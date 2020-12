Plusieurs initiatives de Google au cours des dernières années ont cherché à accélérer les mises à jour du système d’exploitation, telles que les mises à jour du système sur Google Play, bien que peu aient autant de profondeur que Project Treble, un Changement d’architecture Android ce qui simplifie le processus de préparation de la nouvelle version d’Android pour les fabricants.

Les retombées de Treble continuent de se faire sentir, et en plus de l’annonce que Google et Qualcomm proposeront quatre ans de mises à jour à partir de l’année prochaine, nous savons que Android 11 a eu le déploiement le plus rapide à ce jour, battant le précédent record détenu par Android 10.

Nouveau record de déploiement, quoique limité

Le projet Treble a commencé à changer l’architecture du système Android d’Android Oreo, bien que tous les terminaux déjà lancés avec Oreo ne l’aient pas incorporé. Depuis, toutes les versions d’Android qui se sont produites ont battu des records dans la vitesse à laquelle ils ont atteint les utilisateurs.

Toujours basé sur le mot de Google, qui contrôle les données – Android Pie s’est déployé deux fois plus vite qu’Oreo et dans Android 10, l’augmentation a été de 1,5X. Jusqu’à présent, Google avait attendu 300 jours depuis son lancement pour s’exclamer «victoire», même si avec Android 11 il n’a pas attendu si longtemps: le graphique atteint 60 jours après le déploiement. On y voit que Android 11 est venu légèrement plus vite sur plus de terminaux qu’Android 10, bien qu’il n’y ait pas autant de différences que dans les cas précédents.

Bien sûr, le graphique nous parle millions d’utilisateurs actifs et pas de pourcentagesCela a donc une astuce car le nombre total de téléphones Android varie d’une année à l’autre. Google commente que cette année, il y avait 667 millions d’utilisateurs actifs avec Android 10 lorsque Android 11 a été lancé, mais nous ne disposons pas des données des années précédentes.

Depuis Google ne partage plus les données de distribution de la version Android, ni sur son site web ni dans Android Studio -où ils n’ont pas été mis à jour depuis juin- nous devons confirmer avec les miettes d’informations que Google nous jette à ce sujet.

Dans le graphique, nous pouvons voir qu’en effet, Android 11 était auparavant installé sur un plus grand nombre d’appareils, même si pour le moment cela ne nous en dit pas beaucoup plus. Nous attendrons Voyons si Google nous donne plus d’informations à ce sujet lorsque 300 jours se sont écoulés depuis le lancement, comme lors des précédentes occasions.

