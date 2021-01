Les OnePlus 7, 7T, 7 Pro et 7T Pro reçoivent déjà Android 11 grâce à la première bêta d’OxygenOS 11.

Écrit par Christian Collado sur OnePlus

Si vous possédez l’un des quatre bornes formant série OnePlus 7 et OnePlus 7T, à partir d’aujourd’hui, vous pouvez tester android 11 sur votre appareil.

OnePlus a annoncé dans son forum officiel l’arrivée du OxygenOS 11 première édition bêta basé sur Android 11 pour OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Dit beta est maintenant disponible pour télécharger et être installé sur l’un des appareils de la série.

L’actualité d’OxygenOS pour les OnePlus 7 et 7T

Depuis quelques semaines maintenant, nous savions que l’arrivée d’Android 11 sur les modèles OnePlus de l’année 2019 Cela prendrait beaucoup de temps pour arriver, et qu’il ne serait pas prêt d’ici la fin de 2020 comme prévu.

En tout cas, l’entreprise avait déjà confirmé que OxygenOS 11 atterrirait sur ses modèles des séries OnePlus 7 et 7T tôt ou tard, en commençant par un programme bêta activé publiquement.

Maintenant, ce programme est déjà disponible, et tous les propriétaires de l’un des quatre modèles de ces familles peuvent installer Android 11 sur vos appareils sans attendre que OnePlus publie la mise à jour stable et finale. Dans l’annonce, la société a publié le liste des modifications officielle fourni avec cette mise à jour:

SystèmeMise à jour vers la version Android 11 Nouvelle interface utilisateur qui offre une expérience plus agréable avec des optimisations de divers détails Stabilisation optimisée de certaines applications tierces et expérience utilisateur améliorée.Affichage ambiantNouveau style d’horloge «Insight», qui change en fonction des données d’utilisation de l’appareil. Ajout de la fonction «Toile» qui permet de générer automatiquement un croquis basé sur l’image de l’écran de verrouillage. 10 nouveaux styles d’horlogeMode sombreAjout d’un raccourci pour activer le mode sombre. Prise en charge pour activer automatiquement le thème sombre et personnaliser la plage de temps.ÉtagèreInterface utilisateur repensée. Ajout de widgets météo et d’améliorations des animations.GaleriePrise en charge de la fonction Stories, avec des images et des vidéos sélectionnées chaque semaine Optimisation du temps de chargement de la galerie et de l’aperçu des images.

Mais la mise à jour n’inclut pas seulement des changements et des améliorations. OnePlus prétend être au courant quelques bugs et problèmes présent dans cette première tranche d’OxygenOS 11 pour les OnePlus 7 et 7T, qui affectent des sections telles que Bluetooth, galerie ou consommation d’énergie. Pour cette raison, il est possible que certains propriétaires des appareils préfèrent attendre une prochaine version avant de procéder à l’installation d’OxygenOS 11 Beta sur leurs terminaux.

La mise à jour intervient quelques semaines seulement après que OnePlus ait activé le Programme bêta OxygenOS 11 pour le OnePlus Nord, de sorte qu’aujourd’hui, les seuls terminaux de la firme à ne pas disposer d’une version d’Android 11 sont les OnePlus Nord N10 et N100, ainsi que les OnePlus 6 et 6T.