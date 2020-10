Quiconque a un smartphone en sa possession sait à quel point il est bon de voyager dans un lieu inconnu. Tout cela se faisait auparavant grâce à des guides de voyage qui ressemblaient à des bibles, mais qui ne manquaient à aucun véhicule à quatre roues. La technologie a été la grande aide pour cette transition qui a même remplacé l’ancien GPS pour les mobiles. Dans le cas des mobiles Android, il y a l’option Android Auto qui vous permet désormais d’utiliser Google Maps en mode paysage.

Android Auto dans le paysage pour les cartes

Google Maps est l’application préférée des utilisateurs qui doivent se rendre dans un endroit inconnu. De plus, grâce à la puissance d’Internet et à l’interaction des utilisateurs, les informations sont mises à jour minute par minute pour que vous ne preniez pas la route qui a des rétentions, elle vous avertit des radars, de la vitesse que vous prenez et bien sûr des sections en ceux qui sont payants (à éviter).

Mais quand il s’agit de l’utiliser sur une longue route ou lorsque vous montez dans votre voiture, toujours vous pouvez compter sur l’aide d’Android Auto. Nous vous avons déjà parlé de cette fonction à de nombreuses reprises, mais le problème est que tout ce que vous pouviez contrôler, vous deviez le faire à partir de l’écran vertical. Cela fait que certaines applications perdent des informations ou sont moins conviviales, c’est pourquoi elles ont dû être optimisées.

C’était le cas avec Google Maps, qui peut désormais être mieux utilisé au format paysage dans Android Auto. Selon ce que 9to5Google a à dire, la grande nouvelle qui atteindra bientôt les utilisateurs de l’application Mountain View est une changement de conception dans la section de navigation. Comme vous pouvez le voir, le design est beaucoup plus simple et visuellement propre. Vous n’avez plus besoin de remplir tout l’écran pour les invites ou pour contrôler les paramètres dans ce mode. Cela améliore également l’attention dans la section puisque même la configuration se déplace sur le côté, exposant le chemin que vous devez suivre.

Les modifications de conception sont unifiées dans Android Auto

Comme nous l’avons mentionné il y a quelques mois, Google avait changé la conception de l’interface Android Auto. L’aspect actuel est beaucoup plus propre et plus soigné que le précédent, bien qu’il y ait des choses qui manquent comme la présence de notifications de message sur l’écran initial. Cette nouveauté du changement d’apparence de Google Maps dans la version mobile est une nouveauté qui montre clairement que Mountain View continue d’apporter des améliorations à son application.