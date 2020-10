Les voitures les plus modernes intègrent déjà un programme compatible avec les téléphones Apple et Android dans leur navigateur de bord. Cela leur permet de reconnaître le terminal et de configurer le logiciel pour le rendre compatible avec le système d’exploitation. Vous pouvez ainsi profiter de tous les avantages de votre téléphone en voiture, ou du moins des plus essentiels. Dans le cas d’Android, il semble qu’une fonction importante telle que est la nouvelle présence de Google Agenda dans Android Auto.

Le calendrier est maintenant dans Android Auto

Google a fait peau neuve à son application de voiture. Maintenant, il est plus propre et plus facile à utiliser, mais surtout rapide à utiliser pendant la conduite. Et c’est que dans un arrêt comme un feu de signalisation, vous pouvez changer d’application avec facilité, bien que l’application vous donne la possibilité de revenir à celle que vous avez en arrière-plan ou même de la contrôler.

Mais dans la vie quotidienne de n’importe qui, vous avez besoin d’un certain contrôle sur ce que vous allez faire dans la journée et vous avez besoin d’une application de calendrier. Celui d’Android est très complet et vous pouvez enfin l’utiliser depuis Android Auto. Pour être plus exact, Android Auto récupérera une fonction perdue après la mise à jour.

Si vous faites partie de ceux qui ont essayé l’application à l’époque, vous saurez qu’il y avait des cartes dans lesquelles vous aviez les dernières notifications de votre smartphone. Cependant, faire le changement a perdu la fonction, mais reviendra bientôt. Ceci est confirmé par 9to5Google la dernière mise à jour qu’ils ont testée, 5.4, incluait la possibilité de naviguer vers l’emplacement qui apparaîtra dans leurs prochains événements. Que vous puissiez ou non ajouter des rappels vocaux pendant que vous conduisez est une hypothèse, mais une meilleure intégration de Google Agenda est une excellente nouvelle.