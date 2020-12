Android 11 arrive sur les Samsung Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra avec One UI 3.0 stable

Avant l’arrivée du dernier Note, les Samsung Galaxy S20 étaient les téléphones les plus puissants du catalogue du constructeur coréen. Comme prévu, atterri avec Android 10 à bord sous OneUI 2.1 et il était en attendant que, une fois Android 11 sorti, ils fassent le saut vers la nouvelle version, mettant à jour leur couche à leur tour.

Tout a commencé avec la version bêta, testée à l’origine en Corée puis à l’international, et il semble que la version finale soit enfin sortie. Les Samsung Galaxy S20 sont enfin mis à jour vers Android 11 et avec la dernière itération de sa couche propriétaire: OneUI 3.0 arrive également.

Samsung Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra passent à Android 11

Toute la famille du Galaxy S20 de Samsung, en l’absence du dernier arrivé, le Galaxy S20 FE, faites le saut vers Android 11 officiellement avec la dernière mise à jour publiée par le fabricant sud-coréen. La mise à jour était prévue pour le mois de décembre et il semble que nous n’ayons plus à attendre, elle est déjà parmi nous.

Bien sûr, pour le moment, le déploiement a été chassé aux États-Unis même si depuis sa sortie a eu lieu à l’international, cela peut être une question d’heures ou de jours qu’il est disponible également dans notre pays ou dans d’autres territoires. Nous résumons les principaux changements qui affecteront à la fois la couche OneUI et le système d’exploitation lui-même.

Changements dans OneUI:

Changements de l’écran d’accueil Plus de catégories dans l’écran de verrouillage dynamique Widgets améliorés pour l’affichage permanent Améliorations de l’accessibilité Plus de téléviseurs compatibles avec le DeX sans fil Améliorations dans le navigateur Il est maintenant possible de modifier plusieurs contacts liés en même temps Le calendrier est repensé Fonctionnalités amélioré pour l’appareil photo Bixby est plus puissant

Quant à Android 11, nous avons commenté les changements sur Android 10 à plusieurs reprises et voici un article dédié expliquant tout ce que le système incorpore comme une nouveauté. Comme nous l’avons dit, il se peut que la mise à jour ne soit disponible qu’une question de temps. C’est une mise à jour lourde donc Nous vous recommandons de le télécharger sur un réseau WiFi.

Via | L’Android gratuit

