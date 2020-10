De plus en plus d’utilisateurs jouent sur leurs téléphones Android en utilisant un j’envoie, comme la PS4, la Xbox One ou la Nintendo Switch, surtout maintenant que grâce à Stadia ou Geforce Now, nous pouvons jouer à des jeux console et PC sur notre Android.

Le système d’exploitation Android prend actuellement en charge les contrôleurs de console et toute manette de jeu HID, mais quoi ne supporte pas actuellement les vibrations, mais cela pourrait changer dans la prochaine version d’Android.

Android pourrait ajouter un support à la vibration des commandes

Au cours des derniers mois, les utilisateurs se plaignent de plus en plus d’un manque de vibration dans les commandes. De plus en plus de jeux de qualité arrivent et l’expérience de jeu n’est pas complète lorsque vous jouez avec une manette car vous ne pouvez pas profiter de la vibration. Par exemple, sur Stadia, la vibration ne fonctionne qu’avec votre manette officielle. Oui toutes ces plaintes ont poussé Google à reconsidérer.

En mars 2019, un utilisateur a signalé ce problème de compatibilité et quelques semaines plus tard, un employé de Google, après avoir consulté l’équipe Android, a répondu “Statut: il ne sera pas résolu (obsolète)” mais en juillet de cette année, un autre utilisateur a de nouveau signalé ce problème auquel Google a récemment répondu que “la fonctionnalité sera considérée pour une prochaine version”.

Cela signifie que l’équipe Android étudiera s’ils ajoutent un support à la vibration des commandes dans les prochaines versions, mais cela ne garantit pas que cela se réalisera dans Android 12. Google devrait ajouter cette compatibilité si demandée par les utilisateurs qui jouent à des jeux Android ou à des services de jeux en streaming avec un contrôleur et souhaitent profiter de l’expérience plus immersive qu’offre la vibration.

Via | 9to5Google