Après le lancement d’Android 11 sur les smartphones Google et autres appareils compatibles, c’est maintenant au tour de Android 11 Go. La version du système d’exploitation mobile axée sur les téléphones bas de gamme est disponible à partir d’aujourd’hui et cela comporte quelques surprises.

Dans un article de blog, Google a révélé que les applications s’ouvrent 20% plus rapidement que dans Android 10 Go, il sera donc plus facile de basculer entre les applications. Google mentionne que ses partenaires ont demandé d’améliorer les performances des smartphones d’entrée en termes de vitesse, de stockage et de mémoire.

À partir du mois prochain, Android 11 Go atteindra tous les appareils avec 2 Go de RAM. Il s’agit d’un changement pertinent par rapport à Android 10 Go, qui nécessitait 1,5 Go de RAM et l’ajustement des performances est compris. Selon Google, avec 2 Go d’applications ouvertes 20% plus rapidement et avec 270 Mo de mémoire supplémentaire disponible, les utilisateurs peuvent exécuter trois ou quatre applications en arrière-plan.

Android 11 Go hérite des fonctionnalités importantes d’Android 11

Comme dans la version principale, l’édition Go d’Android 11 intègre un nouvel espace de conversations dans les notifications afin qu’elles soient plus faciles à gérer. Une autre fonction héritée de son frère aîné concerne la vie privée et autorisations uniques.

Cette option accorde accès unique aux caractéristiques mobiles telles que l’emplacement, la caméra et le microphone. Si vous souhaitez avoir un meilleur contrôle de votre vie privée, vous pouvez utiliser cette option, même si vous devez prendre en compte le fait qu’il sera nécessaire de réactiver les autorisations lorsque vous aurez besoin d’accéder aux capteurs.

Android 11 Go Edition tire parti de la taille de l’écran grâce au navigation gestuelle. Maintenant est plus fluide revenir en arrière, ouvrir l’écran d’accueil ou faire défiler les applications à l’aide des gestes par défaut.

Une autre nouveauté est Safe Folder, qui protège nos fichiers au moyen d’un code PIN à quatre chiffres dans un dossier crypté. Cette fonctionnalité fait partie de Files by Google, une application qui a fait ses débuts en 2017 dans le but de mieux gérer notre contenu et qui compte actuellement 150 millions d’utilisateurs mensuels.

L’édition Android 11 Go sera disponible à partir d’aujourd’hui pour les appareils d’entrée de gamme.

