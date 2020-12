Après la refonte de l’interface Android TV avec l’apparition du dernier Chromecast, Google a également renouvelé la boutique d’applications: Android TV Play Store propose des cartes plus grandes, un aperçu de l’application et un design beaucoup plus graphique. Maintenant disponible sur les téléviseurs et lecteurs compatibles.

Le Chromecast avec Google TV est le grand pari de l’entreprise sur le contenu multimédia à domicile: au-delà d’être un support pour envoyer du contenu depuis le téléphone, Google a adapté son utilisation à fournir des capacités de ‘Smart TV’ à n’importe quel téléviseur. Cette fonctionnalité n’est pas seulement imposée avec le matériel, mais aussi avec le logiciel; qui a été renouvelée dans l’esthétique. Pas seulement l’interface: l’App Store a récemment adopté le look de Google TV.

Interface qui ne rompt pas avec le style de Google TV

La dernière mise à jour du Google Play Store sur Android TV est désormais disponible pour la plupart des appareils équipés de ce système: la nouvelle version s’installe automatiquement pour offrir un look beaucoup plus moderne. Comme nous l’avons dit précédemment, l’interface renouvelée du magasin offre une continuité avec l’esthétique de Google TV. Le saut entre les deux espaces est tellement minime qu’il ne donne pas l’impression de parcourir le magasin.

Google a adapté la grille d’application pour proposer une couverture avec des cartes beaucoup plus grandes. Dans la zone supérieure de cette couverture apparaissent les applications qui se démarquent des autres; offrant un aperçu qui joue en arrière-plan de l’écran.

L’onglet de chaque application présente la description au premier plan avec un très gros bouton «Installer». Les captures d’écran sont grandes et autorisez un aperçu complet en cliquant sur chaque photo. Et le magasin propose des recommandations similaires pour compléter l’éventail des possibilités offertes à l’utilisateur.

En bas de la page d’accueil, le magasin propose toutes les catégories disponibles avec un grille d’application qui s’affiche en tant que lanceur. Tout ce que vous avez à faire est d’accéder à l’une de ces applications afin que l’installation ne prenne pas plus de quelques secondes.

Le nouveau design de l’App Store d’Android TV est désormais disponible, comme nous l’avons dit: Google a mis à jour tous les lecteurs et téléviseurs avec la version 22.9.09.21. C’est un changement esthétique qui n’inclut pas de nouvelles fonctionnalités.

Via | Smartdroid.de

Partager Android TV renouvelle son Play Store comme Google TV