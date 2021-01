Chaque année, nous dépensons de plus en plus d’argent sur les applications et les jeux.

Écrit par Carlos Rubio Mazas sur Google Play

Laissons de côté le clickbait manuel qui a le titre de cet article. Tout le monde sait que les utilisateurs d’iPhone dépensent beaucoup plus d’argent en applications, jeux et services que leurs collègues Android.. Ce n’est pas parce qu’Android est considéré comme «pauvre» et iOS «riche» – ce qui est le contraire en Chine – mais simplement parce qu’il est vrai que la boutique d’applications Apple «invite» plus à acheter que Google.

Bien sûr, cette tendance des utilisateurs iOS ne va pas changer. Les dernières données fournies par Sensor Tower indiquent que L’écart de dépenses des applications entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android ne cesse de croître Et maintenant avec Noël entre les deux, bien plus encore.

Les utilisateurs d’Apple dépensent deux fois plus en applications et en jeux que les utilisateurs d’Android

Parlons de chiffres. Selon les dernières données, les utilisateurs ont dépensé pas moins de 407 millions de dollars en applications de l’App Store et du Play Store au mois de novembre., une augmentation de près de 35% par rapport à novembre de l’année dernière.

Noël a provoqué une augmentation encore plus importante et c’est que le chiffre augmente de 9 milliards de dollars de plus au cours du mois de décembre. Au total, ce 2020 nous avons dépensé plus de 100 milliards de dollars. Un nombre absolument record compte tenu de tout ce qui s’est passé cette année.

Bien entendu, l’App Store d’Apple est couronné comme le grand gagnant en termes de dépenses. De l’argent total dépensé pour les jeux et les applications, le magasin pour garçons de Cupertino a reçu 68,4% des dépenses totales, une augmentation de plus de 35% par rapport à l’an dernier.

L’App Store propose des applications payantes uniques qui ne sont pas sur Android, c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les utilisateurs d’iPhone dépensent plus. Une autre raison peut être que le prix moyen des téléphones Apple dépasse celui des téléphones Android. Un utilisateur qui dépense 900 $ sur un iPhone est plus susceptible d’acheter des applications et les jeux tandis que celui qui utilise un téléphone Android bas de gamme n’est pas tellement intéressé par la technologie que de dépenser de l’argent sur des applications.

Quoi qu’il en soit, les utilisateurs américains environ 130 millions de dollars ont été dépensés pour les deux magasins le jour de Noël seulement.