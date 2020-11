UWB est l’acronyme d’ultra-haut débit, une technologie de communication à courte portée qui n’est pas nouvelle, mais qui fait son grand retour ces jours-ci avec le soutien d’Apple, Samsung, Sony ou Xiaomi. Après que l’UWB a atterri sur Android avec le Samsung Galaxy Note 20, Google travaille déjà sur le support officiel UWB sur Android.

Pour l’instant, les seuls téléphones Android lancés avec le support UWB sont le Samsung Galaxy Note 20, pour lequel Samsung a dû créer sa propre implémentation dans son logiciel. Pour unifier l’utilisation et permettre aux développeurs d’utiliser plus facilement ce type de connectivité sous une seule implémentation, Google a ajouté un API UWB vers Android.

Connectivité UWB sur Android

Nous entendons depuis des années que la connectivité ultra-large bande était l’avenir, et bien que la technologie ait été quelque peu éclipsée par Bluetooth et NFC, UWB présente dans un bon nombre de améliorations par rapport à BluetoothVitesse de transfert plus élevée, précision de localisation plus élevée, faible génération d’interférences et avantage théorique par rapport au Bluetooth pour le transfert de matériaux.

Compte tenu de ce qui précède, il est compréhensible que les grands de la technologie investissent depuis longtemps dans UWB et en promeuvent l’utilisation par le biais d’associations telles que l’Alliance UWB. Cette année, en outre, c’est quand la connectivité UWB sur mobile a commencé à se réaliser, car il est inclus dans l’iPhone 11 et supérieur et le Galaxy Note 20.

Le nom ultra-large bande est clair par rapport à d’autres connexions sans fil telles que Bluetooth ou NFC

Maintenant, le code Android AOSP révèle que Google travaille sur l’API UWP officielle, formalisant ainsi son utilisation et, ce qui est plus important, unifiant son utilisation avant d’avoir une implémentation différente par chaque fabricant.

Cette API est encore un peu verte, donc ne sait pas s’il sera prêt pour Android 12, bien que ce soit une première étape. La technologie UWB elle-même commence également à décoller maintenant, car Samsung ne l’utilise, pour le moment, que pour rechercher des appareils avec SmartThings Find.

