USB C pour se connecter au clavier et USB A pour faire de même avec le PC, c’est-à-dire qu’il n’est pas fixe mais est amovible et donc remplaçable, un point en faveur de ce clavier.

Sur cette base en aluminium, nous avons votre Interrupteurs mécaniques linéaires Titan, sur lesquels nous avons des touches à profil bas avec une bonne séparation qui nous permet de taper avec précision, en évitant les frappes accidentelles et surtout avec un bon retour malgré un son beaucoup moins que ce que nous voyons habituellement sur les claviers mécanique. Malheureusement, il semble que pour le moment nous n’avons que la mise en page en anglais, un petit problème qui n’est cependant pas tellement si nous n’avons pas besoin de regarder le clavier pour taper.

Ces commutateurs comportent une paire de murs qui aident à stabiliser chaque touche, tandis que leur base transparente permet à l’éclairage Aimo RGB de briller à travers.

Parallèlement à cela, nous avons une roue et une clé dédiées, qui sont situés dans la partie supérieure droite et grâce à laquelle nous pouvons couper ou activer le son, ainsi que régler son volume. Un bon ajout que nous avons déjà vu dans le Roccat Vulcan 120, bien que maintenant, si les touches avant et arrière, quelque chose qui peut être attribué à ce format compact, mais qui doit plutôt changer les boutons pour un plastique plus dur et apparemment beaucoup plus durable .

Sur le dos, nous trouvons un total de cinq zones en caoutchouc antidérapantes, deux d’entre elles situées sur des jambes avec seulement deux positions. Sa taille compacte a limité l’espace disponible, nous ne voyons donc aucun rail qui nous permette de guider le câble, ce à quoi il fallait s’attendre et qui est courant dans les claviers TKL.

Si on passe à l’arrière du Roccat Vulcan TKL on trouve un connecteur USB C pour son câble, qui n’est pas propriétaire, donc en cas de besoin on peut le changer et utiliser d’autres modèles si on préfère. J’ai testé mon câble téléphonique pour vérifier et il fonctionne parfaitement. Bravo Roccat et un point supplémentaire qui vous donne cette tranquillité d’esprit de ne pas dépendre d’un modèle dont le prix grimpe souvent.

Cette conception des interrupteurs permet à l’éclairage d’être parfaitement visible, lui donnant un aspect très frappant qui, cependant, ne devient pas exagéré puisque sa base noire atténue la réflexion. Bien sûr, cet éclairage, ses effets, sa vitesse et sa luminosité peuvent être configurés avec le logiciel Swarm de Roccat, en plus de pouvoir le contrôler avec une combinaison de touches avec FN et les flèches.

Roccat Vulcan TKL Spécifications: Format TKL (sans pavé numérique) Claviers à profil bas en aluminium anodisé noir cendre Touches multimédias dédiées Commutateur: ROCCA Linear Titan 1,4 mm Linear Performance 50 millions de frappes Technologie ROCCAT Easy-Shift[+]Éclairage ROCCAT AIMO Processeur ARM Cortex-M0 32 bits Fréquence d’interrogation 1000 Hz Câble USB-C vers USB A amovible Dimensions: 3,40 cm de haut, 36,00 cm de large, 13,33 cm de long Poids: 660 grammes

Swarm et Aimo, le complet qui complète un excellent produit

Le Roccat Vulcan TKL possède Swarm, le logiciel PC qui nous permet de configurer vos appareils. Ce n’est peut-être pas le plus intuitif, mais une fois que vous avez compris, vous pouvez créer différents profils pour votre clavier, personnaliser l’éclairage, réaffecter les touches et même ajouter un son à la frappe, ainsi que ajouter des fonctions macro.

Swarm est livré avec une série de macros prédéfinies pour des jeux comme Apex Lengeds, Battelfield, Borderlands, Counter Strike, Dota 2, League of Legends et un long etc.

Utiliser l’expérience

Le Roccat Vulcan TKL est un clavier qui respire la qualité et qui continue de maintenir la série comme l’un de mes favoris. Sa base en aluminium brossé a été rehaussée de lunettes métalliques qui la rendent plus frappante, tandis que l’éclairage reste visible sans atteindre les bords.

Les interrupteurs mécaniques linéaires sont précis, avec une course suffisante et un point d’actionnement de 1,4 mm, tous avec un son clair mais pas trop fort. C’est aujourd’hui un grand plus puisque nous sommes obligés non seulement de jouer, mais aussi de travailler à domicile, ce qui signifie que nous ne dérangeons pas le reste de la famille avec le son de chaque clic.

De plus en plus j’aime les claviers TKL, des appareils qui avec un peu de pratique nous font ne pas rater le bloc de numéros, alors que d’un autre côté nous réalisons des économies significatives dans l’espace qu’il occupe. De plus, cette réduction n’a pas signifié l’élimination des touches multimédia et même les touches avant et arrière sont présentes avec une combinaison des touches de FN + F9 à F12.

L’expérience de l’utilisation du clavier Je maintiens toujours l’opinion que Roccat possède certains des meilleurs appareils lorsqu’il s’agit de combiner l’aspect gamer avec celui d’une utilisation “productive”. La douceur de ses touches, son design et ses aspects comme le fait d’avoir un câble amovible complètent un produit qui continue d’être parmi nos favoris.

Galerie

Opinions et conclusion

Le Roccat Vulcan 120 est mon clavier personnel depuis de nombreux mois, et malgré combien je l’aimais, à son époque je me plaignais déjà de deux points que je n’aimais pas. L’un de ces problèmes réside dans les boutons multimédias en plastique qui abaissaient la barre de qualité et ne pouvaient pas changer le câble de connexion. Curieusement, cette version TKL a gardé tout ce que j’aimais et a résolu ces deux points que je n’aimais pas, donc l’expérience ne pouvait s’empêcher de s’améliorer.

En général, le Roccat Vulcan TKL est un clavier qui n’est pas difficile à recommander et plus encore quand il le prix est de 129,99 € Sur le site Roccat, bien que oui, il faut garder à l’esprit que Roccat propose également un modèle Pro avec interrupteur optique, mais dont le prix monte à 159,99 €.

Roccat Vulcan TKL

129,99 €

Pour

Conception Cordon détachable non propriétaire Confort d’utilisation Performances

Contre

Mise en page du logiciel pas particulièrement intuitive non disponible en espagnol

