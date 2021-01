Malgré les nombreuses améliorations et nouveautés de Windows 10, nous manquerons toujours Windows Movie Maker, L’éditeur vidéo de Microsoft qui a disparu depuis longtemps mais qui n’a toujours pas de digne successeur. Ou oui?

Des applications émergent depuis longtemps faciliter des tâches complexes comme éditer des photos ou éditer une vidéo. Beaucoup d’entre eux sont gratuits et conçus pour tous, même ceux qui ne savent pas comment utiliser Photoshop ou Première.

Donc, si vous avez besoin d’un montage vidéo sans tracas, tentez votre chance avec Animotica, une proposition pour Windows 10 que vous pouvez facilement installer et que vous pouvez utiliser gratuitement.

Modifier la vidéo en mode simple

Ce n’est peut-être pas aussi complet que Adobe première, la référence des professionnels. Mais c’est que Animotica il ne veut pas être complet, il veut que vous puissiez effectuer des tâches d’édition vidéo de base.

En trois étapes: choisissez le contenu, modifiez-le et enregistrez-le ou partagez-le. Vous pouvez utiliser vos propres vidéos, grouper des photos, enregistrer des vidéos à l’aide de l’appareil photo de votre ordinateur ou même importer des animations GIF depuis GIPHY.

À partir d’une interface minimaliste mais très visuelle, avec cet éditeur vidéo vous pouvez organiser le contenu, couper, fusionner, regrouper, ajouter des transitions, inclure un piste audio supplémentaire que vous pouvez enregistrer depuis votre propre ordinateur, etc.

Et si vous devez postuler effets ou filtres, cette application propose un assortiment de base pour modifier la luminosité, la saturation et retoucher la photo de la vidéo. Cela et des effets comme brouiller l’arrière-plan, changer de vitesse ou stabiliser la vidéo.

Modifier la vidéo pour les réseaux sociaux

Animotica Il est destiné à éditer la vidéo et à la télécharger sur Facebook, Instagram ou Youtube. Par conséquent, il comprend également des éléments plus informels tels que des émojis, des autocollants et des textes à placer au-dessus de la vidéo.

Concernant la qualité vidéo, la version gratuite d’Animotica vous permet d’exporter des vidéos vers un Résolution maximale de 720p, ce que nous appelons communément HD. Au cas où vous auriez besoin de plus de résolution, comme Full HD (1080p) ou 4K (2160p), vous devez opter pour l’un des abonnements payants.

Pour le reste, l’application est disponible exclusivement pour Windows 10 et, si vous avez des questions, vous pouvez les résoudre sur sa page d’aide, en anglais. Dans l’ensemble, c’est une application facile à utiliser dans laquelle la méthode de essais et erreurs.

