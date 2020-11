Les personnages Android 17 et 18 sont parfaitement construits dans la série, mais leur connotation de Android C’est très flou puisque ces personnages, bien qu’ils aient été créés dans un laboratoire, s’est toujours posé la question de savoir s’ils sont complètement robots ou partiellement humains. Et de ceux qui se demandent le plus pourquoi Android 18 Est-ce un Cyborg ou est-ce un Android? Regardons les tests.

Tout d’abord, avant de commencer, ce cosplay Android 18 en mode décontracté est le meilleur que vous ayez vu ces derniers temps, revenons maintenant à la théorie, créée par Dr héros détruire Goku, Android 18 Il a été créé à partir d’une base humaine. Être un Android dans la série a une signification d ‘”humains artificiels”, toujours construit sur la base de caractéristiques humaines, et dans la série il y a beaucoup de diversité de ce type de personnages mécaniques, cependant, l’un d’eux se démarque au fur et à mesure que la série progresse, Android 18 devient maman.

La théorie d’Android 18 s’il est un cyborg ou non est pour un grand débat

C’est pourquoi enquêter sur son fonctionnement bio, sachant que les robots ne peuvent pas procréer, un débat a été suscité sur la véritable origine de Android 18, et il est devenu clair, dans diverses parties de l’anime et du manga que Android 18 est un cyborg. Dans les conversations de Goku et Krillin, où Goku a le même doute, il précise que Android 18 est un cyborg.

Mais alors Pourquoi s’appelle-t-il encore android s’il n’est pas complètement mécanique? Cela peut avoir été une erreur de traduction, où «humains artificiels» au Japon a des termes comme Jinzou-Ningen qui sont directement associés aux androïdes, cependant, la série confirme qu’elle n’a pas créé de guide des différents humains artificiels qui y coexistent.

