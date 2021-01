Sony met à jour de manière inattendue ses Xperia 1 et Xperia 5 vers Android 11, avant février comme prévu et sans aucune des nouvelles annoncées.

Ça fait longtemps depuis Sony a abaissé le profil de son activité smartphone, peut-être en raison de mauvaises décisions ou pour d’autres raisons, mais sûrement entraînés vers le bas par une baisse infinie des ventes qui était probablement due au lenteur à s’adapter aux changements d’un marché en évolution rapide, lorsque les fronts «pleine vue» sont arrivés et que leurs conceptions OmniBalance ont commencé à devenir obsolètes.

le dernières nouvelles, cependant, pas si intimidant pour le géant de Minato, un classique de l’électronique grand public dont les attentes sont toujours les plus élevées, et qui a finalement regagné de l’argent avec ses téléphones Xperia après un bon nombre de trimestres de pertes, et après une énorme restructuration cela les a rendus léthargiques ces derniers mois.

Quoi qu’il en soit, et en attendant des nouvelles importantes concernant son catalogue d’appareils, la vérité est que Sony nous a laissé froid il y a quelques semaines annonçant que seuls cinq de ses smartphones Xperia recevraient Android 11, devant attendre au-delà de février prochain pour voir, oui, pas mal de fonctionnalités basées sur la dernière saveur Android.

Anticipant ses propres temps et ses propres annonces, Sony met à jour le Xperia 1 et le Xperia 5 en les laissant avec les correctifs de décembre 2020 et sans certaines nouveautés telles que l’application Photography Pro

Sony va uniquement mettre à jour ces 5 téléphones vers Android 11

Dans ce cas nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles, et est-ce que comme rapporté par les collègues de Xperia Blog, Sony a anticipé ses propres feuilles de route à partir sans phases de test précédentes distribution de vos packages de mise à jour avec Android 11 pour Sony Xperia 1 et Sony Xperia 5.

C’est évidemment la bonne partie, dans laquelle on parle nouveau firmware avec le code de build 55.2.A.0.630 qui fait le saut vers la base d’Android 11 avec toutes ses nouvelles fonctionnalités mais avec des surprises pour tout le reste.

En fait, c’est que Sony a lancé ce plan de mise à jour uniquement en Russie et dans certaines régions d’Asie du Sud-Est, et pas globalement comme on pouvait s’y attendre, nous devrons donc attendre encore quelques jours sur nos marchés.

De plus, le géant japonais a correctifs de sécurité dans la distribution de décembre 2020, en oubliant le package de janvier 2021 qui est déjà disponible, et que devra arriver plus tard dans une mise à jour mineure.

Le dernier mais non le moindre est que Sony a déjà quitté ces deux Xperia avec Android 11 mais sans nouvelles importantes qui avait été annoncé, et est-ce que tel que rapporté par les utilisateurs qui ont reçu la mise à jour, par exemple l’application Photography Pro vue sur le Xperia 1 II ne fait pas partie des améliorations, avec sa nouvelle interface pour la caméra.

De même, une autre mise à jour a été signalée pour le téléphone phare actuel de Sony, le Xperia 1 II, qui avait déjà reçu Android 11 à la fin de l’année dernière, bien qu’il soit également ils le conservent avec les correctifs de décembre 2020 dans le firmware 58.1.A.1.178 qui, nous le comprenons, corrige également d’autres petites erreurs et bogues.

