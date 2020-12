Après que la mise à jour stable du Samsung Galaxy S20 bat son plein, le Samsung Galaxy Note 20 sont les prochains à recevoir One UI 3 basé sur Android 11. Sans bêtas, bien que pour le moment aux États-Unis et entre les mains de l’opérateur AT&T.

Android 11 sera le système d’exploitation star de 2021 pour plus que son évolution, Android 12, n’est pas loin des premières bêtas en développement: la plupart des marques ont confirmé leur calendrier de mise à jour. Samsung fait partie de ces marques depuis qu’il a détaillé les dates d’une grande partie de son catalogue. Si nous regardons le Samsung Galaxy Note 20, les «phablets» doivent attendre janvier 2021. Mais pas tous, Les modèles AT&T aux États-Unis reçoivent la nouvelle version.

Mise à jour de 2,5 Go avec One UI 3 et Android 11

Les premiers propriétaires d’un Samsung Galaxy Note 20 à recevoir la mise à jour tant attendue sont les clients de l’opérateur AT&T aux États-Unis. Là, la mise à jour a été publiée avec numéro de build ‘N98xUSQU1CTL2’ et 2,5 Go de poids. Une fois mis à jour, le Samsung Galaxy Note 20 et le Samsung Galaxy Note 20 Ultra passent aux dernières versions du système et également à la couche personnalisée; avec l’inconvénient de conserver le correctif de sécurité d’octobre (pour le moment).

Comme cela s’est déjà produit avec la mise à jour du Samsung Galaxy S20, le Note 20 avec One UI 3.0 reçoit des améliorations esthétiques notables, le nombre de widgets dans Always On Display est étendu, une plus grande compatibilité avec les téléviseurs en mode DeX sans fil est incluse, les applications de Samsung est mis à jour, Bixby acquiert plus de puissance et de mobiles recevoir les améliorations intrinsèques d’Android 11; comme une consommation d’énergie réduite, des réponses rapides améliorées et une confidentialité accrue.

Pour le reste du monde, nous devrons encore attendre: la date que nous avons confirmée est le début du mois de janvier. Même ainsi, il ne serait pas étrange pour Samsung d’avancer le déploiement afin que tous les utilisateurs d’un Galaxy Note 20 aient leur mobile mis à jour dans quelques semaines: nous garderons une trace de la mise à jour.

Via | Sammobile

