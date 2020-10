Google a annoncé une série d’améliorations visant à contrôler l’utilisation des données d’Android TV lorsqu’il est utilisé sans Wi-Fi, c’est-à-dire connecté à un hotspot ou à l’aide d’une connexion de données. Ces développements se présentent sous la forme d’une nouvelle application publiée sur Google Play, Android TV Data Saver.

Android TV Data Saver comprend trois options dans sa première version: un assistant pour faciliter la configuration d’un téléviseur avec Android TV à l’aide d’un point d’accès Wi-Fi, un mode de sauvegarde des données qui réduit la qualité vidéo et les notifications lorsqu’un certain volume de données a été dépassé.

Moins d’utilisation de données sur Android TV

Ces développements commencent pour le moment en Inde, pays où, selon le blog de Google, Android TV gagne rapidement en popularité […] mais tout le monde n’a pas de Wi-Fi à la maison. “Vous pouvez alors utiliser un point d’accès Wi-Fi, mais Android TV ne fait pas la distinction entre les connexions Wi-Fi mesurées et non mesurées. Autrement dit, la consommation de données peut être excessive et tuer rapidement le plan de données.

Pour éviter que cela ne se produise, Google a publié une série de nouvelles fonctionnalités sur Android TV sous la forme d’une nouvelle application, Android TV Data Saver. L’application est intégrée à Android TV, permettant activer le mode de sauvegarde des données facilement. Avec ce mode activé, la qualité vidéo est réduite pour réduire l’utilisation des données

De plus, une fois activée, les données utilisées sont comptées et peuvent être configurées pour afficher un notification en cas de dépassement d’une certaine quantité de données, comme 100 Mo, 500 Mo ou 1 Go. La troisième nouveauté liée est un guide pour vous aider à connecter un Android TV à un point d’accès créé sur un mobile.

Google a annoncé que ces nouvelles fonctionnalités commenceraient à être activées pour les utilisateurs d’Android TV en Inde dans les semaines à venir, à commencer par les appareils Xiaomi, TCL et MarQ, avec un déploiement global plus tard.

Économiseur de données Android TV

Via | Police Android

