Cela fait quelques mois que nous avons pu nous installer sur une île déserte et fonder notre propre société, principalement grâce à Animal Crossing: Nouveaux horizons, ce qui nous a permis de nous échapper brièvement de la situation actuelle que vit la planète. Ainsi, ce jeu semble avoir été mis en vente au moment le plus opportun, car comme nous le savons maintenant, il a dépassé un nouveau record, cette fois lié à grand nombre d’unités qui ont réussi à se vendre au pays du soleil levant. Une belle réussite cette nouvelle vie qui nous est proposée!

Animal Crossing: New Horizons dépasse les 6 millions d’exemplaires vendus au Japon, étant le jeu qui le fait le plus rapidement

(Presque) tout le monde connaît Animal Crossing: New Horizons, le dernier opus d’une saga qui gagne de plus en plus d’adeptes. En fait, son succès a été tel qu’il a désormais dépassé les 6 millions d’unités vendues au Japon, ce que seuls 5 jeux avaient réalisé auparavant. Cependant, ce qu’il faut souligner à propos de cette étape importante, c’est que le titre qui l’a déjà fait auparavant, à peine 7 mois après sa sortie au grand public, il est donc plus que clair que les îles désertes sont très convoité et que la communauté grandit petit à petit, mais aussi s’entraider pour créer ces paradis où la seule limite que nous avons est l’imagination (nous avons aussi la limite des baies à de nombreuses reprises, mais c’est une autre affaire … ).

Par conséquent, nous sommes très heureux qu’Animal Crossing: New Horizons continue d’avancer petit à petit, puisqu’il s’agit d’un jeu dans lequel nous pouvons consacrer une grande partie des heures que nous avons dans nos vies. Et vous, avez-vous déjà votre propre île pas si déserte?

