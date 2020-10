Cette année, nous n’avons plus les grandes soirées logicielles pour smartphone telles que nous les connaissions. Au lieu de cela, des présentations ont été faites en streaming pour le monde entier montrant les propositions qui viendront à l’avenir. C’est le cas de Google avec l’arrivée de Android 11, qui cache des secrets qui ne sont pas encore sortis même dans les versions bêta.

De la consommation à son doux nom

Les premières versions des systèmes d’exploitation donnent un aperçu des fonctionnalités les plus importantes qui ont été travaillées jusqu’à présent. C’est dans les versions d’essai que les développeurs voient les autres actualités sur lesquelles la société travaille. Parfois, vous trouvez de bonnes choses et d’autres moins bonnes pour certains utilisateurs, mais cela cache des raisons assez rationnelles.

Le premier de tout est que Android 11 consommera plus de RAM que ses prédécesseurs. Cela a été commenté par Dave Burke, qui fait partie de l’équipe d’ingénierie derrière le système d’exploitation. Dans une interview menée par All About Android, le travailleur de Big G déclare que le système consomme jusqu’à deux gigaoctets de RAM. Cela signifie que c’est un système d’exploitation qui nécessitera beaucoup de ressources pour se déplacer, mais cela a une raison. Actuellement, nous voyons déjà les terminaux ayant 4 et jusqu’à 8 Go dans leur mémoire de traitement, ce qui laisse suffisamment d’espace pour déplacer d’autres applications aussi exigeantes. Mais cela suppose un autre mouvement de l’entreprise et consiste à placer Android GO sur plus de terminaux. Jusqu’à présent, ce dernier était le système d’exploitation le plus léger avec des applications de base et n’était utilisé que dans Terminaux de 1 Go de RAM. Par conséquent, les exigences sont augmentées, ce qui est compréhensible comme nous vous l’avons dit avec l’arrivée croissante de terminaux avec un minimum de 4 Go.

Au cours de l’entrevue, ils ont également parlé d’autres améliorations qui sont en cours de mise en œuvre et dont on ne savait rien jusqu’à présent. L’exemple le plus clair est une fonction de régulation de la consommation d’appareils électroménagers intelligents dans votre maison. Cela vous sera utile pour adapter votre maison à vos besoins ou simplement pour dépenser le moins possible pour économiser davantage sur votre facture.

Et pour revenir à l’autre question qui a attiré l’attention, en laissant de côté le fait que Android 11 consommera plus de ressources, c’était le nom de code d’Android 11. Depuis la dernière version ne donne plus de noms de bonbons au système d’exploitation, mais celui-ci avait des Red Velvet Cake pour attirer l’attention. Bien sûr, cela restera avec la numérotation, mais ce ne serait pas mal de voir un caméo au surnom quelque part dans le système d’exploitation.