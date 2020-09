Google a publié Android 11, version définitive et stable du système d’exploitation qui balaie le segment de la téléphonie mobile avec des parts de marché de plus de 80% dans de nombreux pays.

Google a suivi le calendrier de développement d’Android 11 de la même manière qu’avec les versions précédentes, non affecté par la pandémie de coronavirus, et depuis la première version publique d’Android 11 Developer Preview en février, il a publié des versions bêta jusqu’à atteindre la version finale.

Quoi de neuf dans Android 11

Le vice-président de l’ingénierie de Google, Dave Burke, a déjà défini les objectifs de cette version: « Nous continuerons de nous concentrer sur l’aide aux utilisateurs pour tirer parti des dernières innovations, tout en maintenant la confidentialité et la sécurité une priorité. »

Dans cet esprit et en hommage au numéro de version, Google Espagne a publié 11 nouvelles fonctionnalités de la version. Nous vous les avions déjà référés il y a des mois dans le cadre de la couverture des questions de développement et, avec d’autres, nous soulignons ceux qui nous semblent les plus importants.

Connectivité

Avec lui 5G En voie d’améliorer son degré d’adoption grâce à l’amélioration de l’infrastructure, des offres des opérateurs et de nouveaux terminaux avec support dans toutes les séries, Google a porté une attention particulière aux nouveaux réseaux mobiles, à commencer par les améliorations des API de connectivité d’Android pour profiter de ses capacités et des différents scénarios que l’on peut trouver.

Une nouvelle API de mesure dynamique vérifiera les connexions non mesurées et une autre fournira une estimation de la bande passante. L’interface utilisateur affichera jusqu’à cinq différentes icônes 5G selon le scénario de connexion, un échantillon de la complication du déploiement de ces réseaux et de sa variété selon les régions.

En plus de la 5G, il y aura des améliorations dans d’autres aspects tels que le service de détection d’appels; une plus grande gérabilité des réseaux sans fil Wi-Fi et autres tels que Passpoint.

Sécurité et confidentialité

Google a étendu ses stratégies de défense pour sécurité android dans plus de domaines du système et a ajouté de nouvelles fonctions et API pour les applications. Le support biométrique a été étendu à une plus grande gamme de moyens et de dispositifs; verrous d’accès à la mémoire; stockage sécurisé et partage des données et des identifiants d’identité.

En matière de confidentialité, il y aura une autorisation unique pour les types de données les plus sensibles et non seulement pour l’emplacement, mais aussi pour le microphone et la caméra de l’appareil. Les utilisateurs pourront accorder un accès temporaire à chaque fois qu’une application souhaite accéder aux données.

Android 11 réinitialisera automatiquement les autorisations pour les applications inutilisées et vous enverra la notification correspondante. Vous pouvez toujours ré-accorder les autorisations de l’application la prochaine fois que vous l’utilisez.

Une autre fonctionnalité ajoutée que nous avons rencontrée lors du développement d’Android 10 est le stockage scoped. Une nouvelle fonctionnalité qui donnera à chaque application son propre espace de stockage isolé au lieu de lui donner accès à l’ensemble du système de fichiers. Cela empêchera les services et applications de vérifier tout autre fichier sur les terminaux.

Conversations, personnes et contrôle des médias

Android 11 lance une section spécifique pour conversations dans la section des notifications. Cela facilite leur administration et leur gestion dans des applications telles que la messagerie et vous permet de prioriser les conversations avec les contacts les plus importants afin de ne pas perdre de messages importants.

Une autre nouveauté sera Bulles, un moyen de garder les conversations visibles et accessibles tout en effectuant d’autres tâches. Il sera également possible d’insérer des actifs directement dans les réponses en ligne aux notifications, avec la possibilité de copier / coller des images, par exemple depuis Chrome via le presse-papiers de Gboard.

D’autres nouvelles proviennent du enregistrement d’écran intégré. Vous pouvez désormais capturer et partager l’enregistrement sonore du microphone, de l’appareil ou des deux, sans avoir recours à une application.

D’autres améliorations proviennent du contrôle d’appareils intelligents tels que le thermostat ou Smart Lock avec Android 11 désormais à partir d’un seul endroit en appuyant simplement sur le bouton d’alimentation pendant une longue période. Les contrôles multimédias Ils ont également été repensés à la recherche d’une plus grande utilité. Vous pouvez désormais basculer rapidement l’appareil de lecture, par exemple du casque au haut-parleur.

Enfin, mettez en évidence que Android Auto Désormais, il fonctionnera sans fil pour tous les téléphones Android 11 des véhicules compatibles, ce qui nous permettra d’obtenir vos fonctions de navigation, vos messages ou d’obtenir de l’aide de l’Assistant Google sans avoir besoin de câbles.

Nouveaux facteurs de forme

Google a amélioré permettra d’améliorer la prise en charge des applications spécifiques sur les appareils pliants, tels que ceux qui utilisent l’écran partagé. Il supportera également mieux les écrans avec trous d’épingle comme le Galaxy S20 ou les écrans de type cascade du Huawei P30 Pro.Les applications pourront utiliser toute la surface de l’écran, y compris les bords des courbes.

Images et caméras

La section photographique est de plus en plus importante sur les téléphones mobiles et les nouveaux modèles avec Android 11 améliorent leur prise en charge. Nous voyons de nouvelles balises de métadonnées pour activer les modes bokeh et une nouvelle API pour faire taire la vibration des sonneries, des alarmes ou des notifications lorsque les captures sont actives.

En image, Android 11 a des animations dans des fichiers HEIF; nouveau décodeur d’image pour les applications pour décoder et encoder des images telles que JPEG, PNG, WebP à partir de code natif; ou modes HDMI à faible latence ou en MediaCode, en pensant à améliorer la latence dans les services de streaming vidéo en temps réel comme Stadia.

Entreprise et administration Android

Avec Android 11, les utilisateurs d’Android Enterprise pourront bénéficier des mêmes protections de confidentialité sur leur appareil professionnel que sur leur appareil personnel. Dans le domaine de la gestion informatique, Android 11 offrira des améliorations aux profils de travail des points de terminaison, offrant aux services informatiques une nouvelle gestion des actifs et des contrôles au niveau des appareils pour une utilisation professionnelle.

Mise à jour Android

Depuis Android 10, Google a augmenté ses investissements dans Mises à jour du système Google Play (Mainline Project) pour améliorer la sécurité, la confidentialité et la cohérence dans tout l’écosystème en collaboration avec les fabricants d’appareils. Dans Android 11, ils ont ajouté 12 nouveaux modules évolutifs, pour un total de 22 modules disponibles.

Avec les modules supplémentaires, Google Play enverra plus de correctifs de sécurité et de confidentialité à votre téléphone, de la même manière qu’il envoie des mises à jour d’application. Cela améliorera les correctifs dès qu’ils seront disponibles, sans avoir à attendre une mise à jour complète du système d’exploitation.

Disponibilité d’Android 11

Android 11 sera disponible immédiatement dans certains terminaux Pixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO et realme et plus particulièrement dans les suivants:

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3A

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4A

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro (Amérique du Nord, UE, Inde)

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

OPPO Trouver X2

OPPO Trouver X2 Pro

Realme X50 Pro

Dans les semaines / mois à venir, d’autres marques et modèles seront incorporés et les smartphones pris en charge recevront des mises à jour via OTA, bien que nous n’ayons pas de dates spécifiques pour chacun des fabricants.

À cet égard, il convient de noter les efforts de Google pour prendre en charge et maintenir plus de 1,3 milliard d’appareils activés chaque année avec Android. Et chacun « de son père et de sa mère ». Maintenant c’est au tour des fabricants. Les ventes de smartphones sont en forte baisse et les utilisateurs apprécient de plus en plus le support logiciel. S’assurer d’un délai adéquat (plusieurs fabricants comme Samsung ont annoncé une augmentation de 2 à 3 ans) et proposer des mises à jour Android dans un délai raisonnable sera la clé.

Google a également publié le code source d’Android 11 dans le projet Android Open Source (AOSP) pour permettre aux développeurs de travailler plus facilement avec la nouvelle version.