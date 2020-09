Google officialisé le Version d’Android 11 pour vos appareils mobiles Pixel, ainsi que pour les modèles d’autres fabricants tels que Xiaomi, Realme ou OnePlus. Après plusieurs mois avec plusieurs bêtas, la version finale d’Android 11 est enfin disponible en téléchargement.

Les nouvelles fonctionnalités incluent un nouvel espace dédié aux conversations au sein de la section notifications, le bulles de messagerie qui nous rappellent cette fonctionnalité que nous avons vue il y a des années dans Facebook Messenger, ainsi que nouvelles commandes pour la lecture multimédia.

Concernant ce dernier, la nouvelle version d’Android comprend un contrôle qui nous permet de sélectionner la destination de la reproduction. De cette façon, nous pouvons changer l’appareil sur lequel la musique est lue de manière plus simple, comme avec AirPlay sous iOS

L’une des fonctionnalités les plus importantes d’Android 11 est la pariez sur la maison intelligente. Il est désormais possible d’accéder à tous les appareils de votre maison en appuyant simplement sur le bouton d’alimentation. Cette version vous permet de les contrôler avec une seule touche et sans avoir besoin d’ouvrir plus d’applications.

En termes de confidentialité, Android 11 intègre des autorisations uniques qui accordera un accès unique à des fonctionnalités telles que l’emplacement, la caméra et le microphone. Les autorisations expirent après la fermeture de l’application et seront à nouveau demandées lorsque l’accès aux capteurs est requis.

Outre les permis uniques, le possibilité de réinitialiser les autorisations dans d’autres applications que vous n’utilisez pas. Combien de fois n’installons-nous pas une application et ne donnons-nous pas l’autorisation d’accéder aux données et de ne pas les utiliser à nouveau? Cette option Android 11 restaurera automatiquement les autorisations d’application inutilisées et nous en informera immédiatement.

Dernier point mais non le moindre, Android 11 met en œuvre la fonction d’enregistrement d’écran. Google avait déjà testé cette fonctionnalité dans Android 10, bien qu’elle n’ait jamais été officiellement publiée et arrive enfin avec la version la plus récente.

L’enregistrement d’écran est l’une des options les plus demandées et les vidéos peuvent choisir d’utiliser le son de l’écran, le microphone ou les deux. Parallèlement à cela, un mode d’édition plus facile des captures d’écran est également proposé.

Quels appareils seront mis à jour vers Android 11?

Photo: David Ortiz | Hypertextuel.

Comme d’habitude, les téléphones Google restent en haut de la liste des appareils pour obtenir d’abord Android 11. Les modèles suivants sont inclus dans la liste.

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3A

Pixel 3A XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

OnePlus a confirmé que ses terminaux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro auront accès à partir d’aujourd’hui, tandis que les fabricants aiment Oppo, Realme et Xiaomi préparez-vous à le recevoir. Concernant Xiaomi, les premiers à le recevoir seront ceux qui participeront à la phase de test et sont les suivants.

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Édition Jeunesse

Xiaomi Mi CC 9 Pro

Xiaomi Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro / Mi Note Lite

Xiaomi Mi 9T

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 Racing Edition

Redmi K20

Pocophone F2 Pro

Pocophone X2

Il Le grand absent de la liste est le Redmi Note 8 Pro, l’un des smartphones les plus vendus de Xiaomi qui, avec le Redmi Note 7, sera à court d’Android 11.

L’article Android 11 est ici et ce sont les mobiles compatibles qui sont mis à jour a été publié dans Explica.co.