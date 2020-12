Android 16 prend vie avec un hommage qui mélange Dragon Ball et Cyberpunk 2077

Android 16 reprend vie dans le monde de Cyberpunk 2077

La saga Dragon Ball était rempli de moments incroyables. Dans son intrigue, il a été possible de voir le évolution du personnage et l’inclusion de méchants assez puissants.

Et entre le les antagonistes les plus importants la Android 16, 17 et 18, qui est venu créer le chaos et la destruction pour différentes nations. Et malgré le fait que les plus connus et les plus populaires de la saga ont eu 17 et 18 ans, Android 16 a été l’un de ceux qui ont réalisé marquer la vie de beaucoup par leurs paroles.

Bien sûr, c’était un personnage assez intéressant, car par son apparence, il ressemblait à un Android sans scrupules, mais la réalité est que c’était un être très sensible. En raison de tout cela, un utilisateur d’ArtStation a voulu rendre hommage à ce personnage en s’inspirant de l’un des Les jeux vidéo les plus controversés de la dernière décennie: Cyberpunk 2077. Vous verrez le résultat ci-dessous.

Dragon Ball et Cyberpunk 2077 à travers un crossover très original

Dans l’image, vous pouvez voir le Android 16 comme s’il vivait dans le jeu vidéo Cyberpunk 2077. Vous pouvez clairement voir que le personnage présente le couleurs des personnages officiels: vert et noir, mais le style du la robe est assez futuriste.

Pensez-vous qu’ils incluront Android 16 dans les nouveaux versements de Dragon Ball?

Image vedette | Img9.uhdpixel

