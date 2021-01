Google distribue déjà Android Auto 6.0 sur Google Play, et vous pouvez le télécharger à l’avance via son APK. Ce n’est pas la révolution à laquelle on s’attendrait après avoir atteint une nouvelle version majeure, même si au moins elle anticipe l’une des nouveautés qui devrait arriver: le fonds d’écran pour android auto.

Nous avons appris en novembre qu’Android Auto vous permettrait de personnaliser son apparence avec des fonds d’écran, et il était présumé que Google profiterait de la prochaine mise à jour majeure d’Android Auto pour lancer ce développement et d’autres. Enfin, Android Auto 6.0 est là et il n’y a pas de gros changements visibles. Sous le capot, oui, on a découvert que nouveaux fonds d’écran inclus utilisable lorsque cette fonction est activée.

Personnalisation d’Android Auto, plus proche

Android Auto va pratiquement une version majeure par an. La version 5.0 est sortie début janvier 2020 et, un an plus tard, c’est au tour d’Android Auto 6.0. Changer le nombre, mais rien d’autre, du moins pour le moment. Google a l’habitude parfois frustrante d’introduire des améliorations à distance et ne coïncide pas avec la sortie d’une nouvelle version, il faudra donc attendre.

Depuis Android Auto, plusieurs nouvelles fonctionnalités sont attendues qui ont été révélées après avoir examiné l’APK des versions précédentes. Le premier est le support pour changer le fond d’écran. Nous l’avons rencontré en novembre et avec une collection quelque peu aléatoire de fonds d’écran, qui ont maintenant changé dans le dernier APK Android Auto, selon 9to5Google.

Si, lors d’occasions précédentes, sept fonds d’écran étaient découverts qui finiraient dans Android Auto, ils le sont maintenant douze arrière-plans d’inspiration automobile avec des routes, des détails de couture de siège et autres.

Ces fonds d’écran pas encore disponible dans Android Auto 6.0, ainsi qu’une autre nouveauté découverte dans les versions précédentes: les raccourcis vers les commandes de l’assistant.

Compte tenu du fait que les indices de ces deux nouveautés se trouvent dans l’APK, il est plus que probable que Google active les actualités plus tard, de manière à l’échelle en commençant par quelques utilisateurs. Pour le moment, tout ce que vous pouvez faire est de garder l’application à jour et d’être patient.

Android Auto: Google Maps, multimédia et messagerie

Via | 9to5Google

Partagez Android Auto 6.0 maintenant disponible, en anticipant les nouveaux fonds d’écran en route