L’une des fonctionnalités de tous les téléphones mobiles est la possibilité d’envoyer des fichiers. Bluetooth a toujours été une bonne alternative au-delà de l’infrarouge, mais avoir une fonctionnalité native du système d’exploitation de Google était presque une priorité. Enfin, la longue attente de tous les utilisateurs a abouti à Nearby Sharing, la nouvelle fonctionnalité de partage de données Android.

Le partage à proximité est désormais disponible sur Android

L’une des fonctionnalités que les utilisateurs Apple apprécient entre eux est le célèbre AirDrop. C’est un système pour envoyer des données entre des appareils à proximité tant qu’ils ont un système iOS ou iPadOS. Jusqu’à présent, les utilisateurs du concours de la pomme mordue devaient utiliser d’autres méthodes de transfert telles que les applications de messagerie, mais ce sera très bientôt dans le passé.

Il s’avère qu’il est enfin arrivé Partage à proximité sur les appareils Android. Il s’agit d’une fonction similaire à celle que nous avons mentionnée précédemment: une capacité de tout appareil Android à envoyer un fichier à un autre de la signature chaque fois qu’il se trouve à proximité. Cela peut être fait de deux manières, à la fois en ligne et hors ligne. LLe premier nécessite que ces deux appareils soient sur le même réseau WiFi, tandis que le second nécessite que Bluetooth soit actif pendant l’expédition.

Son utilisation est très simple comme on le voit dans la vidéo de démonstration de la firme américaine: choisissez d’abord le fichier à envoyer, cliquez sur l’option de partage, trouvez les utilisateurs avec un compte Google qui sont connectés à votre portée et envoyez-le. Une fois le fichier envoyé ou reçu, vous recevrez une notification et vous pourrez l’ouvrir avec l’application correspondante. Ce dernier est important, car vous pouvez envoyer à partir de photos, via des fichiers PDF ou même des adresses qui peuvent être ouvertes dans Google Maps.

Disponible à partir d’Android 6.0

Un autre point intéressant de Le partage à proximité signifie que la fonctionnalité est chiffrée de bout en bout, donc personne ne peut intercepter le fichier que vous envoyez. Vous pouvez également configurer la fonction à votre guise pour que votre terminal soit plus ou moins visible lorsque quelqu’un partage des données. De cette façon, vous pouvez choisir que seuls vos amis vous voient ou voient toutes les personnes connectées.

Seulement deux dernières notes: La première est que la vitesse varie non seulement en fonction du poids des données, mais également en fonction de l’utilisation du support puisqu’il sera plus rapide grâce au WiFi. L’autre point est que cette fonction sera disponible pour les appareils qui utilisent Android 6.0 et les versions ultérieures.