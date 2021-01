Bien qu’il existe déjà de nombreuses parties d’Android qui ont été extraites de son cœur principal et qui, par conséquent, sont mises à jour indépendamment et plus fréquemment que le système, certaines sont encore piégées dans le code système. Certains d’entre eux ont à voir avec l’apparence de certaines parties du système d’exploitation pour l’utilisateur, telles que polices système et packs d’emojis.

Certaines applications ont leurs propres emojis, comme celles que nous trouvons présentes dans les applications de messagerie telles que WhatsApp, Telegram et entreprise, mais d’autres appartiennent au système lui-même. Apparemment, Android 12 pourrait signifier la rupture entre le système et ces deux composants graphiques. Les deux pourraient se séparer pour se séparer, de sorte que nous avions de nouvelles polices et emojis plus fréquemment.

Emojis indépendamment de la version du système d’exploitation

Selon Android Police, Google travaille sur cette fonctionnalité ou particularité depuis novembre 2020, en vue de l’inclure dans le futur Android 12 que nous connaîtrons cette saison. Avec cette mise à jour, les polices et les emojis sortiraient de la partition système et ils seraient incorporés dans la partition de données.

Cela signifierait que les polices et les emojis Android continueraient d’être accessibles par les différentes applications, qu’il s’agisse d’applications tierces ou développées par Google lui-même, mais aussi pourrait être mis à jour séparément, via Google Play, comme d’autres parties du système d’exploitation actuellement indépendantes.

Ainsi, bien que accessibles, ils ne puissent pas être écrasés par des logiciels malveillants ou des attaques de tiers, Google réserverait l’accès en écriture à ce dossier externe avec l’autorisation system_server, afin que lui seul puisse les mettre à jour de l’extérieur via Google Play ou, par exemple, via les correctifs de mise à jour mensuels qu’il publie déjà en tant que mises à jour de sécurité.

Nous devrons attendre un certain temps pour savoir si ces changements arriveront enfin avec Android 12 bien qu’Android Police prévienne déjà que XDA a chassé ces modifications l’année dernière et qu’elles étaient toujours en développement actif et non fusionnées avec le code système, ce qui se passe maintenant. C’est pourquoi les pools suggèrent que nous verrons les polices et les emojis séparément du système dès l’arrivée d’Android 12.

Via | Police Android