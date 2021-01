Qu’est-ce qui pousse plus vite, la capacité des smartphones ou la taille des applications? La plupart des utilisateurs estiment que ce dernier, c’est pourquoi les responsables des systèmes d’exploitation des appareils, comme Android, travaillent constamment à trouver des solutions pour optimiser l’utilisation de l’espace disponible. Et c’est que son absence suppose non seulement une gêne pour l’utilisateur, mais dégrade également sensiblement les performances de l’appareil.

Ainsi, et comme nous l’avons détecté aujourd’hui par un tweet de Mishaal Rahman, les développeurs d’AOSP (Android Open Source Project, Android Open Source Project) travaillent sur une nouvelle fonction de mise en veille prolongée pour les applications (à ne pas confondre avec la fonction d’hibernation présente dans certains systèmes d’exploitation), et qu’elle viserait à réduire l’espace occupé à la fois par les applications et les fichiers qu’elles génèrent et qui, d’après ce qu’il suit, ne serait utilisé qu’avec des applications qui ne le font pas sont utilisés régulièrement.

Bien que nous en sachions encore très peu sur cette future fonction Android, tout indique que viendrait compléter d’autres fonctions du système d’exploitation à cet effet, comme le nettoyage automatique des données, ainsi que des fonctions spécifiques ajoutées par certains fabricants à leurs couches de personnalisation au-dessus d’Android. À cet égard, certains utilisateurs ont souligné que ce mode de mise en veille prolongée pourrait ressembler à l’économie d’énergie adaptative de Samsung.

Selon la définition de la fonction d’hibernation que l’on peut voir sur le site AOSP, Il semble que son fonctionnement variera selon que l’appareil n’a qu’un seul utilisateur ou, au contraire, qu’il est utilisé par plusieurs personnes, chacun avec son propre compte utilisateur. Actuellement, Android est déjà capable de supprimer le cache associé aux applications, soit sur un appareil avec un ou plusieurs utilisateurs, mais les théories suggèrent que, sur les appareils avec un seul utilisateur, à l’avenir, le système d’exploitation pourrait également compresser ou même supprimer l’application complète (en conservant les données utilisateur, oui).

C’est quelque chose qui Les utilisateurs iOS le trouveront familier, puisque le système d’exploitation d’Apple pour ses appareils a déjà une fonction similaire, qui peut être activée de sorte qu’en raison du manque d’espace, les applications sont désinstallées, mais leurs données et leur icône sur l’écran d’accueil sont conservées. En un clic, l’application sera téléchargée à partir des serveurs d’Apple et l’utilisateur pourra à nouveau l’utiliser normalement. Microsoft envisage également ce modèle pour les applications installées à partir du Microsoft Store sur Windows 10.

Cependant, il n’est pas clair si le mode d’hibernation des applications Android fonctionnerait de la même manière ou, au contraire, il choisirait de réduire la taille des applications en veille prolongée sur l’appareil, mais sans les éliminer. Est plus, même il est possible que les utilisateurs puissent choisir l’un ou l’autre modèle, que des listes blanches peuvent être établies (c’est-à-dire que les applications ajoutées ne sont jamais mises en veille prolongée), que l’hibernation peut être effectuée automatiquement ou à la demande de l’utilisateur …

Il y a de nombreuses opinions qui suggèrent que la mise en veille prolongée des applications pourrait faire ses débuts sur Android 12, bien que pour le moment toutes soient des théories. Il faudra encore attendre un peu pour savoir si, enfin, cette fonction sera similaire à celle d’iOS ou, au contraire, AOSP nous surprend avec une version améliorée de celui-ci.