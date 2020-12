Rues vides, autoroutes désertes, grandes villes sans voitures … L’image qui, de manière insolite, a marqué 2020 à retenir, ou à oublier. En fonction de la façon dont vous le regardez. La mobilité n’a pas connu un choc aussi extrême dans son histoire bien remplie. Même ainsi, la vie continue, et avec l’idée de retrouver la normalité – le vaccin au moyen de – en un rien de temps, le secteur est toujours en plein essor.

La mobilité elle-même a été une sorte de chemin de croix pour les grandes villes, Madrid parmi elles. Avant d’abandonner la voiture particulière à la poursuite du réseau de transports en commun, une longue liste d’options de mobilité partagée ils ont inondé les rues de la capitale. Derrière elle, le reste des grandes villes a fait face à la réalité de la situation. Réglementation en cours et reformulation de celle-ci, on ne sait pas encore quel sera l’avenir de ces services.

Scooters, vélos, motos ou voitures se disputent l’attention des utilisateurs et se battent pour leur place sur les pistes. Le temps a marqué son histoire. Sur près de 20 entreprises de scooters électriques, trois sont actuellement présentes dans la capitale. Les vélos ont disparu pour faire une nouvelle rentrée au milieu de cette année avec l’aval de la Mairie de la capitale et les premières indications pointent vers une expérience similaire à celle des scooters: de nombreux enchérisseurs pour la distribution de licences, qui au final se retireront à eaux plus chaudes. Pendant ce temps, les voitures et les motos peinent à être rentables face à la baisse d’activité – le virus n’a pas fait du bien à l’écosystème – et face à un service auquel il fait encore face avec ses premiers pas “Ces premières fois”.

Et ce ne sont pas les seuls: il y en aura plus sous la forme d’un hub de mobilité. Et précisément à ce sujet, nous nous sommes entretenus avec Ángel Niño, conseiller des citoyens à la mairie de Madrid et chef de la zone déléguée d’innovation et d’entrepreneuriat.

Madrid, à la pointe de la mobilité

Politicien pragmatique et optimiste par nature, Niño est clair: «La mobilité n’est pas seulement l’éternelle grande bataille des grandes villes du monde. Nous avons des villes avec des millions d’habitants, mais qui ont un type de croissance limité et un type de transport très limité. Le problème de la mobilité est donc quelque chose de commun à tous ».

Dans cette ligne, et dans le cadre des objectifs du gouvernement de coalition qu’ils maintiennent avec le Parti populaire de la mairie de Madrid, Niño cherche à positionner la capitale comme un point d’attraction des talents pour le secteur, dont le défi est convaincre les universités, les entreprises et les administrations:

«Nous voulons que Madrid devienne une référence et dispose d’un bac à sable dans lequel différentes rues, ou plutôt un quartier, deviennent des lieux où les startups peuvent tester leurs modèles. Des solutions innovantes dans un environnement réel. Avec cela, nous cherchons à attirer les talents mondiaux et nous serons des pionniers au niveau européen ».

Dans une guerre ouverte avec Barcelone, désormais échelonnée, pour attirer les talents technologiques, Madrid ne veut pas perdre sur la question de la mobilité. Avec l’une des plus grandes implémentations de systèmes de mobilité partagée, ainsi que des services de transport publics et privés, pour Niño, l’environnement de test général est le terreau idéal pour la création du Mobility Hub.

Pour ce faire, déclare-t-il, “Il y aura une réglementation beaucoup plus souple” cela vous permet d’essayer les différentes options que la capitale attire. Madrid est, en fait, l’une des villes d’Espagne qui a permis le meilleur du secteur de la mobilité dans son large spectre. Pas seulement dans le secteur VTC, dans lequel Barcelone a tenu fermement à son refus d’une manière de fer. La même chose avec les scooters et les motos partagés; ce n’est que maintenant, et avec une pandémie entre les deux, qu’ils ont pu entrer dans la région au-delà du modèle de service touristique.

On parle beaucoup de mobilité. De combien les temps du métro sont mauvais, plus maintenant dans une pandémie. Comment les nouveaux services ont conquis les trottoirs des villes sans frais pour leurs comptes – Madrid s’attend à une prochaine réglementation des scooters pour résoudre certains de ces obstacles -, et comment une partie du fardeau a été déléguée au secteur privé pour alléger la charge de la mobilité des financements publics.

Le sujet des définitions …

Face à toute cette bataille pour conquérir les rues, une question centrale doit être posée: qu’est-ce que la mobilité pour Ángel Niño et la mairie de Madrid?

«En plus des services d’autopartage et des scooters, qui sont le bout de la chaîne, il y a beaucoup de choses en avant. De nombreux capteurs et appareils collectent des informations de la ville de Madrid.

De nombreuses personnes travaillent sur des algorithmes pour rendre tous ces types d’appareils efficaces. Et il y a une chose dont beaucoup de gens ne parlent pas, mais c’est de savoir comment mettre en œuvre la voiture autonome en coexistence avec des voitures conduites par des personnes. La mobilité va bien au-delà des solutions partagées et les entreprises déploient désormais un effort considérable pour collecter des données pour mettre en œuvre les solutions de demain, qui sont celles à venir.

C’est une réalité qui va se passer et pour cela il est nécessaire de réaliser des tests dans des environnements réels. Nous ne pouvons pas laisser passer le train des pionniers de la mobilité “.

… et les intrus

De nombreuses voix, principalement du taxi qui entretient une lutte ouverte contre Uber et Cabify, se sont élevées pour dénoncer l’ingérence des entreprises privées dans la mobilité. Tant dans sa formulation que dans sa conception. Une question qui pour beaucoup est considérée comme de la gestion publique. Que dites-vous à ces groupes?

«Je crois fermement à la collaboration public-privé. Il est essentiel que des entreprises collaborent avec le conseil municipal pour créer des solutions pour rendre la ville plus durable.

S’il y a des gens qui ne croient pas à la collaboration public-privé, à mon humble avis, je pense qu’ils ont tort. De grandes choses et de grands changements se sont produits dans les collaborations public-privé ».

Talent oui, mais avec intérêt pour Madrid

Avec le soi-disant bac à sable de mobilité en remorque et une tentative d’attirer des talents dans la capitale, on se demande quel type de talent spécifique intéresse Madrid. Un modèle clair pour Ángel Niño.

«Nous aimerions voir les plus innovantes de la ville de Madrid et nous avons déjà parlé avec différentes startups liées à la mobilité. Ceux liés à la voiture autonome, par exemple, ce dont ils ont besoin, ce sont des datalines, des appareils qui collectent beaucoup d’informations pour pouvoir les fournir à la voiture autonome. Mais il y a plus de choses.

Les villes vont devoir disposer de nombreuses bornes de recharge électrique avec l’augmentation des véhicules électriques. Nous voulons que ces sandbox de mobilité soient des pionniers dans l’installation de ces solutions. Certaines entreprises dans le monde commencent à parler de taxis et de voitures volantes. C’est du très long terme, mais j’aimerais que Madrid se positionne comme un pionnier dans ce secteur. “

Et alors que ce véhicule autonome de niveau 5 tant attendu arrive – un système qui n’est attendu qu’au moins avant 2025 – il devient une réalité, de nombreuses autres propositions sont déjà en cours d’élaboration. En ce sens, parmi ceux qui viennent mettre leur idée en pratique, quel degré de conversion souhaite le Hub pour Madrid?

«L’idée de créer un bac à sable de mobilité est précisément cela. Mettez d’abord les idées dans des tests réels et contrôlés. S’ils sont optimaux et qu’il est garanti qu’ils sont sans danger pour s’implanter à tous les Madrilènes, en plus d’être efficace, de le mettre en œuvre dans toute la ville. “

Parlons d’argent avec Angel Niño

La bonne nouvelle est que tout cela, du moins pour le moment, a un faible coût pour les caisses de la mairie de Madrid. Pour l’instant. La mauvaise nouvelle est que le temps est l’un des plus grands ennemis des administrations publiques.

Quand ce sera en plein essor?

“Il y a deux phases. La première est l’approbation elle-même, qui sera la seconde moitié de 2021 lorsque nous aurons tous les règlements approuvés. Le deuxième point sera en 2022-23. Pourquoi ces deux phases? Nous devons d’abord créer la réglementation pour que cela fonctionne, par contre il faut convaincre les entreprises et les universités de se lancer dans le bac à sable de la mobilité. Ce sont deux phases différentes, la première qui dépend de la mairie et l’autre qui, je l’espère, sera rapide, mais il Ils doivent convaincre les initiatives privées de faire leurs tests et voir si cela les compense ou non. “

Quel niveau de budget cela signifie-t-il?

Cela a une bonne part. La partie normative n’a pas un tel coût. Dans la partie innovation, nous avons un demi-million d’euros pour subventionner des startups du monde entier à venir tester leurs idées ici à Madrid. Nous cherchons à apporter des talents et des solutions de l’extérieur de Madrid, pour lesquels il y a cette subvention dans les budgets 2021.

Et pour 2022?

Tu sais que je suis assez pragmatique. Si nous ne sommes pas en mesure de couvrir l’expansion avec cet argent, nous chercherions plus de fonds.

L’article Ángel Niño: “Le problème de la mobilité est courant et nous voulons que Madrid soit une référence en matière d’innovation dans le secteur” a été publié dans Explica.co.