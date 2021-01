Nous sommes en 2021, ce qui signifie qu’à un moment donné de la saison, la prochaine version d’Android devrait arriver. En observant l’expérience de ces dernières années, personne ne doute à ce stade que ce que nous verrons sera Android 12 et des fuites commencent déjà à apparaître parmi les médias spécialisés.

Mais en plus de ces fuites, Google lui-même a également glissé certaines de ses futures fonctionnalités, des fonctionnalités basées sur les suggestions des développeurs qui produisent des applications et des jeux pour le système d’exploitation. Par exemple, meilleure intégration des autres magasins d’applications avec Google Play, mais nous allons collecter tout ce qui a été filtré et commenté jusqu’à présent.

Quelques améliorations à venir sur Android 12

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, Google a écouté ses développeurs et a exprimé l’espoir que la prochaine version d’Android (voir Android 12) facilitera l’installation d’autres magasins d’applications sur les téléphones mobiles. Google apportera également des modifications à la politique de paiement de Google Play et rendra votre système de paiement obligatoire pour les achats via l’application ainsi que dans les abonnements ou achats de produits dans le cloud.

En plus de cela, tout indique que Google implémenterait un pare-feu propriétaire dans les tripes d’Android 12. Cela a été révélé à travers le code de ce qui semble être la prochaine version du système d’exploitation. Ce code fait référence à un “mode réseau restreint”, un pare-feu qui empêcherait l’accès à Internet aux applications non autorisées par le système, ce qui pourrait contribuer un degré de sécurité plus élevé contre les attaques de logiciels malveillants, applications piratées et autres logiciels malveillants.

Améliorations des applications, de la sécurité, de l’expérience de jeu et du multitâche

Gérer les applications installées mais obsolètes Android 12 serait également amélioré à l’avenir. Apparemment, Google travaillerait à ajouter un nouvel état pour les applications qui n’ont pas été utilisées depuis longtemps. Les états actuels des applications installées (démarré, suspendu, repris, arrêté, détruit) seraient rejoints par un sixième état: mis en veille prolongée. On ne sait pas ce qui arrivera à ces applications que le système gèlera en raison de sa faible fréquence d’utilisation, mais en principe, son utilisation des ressources du téléphone serait limitée pour fournir une plus grande fluidité au reste.

Google améliorera la gestion des applications en écran partagé avec des “ paires d’applications ”

Parmi les dernières fonctionnalités filtrées, nous trouvons également un nouveau gestionnaire d’applications en écran partagé, qui recevra apparemment le nom de “ Paires d’applications ” et qui cela facilitera l’utilisation de deux applications en même temps. Google pourrait vous permettre de sélectionner deux applications dans la liste des applications récentes et de les associer afin qu’elles s’ouvrent directement en écran partagé. Nous ne savons pas si cela peut être préfixé pour qu’ils s’ouvrent toujours par paires ou s’il devra être activé à chaque exécution.

Android 12 devrait être bientôt connu car le programme bêta ouvert devrait se conclure avec son lancement en août ou septembre

Enfin, Android 12 pourrait inclure prise en charge complète des vibrations sur les commandes physiques, quelque chose qui améliorerait considérablement l’expérience de jeu avec un téléphone mobile, une tablette ou un téléviseur qui intègre cette version du système d’exploitation. Ainsi, Android 12 permettrait à ces contrôleurs physiques d’être synchronisés comme des contrôleurs de jeu complets, ce qui permettrait d’exploiter les mécanismes de vibration internes de ceux qui les possèdent, comme les contrôleurs de la PS5 ou des nouvelles Xbox Series S et Series X.

Tout cela tombe dans les bassins de futures fonctionnalités d’un Android 12 qu’il faut connaître le premier semestre de cette année, puisque les différentes phases bêta doivent être développées avant un lancement définitif qui aurait lieu, si le calendrier ne s’écarte pas trop par rapport aux générations précédentes, vers les mois d’août ou de septembre.

