Vous souhaitez télécharger des applications sur votre smartphone Android? Pour aujourd’hui, le Google Play Store propose de nombreuses applications et jeux, dont il propose un téléchargement gratuit ou un achat à un prix réduit. Comme d’habitude, ce sont des offres disponibles pour une durée limitée. Par conséquent, si vous remarquez quelque chose qui vous intéresse, nous vous recommandons de procéder au téléchargement ou à l’achat immédiatement, avant qu’il ne soit trop tard!

Ci-dessous, la liste des applications et jeux disponibles gratuitement pendant une période limitée, à l’issue de laquelle ces mêmes applications seront à nouveau payées.

App

Equalizer FX Pro

Égaliseur – Bass Booster pro

Égaliseur – Bass Booster – Volume Booster Pro

Égaliseur et Bass Booster Pro

Top Scanner Pro – Scanner de documents

Global Equalizer & Bass Booster Pro

Jeux

Autoroute Racer 3D

Tunn – le plus petit jeu du monde

Freelancer Simulator Inc: Game Dev Money Clicker

[VIP]Missile Dude RPG: Tap Tap Missile

[VIP]Mini arène de jeu rétro

Animal Forest: Fuzzy Seasons (édition du pack de démarrage)

Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD

Evertale

Dungeon Corporation VIP: un jeu de rôle d’auto-agriculture!

Peppa Pig: Happy Mrs Chicken

Dungeon Shooter: le temple oublié

My Little Star VIP: Idol Maker

Ci-dessous, la liste des applications et des jeux à prix réduit sur le Google Play Store pour une durée limitée.

App

Et Numbers Pro

Personal Finance – Gestionnaire de fonds, suivi des dépenses

Pocket Note Pro – un nouveau type de portable

Jeux

Le royaume enchanté

Chercheur de reliques: Hypogée

Bud Spencer & Terence Hill – Gifles et haricots

Tycoon de l’énergie électrique

Couteau Club: Premium

« OXXO »

Scalak

Zenge

25 cartes PREMIUM – RPG

ACE Academy

Cristalline

Poussière et sel

Dust and Salt: Battle for Murk Gamebook

Kaori après l’histoire

Souvenirs perdus

S’il vous plaît, ne touchez à rien: classique

PowBall Renaissance

Stardash – Remasterisé

Petits royaumes minuscules

Hack, Slash, Loot

Roi nu

Neverwinter Nights: édition améliorée

Tobrix

Constructeur de pont médiéval

Portail des constructeurs de ponts

Chemin de la civilisation

Âge mort

Jeu d’autoroute

Entre

One Punch – ÉDITION LIMITÉE

Pixel Heroes: Byte et magie

race.a.bit

Sports d’hiver rétro 1986

Brillant la luciole

Skilltree Saga

Super Blackjack Battle 2 Turbo

Le monde intérieur

Le monde intérieur – Le dernier moine du vent

Toby: la mine secrète