Un an de plus, les irréductibles Gaulois reviennent sur notre console. En 2018, nous avions Remasterisation d’Asterix XXL2, un jeu initialement sorti en 2006. L’année suivante, il joua Asterix XXL 3: Le menhir de cristal, le premier nouveau jeu Astérix sur consoles depuis plus de dix ans. Et cette année, nous avons eu la «romastérisation» du premier.

Si vous avez joué aux jeux originaux, l’ère PS2, GameCube et XboxEt si vous êtes fan des bandes dessinées Gosciny et Uderzo, vous serez certainement ravi de voir les personnages amusants sur la console. Il n’est pas courant de trouver des jeux basés sur des licences de bandes dessinées aujourd’hui, mais Microids (et en Espagne, édité par Meridiem Games) investit une bonne partie de ses ressources dans cela, avec des propositions telles que l’adaptation intéressante (mais un peu grossière) de Blacksad de l’année dernière et tirant la nostalgie avec le remaster d’un autre jeu de 2003 basé sur la bande dessinée, l’élégant tireur XIII (qui vient malheureusement d’être retardé dans sa version Nintendo Switch).

La trilogie s’est arrêtée dans le temps

Cependant, et vous en tenir à la trilogie Astérix, vous devez savoir que ce sont des jeux d’une autre époque, et au-delà de ce que l’on aime supprimer la nostalgie, c’est surtout négatif, car au niveau du gameplay c’est très juste. Nous vous avons déjà dit il y a deux ans comment Asterix XXL 2 était un jeu anachronique, histrionique (go music, uf) et répétitif jusqu’à en dire assez (et plein de références à des jeux populaires de l’époque comme, ahem, Splinter Cell, Tomb Raider, Pikmin ou Super Mario Sunshine)

Asterix XXL 3, quant à lui, a essayé moderniser avec une perspective aérienne cela permettait de mieux masquer les coupes budgétaires et de se distancer de cette époque, où tous les jeux semblaient devoir être des jeux à la troisième personne en 3D. Bien essayé, mais il manquait l’étincelle que, d’une manière ou d’une autre, les 2 avaient.

Asterix XXL Romastered est une fois de plus similaire au remastering XXL 2, Il est joué et semble presque identique, avec une seule nouveauté: son mode rétro. A tout moment on peut basculer entre la remasterisation et les graphiques originaux, juste en appuyant sur ZR, pas de temps de chargement ou quoi que ce soit (sucer celui-là, PS5 et Xbox Series X SSD!).

Ceci, aussi ridicule que cela puisse paraître, est le point culminant du jeu … mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Et c’est que, bien que le lifting graphique ait des succès notables, en tant que une plus grande richesse dans les textures du sol, les ombres, la distance de dessin et les caractères plus lisses, c’est loin d’être parfait. Il y a de nombreuses pannes d’éclairage (pièces qui s’éclairent soudainement artificiellement), gouttes de cadre constantes, textures encore très rugueuses, parfois des couleurs très sourdes … Regardez à quoi ressemble le fond de cette ville d’Egypte!

Tout au long du jeu, j’étais basculant constamment entre le mode remaster et le mode rétro, d’abord parce que c’est facile et amusant, et ensuite … parce qu’il y en a plusieurs le mode rétro est meilleur que remasterisé. Il m’est arrivé à plusieurs reprises que, quand je n’ai pas changé depuis un moment, j’oublie dans quel mode je suis. Oui, rétro est 4: 3, mais vous pouvez le désactiver dans le menu des options de sorte qu’il prenne le même rapport d’aspect “panomix”. Et vraiment, il y a des moments où cela semble mieux avec les graphiques 2003 que les graphiques 2020. Les couleurs sont plus vives et les ennemis et les objets ressortent davantage et sont mieux distingués, et la fréquence d’images augmente considérablement. C’est beaucoup plus agréable aux yeux.

Le son change également en mode rétro. Les musiques électroniques bruyantes de l’original ont été adoucies par la remasterisation, et les effets sont également plus réalistes. Mais, de manière incompréhensible, il y a des zones qui avaient de la musique en mode rétro qui n’ont pas de musique en mode “romaster”, et vice versa. Encore une raison de changer constamment de mode.

Donner la canne aux Romains … et aux boîtes

Et qu’en est-il du gameplay? Eh bien, c’est comme toujours: vous avancez de scénarios 3D linéaires, mais assez volumineux, résoudre des énigmes du type allumer des torches et tourner des manivelles, pendant que vous battez des légions de Romains de plus en plus grands, qui vous bloquent le chemin si vous ne battez pas un certain nombre d’ennemis. Il est surprenant pour de bon que les scénarios ne sont pas si couloir, et il est courant de trouver de grandes zones dans lesquelles se perdre un peu, que ce soit des toundras gelées ou des places romaines. Les niveaux ont des objets de collection cachés (qui ne donnent aucun avantage une fois terminés), et ils sont pleins, mais REMPLI JUSQU’AU HAUT, de caisses à rupture avec casques romains, qui est la devise du jeu mais qui peut difficilement être dépensée sur quelques combos. Vous passerez des heures à casser des boîtes et à vouloir toutes les emporter car sinon le TOC ne vous laissera pas vivre, mais elles sont inutiles. Combien de dégâts Crash Bandicoot a fait au cours de ces années.

Inexplicablement, vous ne pouvez pas basculer le contrôle entre Astérix et Obélix à volonté: Vous contrôlez presque toujours Astérix, et vous n’allez sur Obélix que lorsque le jeu le demande, pour résoudre des énigmes dans lesquelles vous devez utiliser les deux pour activer les mécanismes. Ce n’est pas que cela compte beaucoup, car les deux sont contrôlés de manière identique au combat, mais le plaisir de contrôler deux personnages avec des capacités différentes pour s’entraider est perdu. L’expérimentation est perdue et avec elle une bonne partie de la complexité d’un jeu aussi simple … et c’est gagné dans des bugs du type “je ne peux pas avancer car le point qui me ferait basculer entre Astérix et Obélix ne s’active pas” et il faut redémarrer le jeu, ou “je ne peux plus accéder à ce collectible derrière des boîtes que seul Obélix peut casser parce que je ne peux plus changer de personnage ».

Bien sûr ceci est une décision de conception de jeu de 2003 cela a été changé dans les suites, ce qui est naturel de se répéter dans le remastering car le développement du jeu est déjà construit de cette manière. Moins de justification le combat est si simple (bouton d’attaque et de saisie) Et qu’il y a si peu de combos, alors que dans les suites, il a déjà été amélioré avec un peu plus de progression des personnages (en plus des objets de collection avec plus de substance).

Asterix & Obelix XXL Romastered – Les années pèsent comme des menhirs

Asterix XXL est un jeu anachronique, et la remasterisation ne fait pas grand-chose pour l’améliorer. Il est très répétitif, graphiquement très déficient et comporte de nombreux bugs qui révèlent à quel point il est arrivé sur le marché (comme les marqueurs de casques romains activés alors qu’ils ne le devraient pas; ce sont des choses difficiles à expliquer sans contexte, mais vous les voyez dans le jeu et vous dites “euh, quelque chose ne va pas ici”). Ce n’est pas non plus très long, il n’y a pratiquement aucune progression de personnage, et les objets de collection secondaires et les défis n’incitent pas à les compléter. Vous ne pouvez même pas dire qu’il exploite le charisme de la bande dessinée, car les quelques dialogues, cinématiques et camées sont extrêmement pauvres (rappelez-vous, c’est de 2003!).

Si tu vivais Cette ère pleine de jeux vidéo d’action clone 3D sans autre tâche que d’exploiter une licence populaire, Asterix XXL sera comme voyager dans le temps. Peut-être que vous le trouvez divertissant et que vous pouvez obtenir plus de chicha à la recherche d’objets de collection et à surmonter les défis apparemment impossibles contre la montre. C’est le pire des trois (2 est tout aussi répétitif mais au moins il est plus original avec ses camées de jeux vidéo), aussi parce que c’était le premier, mais c’est un remaster avec très peu d’améliorations.

Si vous avez joué à l’un des deux remasters précédents, vous savez déjà à quoi vous attendre. Il est intéressant de voir comment la saga a commencé, et j’espère qu’elle se poursuivra avec un Asterix XXL 4 qui suit dans le sillage des trois (dont on se souvient n’était pas mal, même s’il pourrait donner plus de lui-même) et voyons comment nous avons changé en près de deux décennies… D’ailleurs, si vous êtes intéressé par la trilogie complète (et que vous voulez un pack plus fort), une compilation avec les trois au format physique sera également publiée.

Nous avons analysé Asterix & Obelix XXL Romastered grâce à un code numérique fourni par Meridiem Games. Version analysée: 1.0.29.0



Gaulois d’une autre époque

Les fans de bandes dessinées ou nostalgiques apprécieront la trilogie, bien que ce soit des jeux très basiques et répétitifs et avec un schéma plus que dépassé en 2020. Mais son développement, étant le premier, est le plus simple, et la remasterisation n’est même pas Il est bien fini en termes de graphismes, de bugs et de mécaniques.

AVANTAGES

Mode rétro – Une excellente idée qui fonctionne à merveille lorsque vous passez instantanément de nouveaux graphiques à l’original …

… ce qui est apprécié car il y a des moments où l’original est plus fluide et de nombreux scénarios semblent plus vivants

Si vous y jouiez en son temps, celui-ci ou des similaires, le coup de nostalgie du type de jeu dont il s’agit …

LES INCONVÉNIENTS

… et c’est un type de jeu très basique et répétitif sans aucune idée

Ne pas pouvoir alterner librement le contrôle entre Astérix et Obélix, cela semble incroyable!

Graphiques très justes, avec des détails très laids et avec des bugs: il manque un furoncle

